 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 31.01.2018
16:21  Товарищ Исламходжа. 80-летию Каримова посвящается. Ч. 1
16:16  В Самарканде открыт Мавзолей Ислама Каримова (фото)
16:13  Тотальное подчинение. Зачем Россия согласилась на такую "Олимпиаду", - Э.Лимонов
16:03  Asia Times: Китайский проект "Один пояс - один путь" столкнулся с крупными проблемами
08:27  В Киевском аэропорту задержали вербовщика террористов - гражданина Кыргызстана
08:23  Межсирийский диалог на повышенных тонах в Сочи, - М.Беленькая
08:22  Саудовская Аравия конфисковала у коррупционеров $108 млрд
07:29  Российская авиация отработала по турецкой броне-колонне, пытавшейся выдвинуться в стороны Алеппо
06:59  Трагически погиб (сбила машина) известный таджикский журналист Галим Фасхутдинов
06:55  "Турецкий поток" идеален со всех сторон, - П.Искендеров
06:53  Навруз, как предчувствие: в Таджикистане встретили праздник Сада, - Л.Гайсина
06:50  Холода, холода, а с насиженных мест... КырПремьер Исаков пытается уволить главу Бишкекской ТЭЦ
06:47  Война в Сирии: Сочинский формат переговоров может устроить США, - И.Субботин
05:44  Суд Иллинойса "взыскал" с командира ДНР Стрелкова $400 млн ущерба за голландский "Боинг"
00:56  Террору в Сирии дают "добро", - С.Кожемякин
00:43  Китай продает облигации США, - Бэйцзин циннянь бао
00:41  В 7-м микрорайоне Бишкека четвертый день нет света
00:37  Резвится школота. В Госкоммолодежи Киргизии недостача на 31,8 миллиона сомов
00:04  Где Вашингтон готовит своих военных дипломатов…, - П.Густерин
00:03  Бишкек. Алмазбек Осмонов назначен директором "Фонда развития Иссык-Кульской области"
Вторник, 30.01.2018
15:26  Узбекский автомобиль Ravon R2 возглавил рейтинг самых дешевых иномарок в России
15:25  Туркменские дипломаты в Анкаре предотвратили акцию протеста у своего посольства
15:19  США допрыгались: санитарный кордон наоборот, - Р.Ищенко
15:12  The Hill: Чем грозит миру крах гегемонии США?
15:06  Меч пророка. Как удалось вернуть бесценную реликвию, украденную в горном селении Дагестана
15:00  Семь чудес из жизни Казгосзакупок, - ratel.kz
14:58  Информатор WADA Родченков заявил, что все приказы шли от Путина
14:57  National Interest: Действительно ли Трамп победил ИГИЛ?
14:53  "Цифровизация" Казахстана и другие сказки дедушки Елбасы. А в реале...
14:44  Кто кого отгеноцидил? Как укр-бандеровцы рассорились с польскими нациками, - А.Уваров
14:38  Мигрантам из Узбекистана прокладывают ЖД-колею в Россию (карта)
14:34  Анджелина Джоли сделала предложение членам СБ ООН по Сирии
14:30  Необъявленная биологическая война США против России. Часть 1, - А.Никишин
14:29  Иссык-Куль - замерз! (видео)
14:14  Курдский фактор в вопросах собственной безопасности Ирана, - С.Шакарянц
10:41  Отрубают интернет за посещение "плохих" сайтов. Прокси-война по-ашхабадски
10:39  Узбекистан вновь дает воду таджикам. Открылись задвижки Северо-Ферганского канала
10:31  Исмаил-хан: Для спасения Афганистана необходимо сформировать временное правительство
10:28  Бишкек замерзает. Кто виноват и что делать? - К.Иманалиев
10:26  Армия Асада взяла главную крепость ДАИШ в Идлибе - Абу Духур
10:20  НЕФТЬ: почему растут цены, и сколько еще будут расти
09:32  Чарджуйский колотун. Жители Туркмении из-за морозов начали готовить пищу на кострах
09:14  Прижали к стенке. Зачем Пакистану понадобилось русское оружие
09:13  Тише, кураторы. Почему западная коалиция проиграла сирийскую партию, - К.Сивков
09:10  КырПремьер Исаков-Сосулькин обещает, что к 16.00 в квартирах Бишкека станет тепло
09:08  В Бишкеке горит Ошский рынок
08:56  Зачем Москва отменяет монгольское иго? - С.Климовский
08:52  В Алматы бывший участковый Онгарбаев возглавлял казахо-узбекское ОПГ
08:21  Казахстанское АО "Национальные информационные технологии" возглавил г-н Турысов
08:09  Сразу нескольких туркменских спортсменов отправили в тюрьму за допинг
08:07  Ранее судимого за вымогательство узб-олигарха А.Усманова включили в новый "кремлевский" санкционный список Трампа
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Межсирийский диалог на повышенных тонах в Сочи, - М.Беленькая
08:23 31.01.2018

