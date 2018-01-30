Российская авиация отработала по турецкой броне-колонне, пытавшейся выдвинуться в стороны Алеппо

07:29 31.01.2018 Значительные силы Армии Турции вторглись в провинцию Алеппо в ночь на понедельник, чтобы помочь находящихся тут и в Идлибе боевикам, воюющим против сирийских войск и курдов.



Большая колонна турецкой бронетехники двигалась вглубь провинции Алеппо в направлении района Тель Эйс, днем она была остановлена авиаударами ВКС России и артиллерийским огнем Армии Сирии около н.п. Каммари. Здесь солдаты Эрдогана с техникой были вынуждены повернуть назад и встать в близлежащем поселке Канатир.



Механизированная колонна армии Турции двигалась от границы в сопровождении террористов "Хайят Тахрир аш-Шам" ("Аль-Каида"*) и вошла в подконтрольный боевикам район Эль-Эйс, восточнее которого расположен город аль-Хадер, находящийся под контролем сирийских войск.



Между этими городами проходит линия фронта. Это движение турецких вооруженных сил преградило путь Сирийской армии в направлении осажденных бандами исламистов шиитских городов Фуаа и Кефрая.



По данным местных медиа-ресурсов, армейцы САА, обнаружили движение больших военных сил противника и открыли огонь. Турецкие военные и боевики начали отстреливаться, но

были вынуждены отступить из района аль-Эйс на трассу М-5 (Дераа-Дамаск-Алеппо).



Позже стало известно, что во время следования бронеколонны с турецкими военными в направлении г. Атареб недалеко от военной базы 46-го полка прогремел взрыв. Одни источники сообщили, что это был прилет снаряда, а другие утверждали, что взорвался заминированный автомобиль, припаркованный у дороги. В результате было убито трое турецких военнослужащих, неизвестное количество было ранено. Тягач, перевозивший на прицепе бронетранспотер, полностью сгорел. Сообщается еще об одной единице уничтоженной техники.



По последним данным, турецкое вторжение в южную сельскую местность Алеппо было недолгим, их силы быстро вернулись на перевал Баб аль-Хава после мощного взрыва, который повредившего их конвой и убившего военных. Источник - rusvesna.su

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