В 7-м микрорайоне Бишкека четвертый день нет света

00:41 31.01.2018 В 7-м микрорайоне Бишкека четвертый день нет света. Об этом ИА "24.kg" сообщают читатели.



Без электричества остаются дома №№ 10 и 11а. "Как выключили в день аварии, так до сих пор и не было. Вокруг в домах свет есть, а наши дома никому не нужны. В Восточном РЭС делают вид, что принимают заявку, но ничего не происходит. Жильцы ездили в офис. У них и тепло, и светло, в тонких кофточках сидят, а мы замерзаем. Говорят, что кабель сгорел, и не чинят", - рассказали бишкекчане.



К слову отметим, что в оперативной сводке ОАО "Северэлектро" 7-й микрорайон вообще не значится в числе отключенных от электроснабжения.



На улице Гоголя, 24, со вчерашнего дня также нет света. "Телефоны Восточного РЭС не отвечают", - написали читатели.

30 января 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Юлия КОСТЕНКО Источник - 24.kg

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