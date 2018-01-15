В Самарканде открыт Мавзолей Ислама Каримова (фото)

16:16 31.01.2018 В Самарканде 30 января, в день рождения первого президента Узбекистана Ислама Каримова, был открыт его мавзолей.



Как сообщает "УзА", на мраморной плите, установленной у входа в мавзолей, на узбекском и английском языках выбито: "Это священное место является вечным пристанищем Первого Президента Республики Узбекистан, великого государственного и политического деятеля, дорогого и любимого сына узбекского народа Ислама Абдуганиевича Каримова".



Мавзолей возведен над могилой первого президента, надгробие сделано из белого оникса. Стены украшены драгоценными камнями и позолотой, а нижняя часть мавзолея отделана зеленым ониксом. На территории мемориального комплекса установлен айван (терраса), над порталами которого на узбекском, арабском и английском языках написаны аяты (стихи из Корана) и изречения Каримова. Комплекс оборудован лифтом и подъемниками для маломобильных посетителей. В ходе строительства отреставрировали и стоящую рядом мечеть Хазрати Хизр, в частности, отделали ее минарет керамической плиткой.



Мавзолей планировалось сдать к годовщине смерти Ислама Каримова, однако сроки выполнения работ затянулись.



В церемонии открытия участвовали действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и вдова его предшественника Татьяна Каримова. В выступлениях прозвучало предположение, что мавзолей станет местом поклонения и массового паломничества.



Ислам Каримов скончался, по официальным данным, 2 сентября 2016 года. Он правил Узбекистаном более 26 лет – с марта 1990 года. Сегодня ему исполнилось бы 80 лет.



На фото: Мавзолей Ислама Каримова. Фото пресс-службы президента Узбекистана Источник - Фергана.Ру

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