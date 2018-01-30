Горе-руководителей Бишкекской ТЭЦ Боркоева и Омуркул уулу решено уволить

17:52 31.01.2018 Премьер-министр Сапар Исаков поручил освободить от занимаемых должностей ряд руководителей ОАО "Электрические станции"



Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков сегодня, 30 января, принял решение рекомендовать ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности первого заместителя генерального директора ОАО "Электрические станции" Бердибека Боркоева и директора ТЭЦ города Бишкек Омуркул уулу Нурлана.



Глава Правительства Сапар Исаков в качестве первоочередных решений поручил руководству ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" в установленном порядке рассмотреть вопрос освобождения от занимаемых должностей вышеуказанных руководителей ОАО "Электрические станции".



Кроме того, по инициативе оперативного штаба по восстановлению теплоснабжения в г. Бишкек принято решение создать межведомственную комиссию по установлению причин срыва подачи тепловой энергии потребителям города Бишкек с 26 января, с предложением включить в ее состав депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, представителей соответствующих государственных органов, специалистов в области энергетики и независимых экспертов.



Премьер-министр подчеркнул, что данный шаг является первоочередным решением. Дальнейшие действия по наказанию виновных лиц, проявивших халатное отношение к своим обязанностям, в результате которых были нарушения в работе ТЭЦ г. Бишкек, будут приняты по окончанию работы межведомственной комиссии.



Пресс-служба Правительства КР



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30 янв 18 Источник - ЦентрАзия

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