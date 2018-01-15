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Меч пророка. Как удалось вернуть бесценную реликвию, украденную в горном селении ДагестанаМеч пророка. Как удалось вернуть бесценную реликвию, украденную в горном селении Дагестана
15:06 30.01.2018

Иван Петров

Кража сабли Надир-шаха из музея в дагестанском селе Кубачи стала одним из самых резонансных преступлений 2017 года. Скептики не верили, что артефакт ценой в €2 млн когда-либо вернется в Россию - ведь "Змеиный язык", побывавший по преданию в руках самого пророка Мухаммеда, желанный экспонат в коллекции многих шейхов и бизнесменов. Это преступление полицейским удалось раскрыть в течение двух месяцев. Портал iz.ru продолжает цикл публикаций, посвященных 100-летней годовщине образования уголовного розыска, рассказом о краже меча самого жестокого персидского правителя в истории.

Воры в ювелирной столице Кавказа

Новость о том, что из музея в дагестанском селе Кубачи похищена знаменитая сабля иранского правителя Надир-шаха облетела знатоков искусства по всему миру 10 июня 2017 года.

Бесценная реликвия, также как и полторы сотни других экспонатов, была похищена из музея при "Комбинате художественных изделий". Преступление было совершено незамысловато - злоумышленники вскрыли ночью дверь, попали внутрь и без всякого труда достали из стеклянного бокса саблю и другие изделия из драгоценных металлов.

В Дагестане хищение вызвало шок. Глава администрации поселка Кубачи Абдуалам Куртаев выступил с открытым обращением к коллекционерам помочь поймать воров и вернуть драгоценность в музей.

Стоит отметить, что Кубачи, небольшое село в Дахадаевском районе Дагестана, с древних веков славилось своими кузнецами и ювелирами. Здесь научились искусно обрабатывать железо и драгметаллы, а последние полторы тысячи лет Кубачи считаются одним из ведущих на Кавказе центров по изготовлению доспехов, ювелирных изделий, оружия и других предметов роскоши из драгметаллов. Из-за низкого уровня преступности в районе в музее традиционного промысла не было сколь-нибудь серьезной охраны, что облегчило ворам задачу.

Ошиблись с клиентом

Раскрыть преступление сотрудникам ГУУР удалось благодаря оперативным каналам. Сыщикам стало известно, что группа неизвестных подыскивает покупателей среди солидных столичных бизнесменов на несколько драгоценных кинжалов. Продавцы намекали и на бесценную саблю с двумя лезвиями. Сыщики через ряд посредников вступили с ними в контакт.

"Переговоры злоумышленники вели очень осторожно. Саблю они оценили в полтора миллиона. Они сперва хотели сбыть нам менее ценные предметы, похищенные с той же выставки - кинжалы, посуду. А уж потом обещали продать и саблю. В итоге нам все же удалось уговорить их продать меч в первую очередь", - рассказал iz.ru оперативник отдела по раскрытию преступлений против собственности ненасильственного характера ГУУР.

К тому моменту оперативники уже определили всех возможных участников криминальной сделки - причем не только тех, кто совершал кражу, но и тех, кто помогал им продать похищенное. За всеми было установлено негласное наблюдение.

О том, где хранится сабля знал лишь организатор кражи. Как только стало понятно, что сделка состоится, он вместе с сообщником привез саблю из Смоленска в Москву. Сам он остался в столице ждать новостей, а его сообщник поехал к посреднице, помогавшей им в сбыте вещей. Она проживала в частном доме в Подмосковье.

Как только сотрудникам угрозыска стало известно точное местонахождение предмета искусства, были проведены задержания одновременно по нескольким адресам. В Подмосковье были задержаны посредники при продаже краденного, в Москве - 44-летней организатор, а в Смоленской области - второй участник кражи и другие сообщники, помогавшие с реализацией похищенного. Тогда же полицейские изъяли недостающую часть похищенного из коллекции дагестанского музея - ювелирные изделия, кинжалы и вазы хранились в сумках на парковке бетонного завода в одной из фур, принадлежавшей сообщникам.

