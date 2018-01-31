Война в Сирии: Сочинский формат переговоров может устроить США, - И.Субботин

06:47 31.01.2018 Вашингтон ждет, что Москва придержит своих "сирийских партнеров"



Поссорившихся из-за эмблемы участников конгресса пришлось успокаивать Сергею Лаврову.



Женевский процесс является для США приоритетным форматом в решении проблем послевоенной Сирии. Об этом "НГ" заявил источник в пресс-службе Госдепартамента, отвечая на вопрос о взгляде американской администрации на Конгресс сирийского национального диалога в Сочи. Впрочем, повестка сочинского форума не пойдет вразрез с интересами США, если она отвлечет официальный Дамаск от кровопролитных военных операций, предположил в разговоре с "НГ" один из бывших американских высокопоставленных дипломатов.



"Наша коллективная работа должна быть сфокусирована на политическом процессе в Женеве под эгидой ООН, – заявил "НГ" представитель пресс-службы Госдепа, комментируя предложение российской стороны обсудить в Сочи аспекты конституционной реформы в Сирии. – Мы будем продолжать вести сотрудничество с ООН и другими игроками, включая Россию, чтобы поддерживать все возможные усилия по продвижению политического процесса, как это предусмотрено в резолюции Совета Безопасности ООН 2254 и в данангском заявлении президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина". Напомним, что главы государств провели переговоры в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во вьетнамском Дананге в ноябре 2017 года. Главной темой стала Сирия.



О том, что в повестку сочинского конгресса заложена инициатива российской стороны создать комитет по конституционной реформе в Сирии, ранее заявил "НГ" глава Московской платформы сирийской оппозиции Кадри Джамиль (см. номер от 26.01.18). Оппозиционер пояснил, что по задумке орган должен возглавить спецпосланник генсека ООН Стаффан де Мистура. Джамиль подчеркнул: комитет по конституционной реформе призван принимать решения, а не заниматься написанием Основного закона. В российских СМИ был распространен черновик итогового коммюнике сочинской встречи, в котором отражен пункт о создании органа по контролю над реформированием Конституции Сирии. То, что такой пункт в повестке конгресса есть, подтвердил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, добавив, что гаранты сирийского перемирия Россия, Турция и Иран будут представлены в конституционной комиссии одинаковым количеством делегатов.



Российская сторона отмечает, что она попыталась сделать конгресс максимально представительным. Фото Reuters

Российская сторона отмечает, что она попыталась сделать конгресс максимально представительным. Фото Reuters



Бывший специальный представитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии Фредерик Хоф, который в настоящее время занимает пост директора Центра Рафика Харири по Ближнему Востоку в Атлантическом совете, заявил "НГ", что конституционная инициатива РФ не идет вразрез с интересами Соединенных Штатов. "Я не в курсе насчет того, находится ли США в оппозиции дискуссиям об изменениях в сирийской Конституции, – сказал Хоф, комментируя российский план создать комитет по реформе Основного закона. – Без сомнения, Вашингтон предпочел бы, чтобы подобное обсуждение проходило под эгидой ООН в Женеве.



Однако если Россия действительно может побудить своего "сирийского клиента" достаточно долго воздерживаться от массовых убийств и вовлечься в серьезные конституционные дискуссии, я не думаю, что место встречи (имеется в виду переговорная площадка. – "НГ") стало бы настолько критичным вопросом".



Начало работы Конгресса национального диалога было омрачено скандалом, связанным с визуальным оформлением мероприятия. Дело в том, что в эмблеме форума фигурируют только флаги официального Дамаска (красный, белый, черный цвета с двумя зелеными звездами посередине). Оппозиция же традиционно использует другой флаг (зеленый, белый, черный цвета с тремя красными звездами). По этой причине часть политических оппонентов Дамаска отказалась участвовать в форуме. Об этом, в частности, сообщил Чавушоглу. "Конгресс начался с инцидента, но все улеглось. Интересы оппозиции на конгрессе будет представлять Анкара", – заявил глава турецкой дипломатии. По данным агентства Anadolu, демарш устроили "представители арабских, туркоманских и курдских племен Сирии". Причем инцидент начался еще в аэропорту Сочи.



В экспертной среде отмечают: динамика боевых действий в Сирии говорит о том, что вооруженную оппозицию скорее всего не ждали в Сочи. "Дамаск и проиранские группы делали все, чтобы оппозиция не явилась, – заявил "НГ" руководитель отдела исследования ближневосточных конфликтов Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. – Это касается и Восточной Гуты, и боевых действий в зоне деэскалации "Идлиб". Несмотря на попытки заключения перемирия в Вене, встреча в которой предшествовала сочинской, боевые действия в этих районах велись. После того, как правительственные войска взяли базу Абу-Духур, которая стала символической точкой, боевые действия продолжились к западу от нее. Они были направлены против различных оппозиционных групп – не только против "Хайят Тахрир аш-Шам" (радикальная коалиция, куда входят элементы запрещенной в РФ "Ан-Нусры". – "НГ"). Создавалось впечатление, что таким образом хотят либо дать повод оппозиции бойкотировать Сочи, либо стимулировать ее к приезду".



Однако аналитик указывает и на другое знаковое событие: прибытие турецкого военного конвоя в Идлиб, который можно интерпретировать как совместную попытку России и Турции удержать сирийские войска и союзные им элементы от излишней военной активности. "Турки заняли одну из точек в Идлибе, откуда удобно проводить операцию против Африна (курдский анклав на севере Сирии, где сейчас разворачивается военная операция "Оливковая ветвь", в которой принимают участие турецкая армия и сирийская оппозиция. – "НГ"), но, судя по всему, эти действия нацелены не на Африн, а на сдерживание проправительственных сил, – выразил предположение Мардасов. – Понятно, что ввод подобного конвоя не мог состояться без российско-турецких договоренностей. В связи с этим его можно рассматривать как своеобразное давление России на режим Башара Асада. Подобные попытки уже были".



Пока что Россия настаивает: условия для политического перехода власти в Сирии уже созрели. "Можно с уверенностью констатировать, что на сегодняшний день сформированы условия для того, чтобы перевернуть трагическую страницу в истории Сирии, – говорится в обращении президента Владимира Путина к участникам Конгресса национального диалога, которое было зачитано на пленарном заседании главой МИД РФ Сергеем Лавровым. – С учетом наметившихся позитивных тенденций необходим по-настоящему эффективный межсирийский диалог в интересах достижения всеобъемлющего политического урегулирования". Именно поэтому российская сторона приняла решение о проведении мероприятия в Сочи, которое постаралась сделать максимально представительным, отметил глава российского государства.

Игорь Субботин



31.1.18 Источник - Независимая газета

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517370420

Новости Казахстана

