В Киевском аэропорту задержали вербовщика террористов - гражданина Кыргызстана

08:27 31.01.2018 В международном аэропорту "Борисполь" пограничники задержали вербовщика боевиков в террористические группировки. Об этом сообщило со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины агентство rbc.ua.



По их данным, гражданина Кыргызстана, которого разыскивал Интерпол за причастность к террористическим организациям, задержали пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев".



Иностранец прибыл в Киев рейсом из Анкары. Вербовщиком какой именно группировки он является, не уточняют.



Кыргызстанца передали сотрудникам полиции. О происшествии сообщили украинскому бюро Интерпола. Источник - rbc.ua

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