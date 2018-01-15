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Узбекский автомобиль Ravon R2 возглавил рейтинг самых дешевых иномарок в РоссииУзбекский автомобиль Ravon R2 возглавил рейтинг самых дешевых иномарок в России
15:26 30.01.2018

Автомобиль Ravon R2, произведенный в Узбекистане, в январе 2018 года возглавил рейтинг самых дешевых иномарок на российском рынке, составленный экспертами Daily-Motor.Ru.

По информации аналитиков рынка, компактный хэтчбек R2 стоит 439 тысяч рублей (почти $7800), в России продается машина с 1,25-литровым двигателем и с автоматической коробкой передач. В Узбекистане авто реализуется под торговой маркой Chevrolet Spark. Судя по прайс-листу, размещенному на сайте предприятия "GM Uzbekistan", стоимость машины составляет от 64.616.255 до 74.064.275 сумов (от $7914,8 до $9072,1).

На третьем месте в рейтинге самых дешевых иномарок в России фигурирует еще одна модель из Узбекистана – Ravon Nexia с показателем на уровне 449 тысяч рублей ($7976,5). Правда, учитывается цена комплектации с механической коробкой. Но и здесь стоимость экспортного товара парадоксально ниже, чем цена популярного седана на родине производства, где Chevrolet Nexia продается по 73.719.040 – 86.467.975 сумов (от $9029,8 до $10591,4).

В топ-10 присутствуют еще два узбекских "гостя": Ravon R4 и Ravon Gentra. Первый автомобиль, цена которого не превышает 499 тысяч рублей ($8864,8), занимает седьмую позицию, а второй, за 549 тысяч рублей ($9753), замыкает десятку. В Узбекистане модели носят названия, соответственно, Chevrolet Cobalt и Chevrolet Lacetti. По прайсу GM Uzbekistan, Cobalt стоит от 83.865.970 до 97.183.305 сумов (от $10272,7 до 11903,9), Lacetti – от 103.469.370 до 123.994.835 сумов (от $12673,9 до 15 188,1).

Таким образом, сохраняется положение, когда узбекские автомобили, даже с учетом расходов на логистику, на внутреннем рынке стоят дороже, чем на зарубежном. Уже несколько лет это вызывает у граждан республики вопросы и недоумение. Не добавляют им оптимизма и действия правительства, направленные на регулярное повышение цен на автомобили. По данным Госкомстата, в 2017 году машины, произведенные в Узбекистане, подорожали в 1,5 раза.

Акционерное общество GM Uzbekistan ("Дженерал Моторс Узбекистан") в настоящий момент выпускает 10 моделей автомобилей. Предприятие имеет основной завод в городе Асака Андижанской области, а также филиалы в городе Питнак Хорезмской области и в Ташкенте. Численность персонала составляет более 10 тысяч работников. Совокупная производственная мощность – порядка 300 тысяч автомашин в год.

Источник - Фергана
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517315160
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