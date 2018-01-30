|Бишкек. Алмазбек Осмонов назначен директором "Фонда развития Иссык-Кульской области"
00:03 31.01.2018
Алмазбек Осмонов назначен директором дирекции по управлению фондом развития Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представительства правительства КР в Иссык-Кульской области.
Соответствующее распоряжение подписал полномочный представитель правительства КР в Иссык-Кульской области Узарбек Жылкыбаев.
Напомним, прежний директор по управлению фондом развития Иссык-Кульской области Рустам Садыралиев уволился по собственному желанию.