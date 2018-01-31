Межсирийский диалог на повышенных тонах в Сочи, - М.Беленькая

08:23 31.01.2018 Проведению конгресса в Сочи не помешали ни споры из-за эмблемы, ни демарш оппозиционной делегации



В Сочи во вторник завершился Конгресс сирийского национального диалога, которому международные посредники (в первую очередь Россия) придавали ключевое значение в процессе мирного урегулирования в Сирии. Главным итогом должно было стало формирование основ конституционной комиссии, призванной начать работу под эгидой ООН в Женеве. А в качестве официальных документов встречи планировалось принять заключительное заявление участников конгресса, состоящее из 12 пунктов, и их обращение к мировому сообществу с просьбой внести вклад в "преодоление последствий войны". За ходом сочинского форума наблюдала корреспондент "Ъ" Марианна Беленькая.



Изначально предполагалось, что кандидаты в члены конституционной комиссии, избранные в Сочи, присоединятся к работе над проектом основного закона, которую начал в рамках переговорного процесса в Женеве спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. В итоге, впрочем, было решено, что одними только участниками сочинского конгресса конституционная комиссия не ограничится. "Ее двери открыты для всех",- сказал "Ъ" научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин. Он также занимает пост старшего советника господина де Мистуры, но в Сочи выступал не от лица ООН, а в качестве привлеченного эксперта.



Согласно предварительным планам организаторов, в комиссию должны были войти 25 человек, однако к концу заседания речь шла уже почти о 200 кандидатурах.



Похоже, у сирийцев было свое мнение, как должен идти конституционный процесс. И мнение это в значительной степени разошлось с подходом России, Турции, Ирана - организаторов встречи,- а также представителей ООН. Все делегаты, с которыми побеседовал "Ъ", высказывали свое специфическое видение дальнейшего развития событий. И с оценкой других участников конгресса оно редко совпадало.



Формат форума, идея которого была оглашена Россией еще в октябре, предполагал диалог, а не переговоры - об этом постоянно напоминали российские организаторы. И именно поэтому в Сочи формально нет делегации оппозиции и правительства, как это было на других переговорных площадках.



И тем не менее диалог не задался с самого начала. Накануне представители оппозиции, прибывшие из Анкары в составе более ста человек, отказались выйти из здания аэропорта. Произошло это после того, как делегации предложили сфотографироваться на фоне символики конгресса. Она и стала камнем преткновения. Эмблема форума стала известна несколько недель назад - белый голубь с оливковой ветвью на фоне двух сирийских флагов, которые символизируют единство народа. Задумка изначально была не совсем удачной, так как знамена на эмблеме одни и те же - официальный флаг Сирийской Арабской Республики. При этом большинство оппозиционных группировок используют другой флаг - тот, который был принят в Сирии во времена французского мандата с 1932 по 1958 год, а также в 1961–1963 годах.



Как сообщили "Ъ" источники, близкие к оппозиционной делегации, она всю ночь провела в аэропорту, требуя сменить символику конгресса и угрожая вообще покинуть Сочи.



С утра проблему пытались решить (и в итоге решили) турецкие посредники. Под их давлением и под их опекой оппозиционеры все же согласились почтить конгресс своим присутствием. "Нет слов. Те, кто занимались организационными вопросами, не проконсультировались со специалистами",- прокомментировал в беседе "Ъ" ситуацию один из экспертов, близкий к процессу урегулирования. Хотя, казалось, организаторы предусмотрели все, что можно: залы для молитвы, халяльную еду и даже кувшины для омовений в местах общего пользования.



В итоге из-за "забастовщиков" торжественное открытие конгресса было отложено. Среди журналистов появилась информация, что турецкая делегация во главе с заместителем главы МИДа Седатом Оналом решила покинуть Сочи в знак поддержки опекаемой ими оппозиционной делегации. Косвенно в пользу этой версии говорил тот факт, что турки остались в гостинице и не явились к намеченному началу конгресса.



Информацию о бойкоте Анкарой конгресса поспешили развеять в МИД РФ. Там сообщили, что глава ведомства Сергей Лавров с утра дважды беседовал по телефону со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу и получил заверение, что проблема будет решена. Но все же большинство членов оппозиционной делегации, прибывшей из Анкары, улетели обратно. Зато остались турки, которые, согласно сделанному уже по возвращении в Анкару заявлению "забастовщиков", должны были представлять на конгрессе их интересы.



