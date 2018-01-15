 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Где Вашингтон готовит своих военных дипломатов…, - П.ГустеринГде Вашингтон готовит своих военных дипломатов…, - П.Густерин
00:04 31.01.2018

Где Вашингтон готовит своих военных дипломатов…
П.В. Густерин

Объединенная база Анакостия-Боллинг (Федеральный округ Колумбия)

По долгу дипломатической службы мне довольно часто приходилось общаться с представителями различных специальных служб США, в т.ч. с военными дипломатами. В Йемене, в самом начале моей международной деятельности, на одном из дипломатических приемов я пересекся с одним из помощников военного атташе США и с интересом спросил его, как он стал тем, кем стал. Тот не стал уходить от ответа и довольно подробно рассказал мне, через что ему пришлось пройти. Я передал этот разговор нашему военному атташе, на что полковник Овчаренко, едва скрывая улыбку, обескуражил меня: "Это он тебе свою легенду рассказал".

Теперь я сам могу рассказать, откуда выходят военные дипломаты США.

Все сотрудники военных атташатов США, также как и России, являются офицерами военной разведки. Прежде всего, они проходят общую разведывательную подготовку в центрах Разведывательного сообщества США. Здесь, помимо закрытых учебных программ, используются университетские академические учебные программы, которые могут служить основой учебных программ для разведывательной подготовки.

Кроме того, общая подготовка офицеров разведки осуществляется в Объединенном учебном центре военной разведки (JMITC).

Офицеры, успешно закончившие общую разведподготовку, направляются в Объединенную школу военных атташе (JMAS), которая находится на Объединенной базе Анакостия-Боллинг (JBAB), расположенной в Федеральном округе Колумбия (см. рис.). Здесь они усваивают специфику агентурной работы в составе дипломатических и консульских представительств для дальнейшего прохождения службы в Системе военных атташатов (DAS).

Вообще, в JMAS обучаются сотрудники пяти служб Министерства обороны и сотрудники из числа его гражданского персонала, которые состоят в Службе защиты атташе (DAS) военной разведки США. Примечательно, что вместе с сотрудниками DAS на курсах в JMAS обучаются и их супруги.

Что касается Национального разведывательного университета (NIU), то этот вуз является своего рода заведением для повышения квалификации уже состоявшихся военных разведчиков.

Примечательно, что номенклатура языков из перспективного списка министерства обороны США делится на три категории, всего включающие 40 позиций.

Первая категория - языки и диалекты, в специалистах со знанием которых есть срочная необходимость:

1) балучи,
2) йеменский диалект арабского языка,
3) левантийский диалект арабского языка,
4) пушту,
5) сомали,
6) урду,
7) фарси.

Вторая категория - языки и диалекты, необходимость в специалистах со знанием которых появляется на краткосрочную перспективу (до 10 лет):

1) азербайджанский,
2) амхарский,
3) ачоли,
4) бенгали,
5) бирманский,
6) киргизский,
7) пенджаби,
8) таджикский,
9) узбекский,
10) хинди.

Третья категория - языки и диалекты, необходимость в специалистах со знанием которых имеет место быть на долгосрочную перспективу (более 10 лет):

1) арабский литературный (стандартный),
2) вьетнамский,
3) дари,
4) иврит,
5) индонезийский,
6) испанский,
7) китайский (мандаринский),
8) корейский,
9) курдский,
10) малайский,
11) немецкий,
12) португальский,
13) румынский,
14) русский,
15) сербо-хорватский,
16) суахили,
17) тагальский (пилипино),
18) тайский,
19) турецкий,
20) украинский,
21) французский,
22) хауса,
23) японский.

Здесь уместно было бы сказать, что у разведывательных служб России наметилось отставание в подготовке специалистов, в т.ч. офицеров, со знанием ачоли, балучи, пенджаби и сомали.

Источник - ЦентрАзия
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