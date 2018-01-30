Трагически погиб (сбила машина) известный таджикский журналист Галим Фасхутдинов

06:59 31.01.2018 Журналиста сбила машина, когда он возвращался домой.



Около 18 часов сегодня журналиста Галима Фасхутдинова сбила машина около Городского клинического центра №3, известного как "Первый Советский". Об этом в сети Фейсбук сообщают друзья Галима - журналисты.



Информацию "АП" подтвердили и по телефону.



Галим возращался домой, когда на переходе его сбил автомобиль. Журналист был доставлен в больницу, но не приходя в сознание, скончался. Ему было 45 лет.



В разные годы Галим Фасхутдинов работал в Телерадиокомпании "Мир", "Deutsche Welle", Голос России.



Медия-группа "Asia-Plus" выражает свои соболезнования и скорбит вместе с его родными!

30 января 18 См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - news.tj

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