Проведению конгресса в Сочи не помешали ни споры из-за эмблемы, ни демарш оппозиционной делегации

В Сочи во вторник завершился Конгресс сирийского национального диалога, которому международные посредники (в первую очередь Россия) придавали ключевое значение в процессе мирного урегулирования в Сирии. Главным итогом должно было стало формирование основ конституционной комиссии, призванной начать работу под эгидой ООН в Женеве. А в качестве официальных документов встречи планировалось принять заключительное заявление участников конгресса, состоящее из 12 пунктов, и их обращение к мировому сообществу с просьбой внести вклад в "преодоление последствий войны". За ходом сочинского форума наблюдала корреспондент "Ъ" Марианна Беленькая.

Изначально предполагалось, что кандидаты в члены конституционной комиссии, избранные в Сочи, присоединятся к работе над проектом основного закона, которую начал в рамках переговорного процесса в Женеве спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. В итоге, впрочем, было решено, что одними только участниками сочинского конгресса конституционная комиссия не ограничится. "Ее двери открыты для всех",- сказал "Ъ" научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин. Он также занимает пост старшего советника господина де Мистуры, но в Сочи выступал не от лица ООН, а в качестве привлеченного эксперта.

Согласно предварительным планам организаторов, в комиссию должны были войти 25 человек, однако к концу заседания речь шла уже почти о 200 кандидатурах.

Похоже, у сирийцев было свое мнение, как должен идти конституционный процесс. И мнение это в значительной степени разошлось с подходом России, Турции, Ирана - организаторов встречи,- а также представителей ООН. Все делегаты, с которыми побеседовал "Ъ", высказывали свое специфическое видение дальнейшего развития событий. И с оценкой других участников конгресса оно редко совпадало.

Формат форума, идея которого была оглашена Россией еще в октябре, предполагал диалог, а не переговоры - об этом постоянно напоминали российские организаторы. И именно поэтому в Сочи формально нет делегации оппозиции и правительства, как это было на других переговорных площадках.

И тем не менее диалог не задался с самого начала. Накануне представители оппозиции, прибывшие из Анкары в составе более ста человек, отказались выйти из здания аэропорта. Произошло это после того, как делегации предложили сфотографироваться на фоне символики конгресса. Она и стала камнем преткновения. Эмблема форума стала известна несколько недель назад - белый голубь с оливковой ветвью на фоне двух сирийских флагов, которые символизируют единство народа. Задумка изначально была не совсем удачной, так как знамена на эмблеме одни и те же - официальный флаг Сирийской Арабской Республики. При этом большинство оппозиционных группировок используют другой флаг - тот, который был принят в Сирии во времена французского мандата с 1932 по 1958 год, а также в 1961–1963 годах.

Как сообщили "Ъ" источники, близкие к оппозиционной делегации, она всю ночь провела в аэропорту, требуя сменить символику конгресса и угрожая вообще покинуть Сочи.

С утра проблему пытались решить (и в итоге решили) турецкие посредники. Под их давлением и под их опекой оппозиционеры все же согласились почтить конгресс своим присутствием. "Нет слов. Те, кто занимались организационными вопросами, не проконсультировались со специалистами",- прокомментировал в беседе "Ъ" ситуацию один из экспертов, близкий к процессу урегулирования. Хотя, казалось, организаторы предусмотрели все, что можно: залы для молитвы, халяльную еду и даже кувшины для омовений в местах общего пользования.

В итоге из-за "забастовщиков" торжественное открытие конгресса было отложено. Среди журналистов появилась информация, что турецкая делегация во главе с заместителем главы МИДа Седатом Оналом решила покинуть Сочи в знак поддержки опекаемой ими оппозиционной делегации. Косвенно в пользу этой версии говорил тот факт, что турки остались в гостинице и не явились к намеченному началу конгресса.

