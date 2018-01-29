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Туркменские дипломаты в Анкаре предотвратили акцию протеста у своего посольства
15:25 30.01.2018

Дипломатам посольства Туркменистана в Анкаре уговорами и обещаниями удалось преотвратить акцию протеста, которую намеревались устроить перед зданием диппредставительства турецкие рабочие, сообщило 18 января Радио "Азатлык" - туркменская служба Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

Граждане Турции, работавшие в строительных фирмах в Туркменистане и в течении двух лет не получавшие зарплату за свой труд, планировали начать акцию протеста перед посольством Туркменистана в 14 часов. Они прибыли сюда с плакатами, на которых крупными буквами были выведены названия туркменских строительных компаний и имена их владельцев, задолжавших турецким рабочим деньги. Сообщается, что эта уже вторая подобная акция. В конце декабря группа турецких рабочих собралась перед посольством с аналогичными требованиями, и информация об этой акции стала достоянием СМИ.

На этот раз туркменским дипломатам во главе с чрезвычайным и полномочным послом Ишангулы Аманлыевым уговорами и обещаниями решить проблему в течении 15 дней удалось предотвратить проведение акции турецких рабочих перед посольством.

Туркменский посол, по словам протестующих, выслушал их претензии, а затем попросил дать ему 15-дневный срок для решения проблемы. Помимо этого туркменские дипломаты выразили пожелание, чтобы протестующие не выступали в СМИ и убрали уже размещенные в сети свои видеоматериалы, сообщает радио.

"Произошло нечто удивительное. Мы только что вышли из здания посольства Туркменистана, где встречались и беседовали с послом. Нам дали обещание решить вопрос в течении 15 дней. При этом сказали, что проведение подобных акций и распространение информации о ней в печати может неудобно отразиться на взаимоотношениях между Туркменистаном и Турцией. Нас попросили сейчас не проводить никаких акций до решения вопроса в течении 15 дней. Сказали также, что об этой проблеме доложено на самый верх. Мы им ответили, что на этот раз 60-70 человек со всех регионов Турции собрались здесь, и что в случае неудовлетворения наших законных требований мы вновь соберемся перед зданием посольства и организуем более масштабную акцию протеста с участием членов наших семей. Мы уже два года не можем получить свои деньги от туркменских строительных компаний", - заявил один из протестующих.

Таким образом, туркменским дипломатам удалось предотвратить проведение акции перед своим посольством. Теперь главный вопрос в том: удастся ли им сдержать свое обещание и добиться выплаты задолженности турецким рабочим или же через 15 дней надо ждать новой акции протеста?


Источник - Альтернативные Новости Туркменистана
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517315100
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