Также в Сочи остался спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Его присутствие на форуме было самым волнующим вопросом для журналистов. Господин де Мистура направился к месту проведения мероприятия в самый последний момент - когда стало понятно, что турецкие представители остаются в Сочи.



Если бы турецкая и ооновская делегации не появились на заседании, конгресс можно было бы считать неудачным с самого начала. В этом случае мероприятие стало бы восприниматься как частная инициатива России, а его результаты оказались бы в значительной степени обесценены. Но в итоге все разрешилось в благоприятном для Москвы ключе: появились основания надеяться, что сочинские документы в итоге будут встроены в политический процесс сирийского урегулирования под эгидой ООН.



Ключевые представители оппозиции, приехавшие в Сочи, обусловили свое участие в конгрессе именно приездом Стаффана де Мистуры.



Все делегаты форума, с кем удалось побеседовать "Ъ", заявили, что участие спецпосланника генсека ООН, а также делегаций Турции и Ирана (стран, вместе с которыми Россия создала зоны деэскалации в Сирии) придает сочинскому мероприятию легитимность.



На фоне того, как складывалось утро перед началом конгресса, никого не удивила особая благодарность в адрес Анкары, Тегерана и ООН, высказанная в приветственной речи главы МИД РФ Сергея Лаврова. Министр также зачитал приветствие участникам конгресса от президента Владимира Путина. Выступление прерывалось бурными выкриками с мест "Да здравствует Россия!" и "Спасибо, Россия!". Столь характерное для арабских собраний проявление эмоций несколько шокировало российского министра. "Если Россия "да здравствует", дайте мне сказать, пожалуйста",- попросил он. Впрочем, из зала раздавались и нелестные реплики в адрес Москвы и ее политики.



Далее заседание пошло в более традиционном ключе. Заранее отобранные члены президиума заняли свои места. После этого трансляцию для журналистов отключили, а представителей международных делегаций и наблюдателей попросили покинуть зал - под тем предлогом, чтобы сирийцы могли поговорить друг с другом с глазу на глаз.



На правах хозяина мероприятия в зале остался спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. В итоге его присутствие и спасло ситуацию.



Как сообщили "Ъ" источники в зале заседаний, дискуссия порой шла так бурно, что могла перерасти в потасовку.



Кто-то ультимативно требовал предоставить ему слово, кто-то возмущался процедурой голосования. Четыре члена президиума покинули свои места, вслед за ними хотели уйти и многие члены делегаций. Но в конце концов все-таки остались.



Масла в огонь подлили заявления одного из старейших и влиятельных оппозиционеров, руководителя правозащитного комитета "Камх" Хейсама Манаа. Он обвинил сирийские власти в том, что они не позволили десяткам оппозиционеров приехать в Сочи. Просто не выпустили их из Сирии, хотя формально конгресс был открыт для всех участников. Вслед за господином Манаа стали выражать недовольство и другие. В частности, протесты вызвал тот факт, что члены президиума, а также исполнительного и конституционного комитетов, которые планировалось сформировать в ходе конгресса, были определены в Дамаске заранее. Более того, по данным источников "Ъ", в сирийской столице прошла репетиция конгресса, где делегатам "из народа" доходчиво объяснили, как себя вести.



Сирийским властям с самого начала не понравилась идея Москвы провести открытый диалог между сирийцами. Однако противиться инициативе, озвученной лично президентом Путиным, в Дамаске не осмелились. В итоге власти пошли по привычному для них пути, отобрав послушных кандидатов",- утверждает источник "Ъ", близкий к одной из оппозиционных групп."



Арабские журналисты подсчитали, что в зале было 1,2 тыс. делегатов, полностью поддерживающих сирийское правительство, около 250 представителей так называемой лояльной оппозиции и примерно 60 человек, которых сами сирийцы готовы считать "настоящими оппозиционерами". Присутствовали среди участников и представители сирийских диаспор из Турции, европейских стран, России и c Украины. Многие из них не жили в Сирии десятки лет. Все они хотели, чтобы их голос был услышан. Но далеко не все сумели этого добиться.



Марианна Беленькая

31.1.18 Источник - kommersant.ru

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