Глава КырНацэнергохолдинга Калиев подал в отставку

16:46 31.01.2018 Альбина Метерова. Глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев написал заявление о добровольном сложении своих полномочий. Об этом сообщил премьер-министр Сапар Исаков отвечая на вопросы депутатов в среду.



"Кто из чиновников подал заявление об отставке в связи со сложившейся ситуацией? Есть ли люди, которые почувствовали ответственность?", - задал вопрос лидер фракции "Республика –Ата Журт" Руслан Казакбаев.



"Один человек подал заявление после аварии на ТЭЦ, и сказал, что готов уйти в отставку. Этот человек сейчас сидит рядом со мной – это Айбек Калиев", - ответил премьер –министр Сапар Исаков.



Гава кабмина не принял его заявление, поскольку правительство работает в одной команде и намерено вместе расследовать причины аварии.



"В отставку должны были подать и главы ТЭЦ и АО "Национальные электрические станции", - сказал на это депутат Казакбаев. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - kyrtag.kg

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