Суд Иллинойса "взыскал" с командира ДНР Стрелкова $400 млн ущерба за голландский "Боинг"

05:44 31.01.2018 Родственники жертв рейса MH17 выиграли иск против Игоря Стрелкова



Экс-министр обороны ДНР отказался выплачивать им $400 млн



Cуд Северного округа американского штата Иллинойс удовлетворил иск родственников погибших пассажиров рейса MH17, cбитого в июле 2014 года над Донбассом. Ответчиком по иску был экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (настоящая фамилия - Гиркин). Бывший командующий вооруженными формированиями ДНР признан виновным в крушении самолета и, по решению суда, обязан выплатить $400 млн. Однако, как признают сами истцы, выплатить такую сумму ответчик не сможет, поэтому решение суда имеет символическое значение. Игорь Стрелков через своего помощника сообщил "Ъ", что "не признает решения судов иностранных держав".



Журналисты телепрограммы Zembla, которая выходит на телеканале VARA, во вторник сообщили: окружной суд в штате Иллинойс приговорил бывшего командира вооруженных формирований ДНР Игоря Стрелкова к выплате компенсации в размере $400 млн. Истцами по делу выступили наследники 25 погибших пассажиров рейса Амстердам-Куала-Лумпур.



Напомним, пассажирский Boeing с 298 пассажирами на борту был сбит 17 июля 2014 года над территорией Украины, где в то время шли активные боевые действия. Согласно выводам международной комиссии, куда входят представители Нидерландов, Бельгии, Австралии, Украины и Малайзии, самолет сбили с помощью зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", доставленного в ДНР из России. Российская версия иная: по данным Минобороны РФ, ракета из комплекса "Бук" была запущена из района, занятого украинскими войсками.



Суд Северного округа американского штата Иллинойс принял решение по делу еще 20 декабря 2017 года, однако СМИ о нем стало известно только сегодня - благодаря тому, что адвокат Флойд Вайснер, участвовавший в процессе, рассказал об этом нидерландским журналистам. По его словам, компенсация, которую Игорь Стрелков должен выплатить за каждого погибшего пассажира, чьи родственники обратились в суд Иллинойса, составляет $10 млн в качестве штрафа и еще $10 млн за моральный ущерб. При этом остается не до конца понятным, почему общая сумма, которую должен выплатить Игорь Стрелков, составляет именно $400 млн, а не больше. Как говорится на сайте телепрограммы, в суде рассматривались обстоятельства гибели 25 человек, и таким образом итоговая сумма должна была составить $500 млн.



В распоряжении "Ъ" оказались копии документов суда, где представлен поименный список заявителей и погибших, которых они представляют.



Согласно этим документам погибших действительно было 25, однако число истцов - 24, так как некоторые люди выступали представителями сразу нескольких пассажиров рейса, а одного из пассажиров - Андрея Мариуса Ангела, представляли сразу двое родственников. При этом для некоторых истцов сумма морального ущерба была больше. Например, Джордан Андерсон в общей сложности должна получить $26,5 млн. Однако на странице опубликованы решения не по всем истцам, а лишь по девяти из них. Кроме того, из документов следует, что лишь один истец - Ясмин Калер - имеет гражданство США. Все остальные истцы и абсолютно все жертвы крушения самолета имели гражданство других стран.



Многие документы по этому делу опубликованы в социальной сети "ВКонтакте". Единственный подписчик страницы, на которой размещены документы,- Александра Вайснер, судя по всему, сотрудница адвокатского агентства Wisner Law Firm, представляющего интересы истцов. Это означает, что именно она делала все публикации. Первая запись на странице датируется 14 января 2017 года. В ней Игоря Стрелкова призывают откликнуться на жалобу истцов, чтобы суд не проходил без участия ответчика.



Как сообщил "Ъ" помощник Игоря Стрелкова Михаил Полынков, американские юристы действительно обращались к нему и другим знакомым бывшего командира ДНР около года назад, пытаясь связаться с самим ответчиком.



Александра Вайснер пересылала ему в личные сообщения копии документов. "Но я Иванычу (Игорю Стрелкову.- "Ъ") не передавал,- сказал "Ъ" господин Полынков.- Я просто игнорировал. Все равно по-английски не понимаю".



"Это просто чудесно! - прокомментировал новость о приговоре на своей странице "ВКонтакте" сам Игорь Стрелков.- Теперь я могу в следующую тысячу лет совершенно не беспокоиться за свою жизнь - умереть до того, как меня заставят заработать и выплатить родственникам точно не мной сбитого "Боинга" то ли $400 млн, то ли все $500 млн, мне эти мутанты (поскольку только мутанты оценивают жизни родственников в деньгах) не позволят". Разговаривать с корреспондентом "Ъ" Игорь Стрелков отказался, однако через Михаила Полынкова попросил передать, что "не признает ни это, ни какое-либо другое решение судов иностранных держав".



Между тем истцы, подавшие на бывшего командира ДНР в суд Иллинойса, и не рассчитывают получить от него какие-либо деньги. "Мы понимаем, что деньги не будут собраны,- невозможно ощипать уже голую курицу. Это больше символический шаг",- сказала журналистам телепрограммы Zembla Силен Фредрикс, мать погибшего пассажира Брайса Фредрикса.



Кирилл Кривошеев Источник - kommersant.ru

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