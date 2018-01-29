 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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The Hill: Чем грозит миру крах гегемонии США?
15:12 30.01.2018

Мир больше не видел глобальных конфликтов, подобных Первой мировой или Второй мировой. В новой оборонной стратегии США присутствует предположение, что в случае, если гегемония США будет изъята из сложившейся системы, то великие державы могут снова развязать конфликт

В существующем мировом порядке происходит сдвиг. Последним свидетельством тому стала новая оборонная стратегия США, в которой предсказано, что центр мирового влияния может переместиться из США в КНР, пишет Габриэль Гликман в статье для The Hill.

Новая оборонная стратегия США состоит из двух частей: 11-страничного резюме, доступного для общественности и самого текста стратегии, который в обозримом будущем останется под грифом совершено секретно.

Особенно примечательно то, что оборонная стратегия 2018 года избегает воинствующего национализма стратегии в сфере национальной безопасности. В новой стратегии Пентагона нет отсылок к лозунгу "Америка прежде всего" и четко указано, что США по-прежнему привержены делу сохранения "свободного и открытого международного порядка".

Однако, что Пентагон подразумевает под словом "порядок"? В сфере международных отношений такие термины, как "ревизионистское государство" используют в отношении стран, которые стремятся изменить существующую международную систему и сместить те государства, которые данную систему поддерживают. В XX и XXI веках международная система определялась американской гегемонией и распространением западной демократии. Такое положение вещей обычно называют либеральным мировым порядком.

В рамках этого порядка Соединенные Штаты являются самой могущественной страной в мире. США часто вмешиваются в международные конфликты, связанные с большими издержками, чтобы помешать недовольным странам опрокинуть сложившуюся систему. Однако в тексте новой оборонной стратегии указано, что в современном мировом порядке произошел сдвиг: "Мы столкнулись с глобальным беспорядком, который характеризуется упадком международного порядка, основанного на правилах".

В качестве обоснования данной точки зрения является аргумент, согласно которому Соединенные Штаты при администрации бывшего президента США Барака Обамы взяли краткосрочный, но, возможно, последовательный курс на отход от деятельности по поддержанию мирового порядка. В сложившихся условиях более сдержанной внешней политики США, страны-ревизионисты, такие как Россия, Китай и Иран, достигли определенных успехов за счет подрыва региональной безопасности.

Пентагон предлагает трехступенчатый подход к рассмотрению сложившийся ситуации в области безопасности. В качестве приоритетных целей указаны такие "ревизионистские державы", как Россия и Китай, затем следуют "мошеннические режимы", такие как Иран и Северная Корея, и, наконец, "негосударственные акторы", такие как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как говорится в тексте стратегии, "межгосударственное стратегическое соревнование, а не борьба с терроризмом, в настоящее время является главной задачей в сфере национальной безопасности США".

Действительно, в распоряжении Китая уже есть сильная экономика. На долю китайской экономики приходится почти 15% от мирового ВВП, а на долю США - примерно 24%. Если посмотреть на экономику КНР под несколько иным углом зрения, то нельзя не заметить астрономического роста, который сопутствовал экономике Китая в течение последнего десятилетия. Китай уже обогнал Японию - вторую по величине глобальную экономику.

Таким образом, существует реальная возможность того, что в ближайшем будущем (возможно несколько десятилетий) экономика КНР сможет превзойти американскую экономику. Китай получит возможность использовать свой капитал для развития передовых военных технологий. В этот момент Китай будет располагать необходимыми ресурсами, чтобы уничтожить существующую международную систему.

Мир больше не видел глобальных конфликтов, подобных Первой мировой или Второй мировой. В новой оборонной стратегии США присутствует предположение, что в случае, если гегемония США будет изъята из сложившейся системы, то великие державы могут снова развязать конфликт.

Александр Белов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517314320
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