Информацию о бойкоте Анкарой конгресса поспешили развеять в МИД РФ. Там сообщили, что глава ведомства Сергей Лавров с утра дважды беседовал по телефону со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу и получил заверение, что проблема будет решена. Но все же большинство членов оппозиционной делегации, прибывшей из Анкары, улетели обратно. Зато остались турки, которые, согласно сделанному уже по возвращении в Анкару заявлению "забастовщиков", должны были представлять на конгрессе их интересы.

Также в Сочи остался спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Его присутствие на форуме было самым волнующим вопросом для журналистов. Господин де Мистура направился к месту проведения мероприятия в самый последний момент - когда стало понятно, что турецкие представители остаются в Сочи.

Если бы турецкая и ооновская делегации не появились на заседании, конгресс можно было бы считать неудачным с самого начала. В этом случае мероприятие стало бы восприниматься как частная инициатива России, а его результаты оказались бы в значительной степени обесценены. Но в итоге все разрешилось в благоприятном для Москвы ключе: появились основания надеяться, что сочинские документы в итоге будут встроены в политический процесс сирийского урегулирования под эгидой ООН.

Ключевые представители оппозиции, приехавшие в Сочи, обусловили свое участие в конгрессе именно приездом Стаффана де Мистуры.

Все делегаты форума, с кем удалось побеседовать "Ъ", заявили, что участие спецпосланника генсека ООН, а также делегаций Турции и Ирана (стран, вместе с которыми Россия создала зоны деэскалации в Сирии) придает сочинскому мероприятию легитимность.

На фоне того, как складывалось утро перед началом конгресса, никого не удивила особая благодарность в адрес Анкары, Тегерана и ООН, высказанная в приветственной речи главы МИД РФ Сергея Лаврова. Министр также зачитал приветствие участникам конгресса от президента Владимира Путина. Выступление прерывалось бурными выкриками с мест "Да здравствует Россия!" и "Спасибо, Россия!". Столь характерное для арабских собраний проявление эмоций несколько шокировало российского министра. "Если Россия "да здравствует", дайте мне сказать, пожалуйста",- попросил он. Впрочем, из зала раздавались и нелестные реплики в адрес Москвы и ее политики.

Далее заседание пошло в более традиционном ключе. Заранее отобранные члены президиума заняли свои места. После этого трансляцию для журналистов отключили, а представителей международных делегаций и наблюдателей попросили покинуть зал - под тем предлогом, чтобы сирийцы могли поговорить друг с другом с глазу на глаз.

На правах хозяина мероприятия в зале остался спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. В итоге его присутствие и спасло ситуацию.

Как сообщили "Ъ" источники в зале заседаний, дискуссия порой шла так бурно, что могла перерасти в потасовку.

Кто-то ультимативно требовал предоставить ему слово, кто-то возмущался процедурой голосования. Четыре члена президиума покинули свои места, вслед за ними хотели уйти и многие члены делегаций. Но в конце концов все-таки остались.

Масла в огонь подлили заявления одного из старейших и влиятельных оппозиционеров, руководителя правозащитного комитета "Камх" Хейсама Манаа. Он обвинил сирийские власти в том, что они не позволили десяткам оппозиционеров приехать в Сочи. Просто не выпустили их из Сирии, хотя формально конгресс был открыт для всех участников. Вслед за господином Манаа стали выражать недовольство и другие. В частности, протесты вызвал тот факт, что члены президиума, а также исполнительного и конституционного комитетов, которые планировалось сформировать в ходе конгресса, были определены в Дамаске заранее. Более того, по данным источников "Ъ", в сирийской столице прошла репетиция конгресса, где делегатам "из народа" доходчиво объяснили, как себя вести.

Сирийским властям с самого начала не понравилась идея Москвы провести открытый диалог между сирийцами. Однако противиться инициативе, озвученной лично президентом Путиным, в Дамаске не осмелились. В итоге власти пошли по привычному для них пути, отобрав послушных кандидатов",- утверждает источник "Ъ", близкий к одной из оппозиционных групп."

Арабские журналисты подсчитали, что в зале было 1,2 тыс. делегатов, полностью поддерживающих сирийское правительство, около 250 представителей так называемой лояльной оппозиции и примерно 60 человек, которых сами сирийцы готовы считать "настоящими оппозиционерами". Присутствовали среди участников и представители сирийских диаспор из Турции, европейских стран, России и c Украины. Многие из них не жили в Сирии десятки лет. Все они хотели, чтобы их голос был услышан. Но далеко не все сумели этого добиться.

Марианна Беленькая
31.1.18

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517376180
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  