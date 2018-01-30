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"Турецкий поток" идеален со всех сторон, - П.Искендеров
06:55 31.01.2018



Официальное подтверждение Турцией разрешения на строительство морской части второй нитки газопровода "Турецкий поток" ставит на повестку дня перед участниками проекта, а также государствами Юго-Восточной Европы конкретные задачи, в том числе применительно к определению последующего направления трубопроводных поставок.

Соответствующее заявление турецкое правительство сделало 19 января. Одновременно Анкара передала российской стороне по дипломатическим каналам разрешение на укладку второй линии трубопровода в своих прибрежных водах. Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заявил: "Теперь абсолютно точно обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию в срок, до конца 2019 года… Реализация проекта "Турецкий поток" идет полным ходом. В соответствии с планом он реализуется одновременно на трех участках: на берегу в России и Турции, а также в Черном море. На морском участке уложено более 760 км суммарно по двум ниткам. Строительство участка берегового примыкания в России близится к завершению. В Турции начались работы на строительной площадке приемного терминала. Сегодня [19 января. – Ред.] было получено разрешение на укладку второй нитки в Исключительной экономической зоне и территориальных водах Турции. Таким образом, все необходимые разрешения со стороны правительства Турецкой Республики для морской укладки газопровода "Турецкий поток" получены".

"Турецкий поток" идеален со всех сторон", – пишет турецкая газета Milliyet. Она указывает, что газопровод, "с одной стороны, сыграет важную роль в обеспечении потребности Турции в природном газе, которая в 2035 году достигнет 71,8 млрд кубометров, с другой – обеспечит создание 13,5 тысячи дополнительных рабочих мест, а также рост доходов населения на 100 млн долларов и национального дохода на 546 млн долларов".

Как отмечают в специальном отчете эксперты турецкого Центра экономических и внешнеполитических исследований (EDAM), при "нормальном развитии событий" Турции к 2025 году будет не хватать 16 млрд кубометров природного газа, а в случае негативного сценария – 37 млрд кубометров. "Эта картина показывает, что Турция извлечет большую пользу из 15,75 миллиарда кубометров природного газа в год, которые будут поступать по трубопроводу "Турецкий поток"… Россия даже в периоды повышенной политической напряженности, как в ходе кризиса, возникшего в результате уничтожения Турцией самолета российских ВВС Су-24М в ноябре 2015 года, продолжала быть надежным поставщиком энергоресурсов и торговым партнером. Восстановление турецко-российских отношений отражает также масштабные геополитические изменения, в результате которых региональная интеграция и двусторонние отношения могут обрести гораздо большее значение", – уверены турецкие эксперты.

Проект "Турецкий поток" предусматривает поставки газа из России в Турцию по трубе, проложенной на дне Черного моря, и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки – 15,75 млрд куб. м газа в год.

Строительство морского участка "Турецкого потока" началось 7 мая 2017 года, а к настоящему времени уже ясны расположение и сроки начала работы приемного терминала российского газа, который поступит в Турцию. Согласно расчетам британской компании Petrofac, которая в сентябре 2017 года подписала контракт на строительство наземной инфраструктуры газопровода на сумму в 340 млн евро с оператором проекта компанией South Stream Transport B.V., приемный терминал будет находиться в районе населенного пункта Кыйыкей на северо-западе Турции и должен быть готов к вводу в эксплуатацию не позднее декабря 2019 года. Он будет рассчитан на прием и прокачку 31,5 млрд кубометров газа в год, что соответствует суммарной заявленной мощности двух ниток трубопровода. Как сообщили в середине января в компании "Газпром", строительство приемного терминала в районе населенного пункта Кыйыкей, куда должны прийти обе нитки "Турецкого потока", уже началось.

По свидетельству министра энергетики России Александра Новака, "изначально согласовывалась точка севернее поселка Кыйыкей, об этом договорились, и турецкие партнеры подтвердили эту точку. Она наиболее эффективна, оптимальна с экономической и географической точек зрения". Что же касается дальнейшего экспортного продолжения газопровода, то, по словам министра, соответствующие переговоры ведутся со странами, "заинтересованными в получении российского газа", в том числе с Грецией, Италией и Болгарией.

Именно "в привязке" к экспортной нитке российско-турецкого газопровода к концу 2017 года были подписаны "дорожные карты" по развитию национальных газотранспортных систем между ПАО "Газпром" и профильными министерствами Болгарии, Сербии и Венгрии. Кроме того, в 2017 году российская компания заказала проведение технико-экономического анализа продолжения трубопровода "Турецкий поток" по маршруту Болгария – Сербия – Венгрия – Австрия.

Однако, по словам заместителя председателя правления "Газпрома" Александра Медведева, среди возможных вариантов экспортного продолжения будущего газопровода фигурируют не только Болгария, но и Греция. В последнем случае речь идет о выведении трубопровода на греко-турецкую границу и последующем его прохождении в широтном направлении в сторону Италии. Вариант с подключением газопровода "Турецкий поток" к южноевропейской газотранспортной системе в настоящее время активно лоббирует итальянское правительство и местный бизнес. Как подчеркивает итальянская газета La Stampa, "в национальной энергетической стратегии (SEN) правительство предусмотрело дальнейшие инвестиции в расширение возможностей импорта газа в нашу страну".

В сложившихся обстоятельствах особая ответственность ложится на правительства государств Юго-Восточной Европы и Балкан в плане обеспечения энергетической безопасности своих стран. Если они заинтересованы в своем подключении к новой инфраструктуре поставок газа в Европу, им следует более активно взаимодействовать с Москвой. В противном случае для них возрастет опасность финансовых и энергетических потерь, тем более что роль России на мировом газовом рынке в ближайшие годы будет возрастать.

(Окончание следует)

Петр ИСКЕНДЕРОВ | 30.01.2018

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517370900
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