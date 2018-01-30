Резвится школота. В Госкоммолодежи Киргизии недостача на 31,8 миллиона сомов

00:37 31.01.2018 В Госагентстве по делам молодежи выявлены нарушения на 31,8 миллиона сомов



Аудитом в Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта и его подведомственных учреждениях за 2016 год выявлены финансовые нарушения на 31,8 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты.



По ее данным, аудитом установлены недостачи и хищения товарно-материальных ценностей на 9 миллионов сомов, необоснованные выплаты заработной платы - 0,8 миллиона сомов, необоснованное списание материальных ценностей и денежных средств - 0,3 миллиона сомов, нецелевое использование бюджетных средств - 9,2 миллиона сомов, сокрытая по учету дебиторская и завышенная кредиторская задолженность - 7,9 миллиона сомов.



Из общей суммы финансовых нарушений возмещению подлежат 31,2 миллиона сомов. На данный момент восстановлено 0,9 миллиона.



Кроме того, выявлены резервы и потери бюджета на 12,5 миллиона сомов. Нерационально использованные средства составили 14,8 миллиона сомов.



В ходе аудита в ГП "Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения" выявлены нарушения, а именно дополнительно начисленная арендная плата на 2,7 миллиона сомов.



По итогам аудита руководству Госагентства даны предписания по устранению выявленных нарушений и недостатков в работе и недопущению их в дальнейшей работе.



30 января 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Анастасия МОКРЕНКО Источник - 24.kg

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