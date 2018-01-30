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Навруз, как предчувствие: в Таджикистане встретили праздник Сада, - Л.Гайсина
06:53 31.01.2018

В Таджикистане начали отсчет времени, оставшегося до весеннего Навруза, всего нужно подождать 50 дней и весна придет. В честь этой круглой даты арийцы когда-то отмечали праздник Сада – предчувствие Навруза; выпадал он на 30 января, и гуляли в этот день не меньше, чем 21 марта.

Традицию отмечать Сада таджики утратили, и только в прошлом году 30 января был внесен в календарь праздников.

"В разгар холодов, в студеную пору люди всех возрастов собирались вместе с надеждой на скорый приход весны, разжигали костры, выражали радость, облегчая тем самым тяжесть суровой зимы", - рассказал накануне праздника президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем телевизионном обращении к гражданам страны.

Вообще в свое время Сада имел статус третьего по важности праздника после Навруза и Мехргона и справляли его так же ярко, как и 21 марта. Название праздника связано с числительным "сад", потому что от начала этого праздника до Навруза проходит ровно 50 суток, т.е. 50 дней и 50 ночей.






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- Подготовка к празднику Сада заключалась в сборе сена, хвороста, дров, чтобы потом отнести все это на крыши домов, на холмы, возвышенности, сложить в виде шалашей и поджечь, - рассказывал "АП" в прошлом году писатель Баротали Абдурахмон. - Дрова складывали так, чтобы огонь как можно выше поднимался в небо. Во время празднования люди читали отрывки из Авесты, раздавали еду и напитки.

09:35 30 января

Эмомали Рахмон предрек неурожайный год

Персидский мыслитель Абу Райхан Бируни так описывал прохождение этого праздника: "Костер должен был гореть всю ночь. Утром следующего дня женщины шли к огню и забирали несколько еще горящих веток себе домой, чтобы в итоге каждый дом был освящен святым огнем. Остатки костра, которые не разобрали, уносили в храм огня. В дни празднования Сада люди раздавали милостыню для поминания памяти умерших, еду, приготовленную накануне праздника, раздавали неимущим и обездоленным.

- Арийцы широко отмечали Сада вплоть до арабского нашествия. Со второй половины 7-го века древние религиозные праздники арийцев стали запрещаться, подвергаться изменениям, - объяснил Абдрахмон.

Как говорит писатель, в дни этого праздника земледельцы удобряли землю, готовили семена, сельскохозяйственный инвентарь. Праздник отмечался торжественно, пышно и сопровождался огромными кострами, так как существовало поверье, что чем сильнее пламя, тем плодородней будет земля в наступающем году.

"Мы снова научимся отмечать"

Впервые за долгие-долгие годы такие костры сегодня жгли по всему Таджикистану. Дело в том, что в прошлом году правительство страны представило парламенту поправки в закон "О праздничных днях", в которых предложило внести в календарь праздник Сада и депутаты эту инициативу поддержали. Вчера, в республике впервые широко справляли праздник Сада и по всей стране люди действительно зажгли традиционные костры.

Главные душанбинские гуляния прошли в столичном парке "Дружбы народов", где, несмотря на достаточно крепкий для таджикистанцев мороз, который ударил накануне, с раннего утра собрались толпы народа.

- Это праздник долгожданной весны, которая скоро вернется, - торжественно сообщает нам Мавлюда из Вахдата, которая приехала в столицу, представлять свой район на ярмарке народных промыслов. – Я о нем давно знаю – это же арийский праздник, но впервые справляю его.






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- Праздник Сада может сравниться только с Наврузом, просто таджики забыли про него, но ничего – мы снова научимся его отмечать, - поддерживает Мавлюду ее коллега.

Впрочем, не все собравшиеся таджикистанцы разделяют оптимизм Мавлюды; есть и те, кто считает, что насильно заставлять справлять этот праздник не стоит.

- Никто нас не спрашивал: хотим мы сегодня стоять здесь на морозе или не хотим, надо нам это или не надо, - возмущается мужчина – тоже участник ярмарки, который попросил не называть своего имени. – Нас поставили перед фактом – приготовите угощение и поедете в Душанбе, будете справлять праздник. А какой же это праздник, если не хочется его отмечать? Надо же постепенно людей приучать к нему, чтобы им самим потом хотелось.

На ярмарку в столицу приехали участники из районов республиканского подчинения (РРП). Празднование Сада организовали министерства культуры, сельского хозяйства и мэрия Душанбе.

Посетителям праздника организовали выставку народных промыслов и аграрного сектора, провели ярмарку-продажу саженцев и продуктов питания, и устроили концерт. Такие же мероприятия прошли по всей республике, и власти надеются, что теперь будут проходить каждый год.
30 января 18

Лилия Гайсина,

Источник - news.tj
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