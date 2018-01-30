Холода, холода, а с насиженных мест... КырПремьер Исаков пытается уволить главу Бишкекской ТЭЦ

06:50 31.01.2018 Премьер-министр потребовал снять с должности директора ТЭЦ Бишкека



Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков принял решение рекомендовать ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности первого заместителя генерального директора ОАО "Электрические станции" Бердибека Боркоева и директора ТЭЦ города Бишкек Омуркул уулу Нурлана. Сообщает пресс-служба правительства КР.



Глава правительства в качестве первоочередных решений поручил руководству ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" в установленном порядке рассмотреть вопрос освобождения от занимаемых должностей вышеуказанных руководителей ОАО "Электрические станции".



Кроме того, по инициативе оперативного штаба по восстановлению теплоснабжения в г. Бишкек принято решение создать межведомственную комиссию по установлению причин срыва подачи тепловой энергии потребителям города Бишкек с 26 января, с предложением включить в ее состав депутатов Жогорку Кенеша, представителей соответствующих государственных органов, специалистов в области энергетики и независимых экспертов.



Премьер-министр подчеркнул, что данный шаг является первоочередным решением. Дальнейшие действия по наказанию виновных лиц, проявивших халатное отношение к своим обязанностям, в результате которых были нарушения в работе ТЭЦ г. Бишкек, будут приняты по окончанию работы межведомственной комиссии. Источник - kyrtag.kg

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