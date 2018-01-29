Китай продает облигации США, - Бэйцзин циннянь бао

00:43 31.01.2018 В августе Китай существенно снизил вложения в казначейские облигации США (на 3,7 миллиарда долларов), что было самым большим сокращением с 2013 года. Китайский пакет государственных облигаций США снизился до 1,19 триллиона долларов - это самая низкая отметка с ноября 2012 года.



Китай - самый крупный держатель госдолга США; Япония, которая занимает второе место, впервые за три месяца сократила вложения на 10,6 миллиардов долларов, достигнув общего показателя в 1,14 триллиона долларов. Саудовская Аравия продает казначейские облигации седьмой месяц подряд, стоимость ее пакета достигла 93 миллиардов долларов.



Вполне очевидно, что подобные действия - мера по укреплению юаня, курс которого к доллару непрерывно падает. Если посмотреть на более длинный промежуток времени, то мы увидим, что за год (август 2015 - август 2016) Китай продал 570 миллиардов валютных активов США.



В то же время по состоянию на конец сентября золотовалютные резервы КНР снижались три месяца подряд и достигли самой низкой отметки за более чем пять лет. Как показывают данные Народного банка Китая (НБК), на конец сентября золотовалютные резервы Китая снизились на 18,8 миллиардов долларов по сравнению с предыдущим месяцем и составили 3,166 триллиона долларов. Предполагалось, что они снизятся до 3,180 триллиона (самое меньшее - 3,185 триллиона), однако в сентябре показатель достиг минимума впервые с мая 2011 года.



Падение золотовалютных резервов связано с выводом средств от арбитражных сделок, а также с тем, что органы кредитно-денежного регулирования снижают курс доллара, чтобы защитить юань. С одной стороны, постоянная продажа гособлигаций США позволяет получать больше долларов, с другой стороны, дает возможность бороться против биржевиков, играющих на понижение юаня. В любом случае оборонительная война за курс юаня ведется с большим трудом.



По словам китайских чиновников, усилия по сдерживанию девальвации юаня направлены на то, чтобы она не повредила мировой экономике, однако на самом деле курс юаня к доллару все время снижается, обновляя шестилетний минимум. 19 числа курс юаня к доллару составил 6,7326.



Китай отчаянно хочет сохранить курс на прежней отметке, но значит ли это, что цены на недвижимость в КНР не рухнут, и пузырь на рынке недвижимости не лопнет? Власти все еще хотят использовать недвижимость в качестве пула для сохранения капитала, предотвращая, таким образом, его крупномасштабное "бегство".



Эрик Питерс (Eric Peters), глава компании One River Asset Management, в своей новой статье заключает, что "у Китая совсем нет выбора - неважно, будет он вкладывать деньги в рынок недвижимости или выводить их оттуда. Не мешало бы подумать о двух "двигателях" экономического роста: инвестициях и потреблении. С последним все сейчас неплохо, а что касается инвестиций, то 33% из них идет на строительство базовой инфраструктуры, 33% идет на капитальные расходы предприятий и еще 33% - это инвестиции в недвижимость.



Сейчас предприятия обременены долгами, что сдерживает поддержку базовой инфраструктуры. Поэтому остаются только инвестиции в недвижимость. Если КНР примет строгие меры по сдерживанию этого рынка, тогда из этой страны уйдет капитал". Китай, несомненно, не хочет, чтобы "убежало" еще больше капитала, поэтому крайне важно снижать инвестиции в эту сферу постепенно.



Однако все еще нужно обращать внимание на то, сколько золотовалютных резервов Китай может продать, ведь есть такая "бомба замедленного действия", как увеличение ключевой ставки Федеральной резервной системой США (ФРС). Как показывают статистические исследования, вероятность того, что в декабре ФРС повысит ставку увеличилась до 70%. Если это произойдет, золотовалютные резервы КНР и курс юаня ждут немалые трудности.



ЕС и США накладывают на Россию все больше санкций, а связи РФ и КНР углубляются, объем сделок на Московской Бирже достиг 1 миллиарда юаней. Во время визита Владимира Путина в Китай было подписано соглашение о поставках газа на 400 миллиардов долларов на 30 лет, сейчас Россия подумывает сделать юань расчетной валютой.



Согласно данным Росстата на 2013 год, Китай стал крупнейшим торговым партнером РФ, товарооборот составил 88,8 миллиарда долларов. Исходя из этой логики, российский Центробанк в ближайшие несколько месяцев будет диверсифицировать свои золотовалютные запасы, увеличивая вложения в юань и снижая вложения в доллар.



Ранее Путин беспокоился о том, что Россию поглотит юаневая экономика. Китай предлагал создать на Дальнем Востоке центр торговых сделок в юанях и рублях, но президент ответил не сразу, опасаясь расширения влияния Китая в регионе. Однако обстоятельства сильнее человека. Путин противостоит санкциям ЕС и США, и выбора у него почти нет. Если россияне хотят снизить давление на экономику, то в сфере капитала они могут надеяться только на Китай.



Сейчас ЦБ РФ занят разработкой собственной платежной системы, которая могла бы снизить зависимость России от Visa и MasterCard, а также открытием счетов в юанях, гонконгских и сингапурских долларах - попав в напряженную ситуацию с западными санкциями, Россия пытается "повернуться на восток". Российские предприятия беспокоятся о том, что ЕС и США вышибут их с долларового рынка, а потому готовятся подписывать контракты в юанях и других азиатских валютах.



Отношения России с КНР, рынок которой обладает огромными перспективами, становятся теснее с каждым днем, поэтому, "потеряв" в Европе, Россия "нашла" в Китае. Интернационализация юаня - это необратимая тенденция, ведь он уже стал мировой расчетной и резервной валютой. Конечная цель интернационализации - превращение юаня в настоящую международную валюту.

Что касается долгосрочной перспективы, то через санкции США и ЕС "возвели стену" между собой и Россией. И кажется Путин к этому готов - он будет использовать юань как оружие, чтобы бороться с давлением. Благодаря огромной помощи Китая, путинский план "выхода из окружения", кажется, уже сформирован. Однако обострение противоречий между ЕС, США и Россией приведут к финансовой войне. В игре между этими тремя странами Пекину будет трудно помочь России, однако юаню конфликт будет только на руку.



Оригинал публикации: 中国狂抛5700亿美债：北京也很难解救俄罗斯

Опубликовано 29/01/2018



Бэйцзин циннянь бао, Китай Источник - inosmi.ru

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