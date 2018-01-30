Саудовская Аравия конфисковала у коррупционеров $108 млрд

08:22 31.01.2018 Средства могут пойти на покрытие бюджетного дефицита и укрепление экономики



Генеральная прокуратура Саудовской Аравии сообщила, что фигуранты громкого коррупционного расследовании заключили с ней ряд соглашений, в рамках которых они выплатят властям около $108 млрд в виде компенсаций. Еще в ноябре прокуратура заявила, что растраты и коррупция обошлись стране в $100 млрд. В настоящее время бюджетный дефицит Саудовской Аравии, пострадавшей от падения цен на нефть, составляет более $50 млрд.



Во вторник генеральный прокурор Садовской Аравии Сауд аль-Муджиб выпустил заявление, в котором отчитался о ходе громкого антикоррупционного расследования, в рамках которого было задержано 11 принцев, 4 министра и десятки бывших министров. Согласно заявлению, общее число лиц, в отношении которых было начато расследование, достигло 381. По итогам проведенных бесед прокуратура постановила отпустить тех, в отношении кого не было найдено достаточно доказательств, чтобы продолжать поддерживать обвинение. Также отпущены те, кто признался в фактах коррупции, но согласился компенсировать причиненный ущерб. В настоящий момент в заключении еще остаются 56 человек - в их отношении либо еще ведется расследование, либо с ними еще не заключены соглашения. Прокуратура отметила, что общий объем средств, который уже согласились компенсировать фигуранты расследования, составил более 400 млрд саудовских риалов ($108 млрд). Сообщается, что эти средства будут выплачены в виде различных активов - наличными, недвижимостью, коммерческими предприятиями, ценными бумагами.



Сколько Саудовская Аравия намерена изъять у арестованных принцев и чиновников

Сколько Саудовская Аравия намерена изъять у арестованных принцев и чиновников



Еще в ноябре прошлого года, спустя несколько дней после громких задержаний нескольких десятков высокопоставленных лиц, генеральная прокуратура отметила, что, по ее оценкам, за последние несколько десятилетий из-за "систематической коррупции и растрат" страна потеряла по меньшей мере $100 млрд. Антикоррупционное расследование стало частью масштабных реформ в стране, на которые власти были вынуждены пойти после того, как доходы королевства резко сократились из-за падения цен на нефть. В конце прошлого года Министерство финансов Саудовской Аравии прогнозировало бюджетный дефицит 2017 года на уровне $53 млрд.



Одним из наиболее высокопоставленных и влиятельных лиц, задержанных в ходе расследования, стал аль-Валид бен Таляль - племянник короля Саудовской Аравии и один из главных саудовских инвесторов в иностранные активы. Инвесткомпания принца, в частности, является акционером таких американских компаний, как Citigroup и Twitter. Накануне принц дал интервью агентству Reuters - незадолго до того, как был отпущен из номера отеля Ritz-Carlton, где находился с начала ноября в рамках расследования. В нем он заверил репортеров, что против него не выдвинуто никаких обвинений. На вопрос о том, будет ли какое-то финансовое урегулирование этой ситуации после его освобождения, принц ответил, что это "вовсе не обязательно", но отметил, что не может об этом сейчас говорить, поскольку в процессе "участвуют две стороны". "Мы пока обсуждаем, и пока все идет нормально",- заверил аль-Валид бен Таляль.



Евгений Хвостик

30.1.18 Источник - kommersant.ru

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