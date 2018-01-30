Бишкек. Алмазбек Осмонов назначен директором "Фонда развития Иссык-Кульской области"

00:03 31.01.2018 Алмазбек Осмонов назначен директором дирекции по управлению фондом развития Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представительства правительства КР в Иссык-Кульской области.



Соответствующее распоряжение подписал полномочный представитель правительства КР в Иссык-Кульской области Узарбек Жылкыбаев.



Напомним, прежний директор по управлению фондом развития Иссык-Кульской области Рустам Садыралиев уволился по собственному желанию. Источник - kyrtag.kg

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517346180

Новости Казахстана