Вскоре оперативники задержали еще одного причастного к преступлению - наводчика. Им оказался дагестанец 1960 года рождения. Некоторые из задержанных согласились на сотрудничество и рассказали подробности громкого преступления.

Музейное дело

План украсть бесценные артефакты созрел у сообщников несколько лет назад в одной из колоний.

"Уроженец Дагестана и двое исполнителей кражи познакомились в заключении. Дагестанец рассказал, что у него на родине есть плохо охраняемый музей с дорогими экспонатами. После освобождения они и решили реализовать задуманное: приехали под видом туристов, все осмотрели и нагрянули ночью", - рассказывает полицейский.

Они без труда попали внутрь, собрали в сумки кубачинские сокровища и ушли. Улов был настолько объемным и увесистым, что подельники закопали часть драгоценностей в земле неподалеку от места преступления, чтобы позже вернуться за ними.

Позже, во время проверки показаний на месте в дагестанском музее, один из подследственных, Александр Ш. извинится перед кубачинцами и даже оставит запись в книге отзывов: "Очень сильно убедительно прошу жителей села Кубачи простить меня за мой злодейский поступок [...> Мне стыдно смотреть вам в глаза, поэтому не понимаю головы".

"Личности довольно маргинальные - уроженцы Смоленской области. Оба судимы за тяжкие преступления. Один провел в заключении 17 лет, второй - 15", - говорит сыщик.

В прошлом земляки промышляли разбойными нападениями. В частности, один из них получил свой срок за то, что под пытками заставил своего знакомого отдать отложенные на покупку грузовика деньги. Чтобы потерпевший был сговорчивее, уголовник отбил ему пальцы рук молотком.

Проблемным для сообщников стал вопрос, как продать украденные вещи - на барахолку с таким товаром не сунешься. Сообщники были близки к криминальным кругам и через авторитетов попытались найти покупателя из мира бизнес-элиты. Через цепочку знакомых они пытались выйти на состоятельного клиента, но в итоге попали на сыщиков ГУУР.

"Уголовное дело в отношении лиц, пытавшихся сбыть похищенные в музее экспонаты, выделено в отдельное производство и расследуется в Следственной части МВД Дагестана", - рассказал порталу iz.ru полицейский.

Проклятье сабли персидского шаха

Легенда гласит, что саблю держал в руках сам пророк Мухаммед - по одной версии она досталась ему после битвы при Бадре, по другой - непосредственно от архангела Джабраила. Мухаммед в свою очередь подарил оружие своему зятю. А много позже сабля оказалась у персидского шаха. Дагестанцы отбили оружие у завоевателя во время его неудачного похода на их землю.

В то же время замдиректора кубачинского "Комбината художественных изделий" Алихан Урганаев сообщил "Комсомольской правде", что документального подтверждения тому, что сабля принадлежала самому Надир-шаху, у музея нет.

Уникальному экспонату дагестанского музея посвятил несколько строк известный советский поэт Расул Гамзатов: "Царя царей - великого Надира я славила, сверкая и звеня, и в двадцати походах он полмира смог покорить при помощи меня". Между тем ничего хорошего это оружие своим владельцам не приносило.

Надир-шах Авшар (1688–1747) - первый шах государства Афшаридов, вошел в историю как великий завоеватель. В эпоху своего правления он создал империю, включающую в себя территории современного Ирана, Азербайджана, Армении и Грузии, а также часть Дагестана, Афганистана и Индии. По легенде своим мечом с раздвоенным лезвием монарх, известный своей кровожадностью, карал противников - отрезал им уши одним ударом.

Диковинная сабля (ее называли "Змеиный язык") не помогла избежать печальной участи и самому хану. Он пал жертвой заговора - в 1747 году его убил военачальник Салех-бей. Вступивший на трон племянник Надир-шаха шах Али заявил, что дядя был убит по его приказанию.

Саблю уже трижды пытались украсть из Кубачей, но всякий раз она возвращалась в небольшой сельский музей.

Оружие пробовали похитить в 1993 году - заказчиком преступления якобы был арабских шейх. Преступники планировали привезли саблю сначала в Баку, а потом на самолете переправить в Турцию. Но когда сабля уже была в руках у воров и они на автомобиле мчались в Азербайджан, они пропустили поворот на горной дороге. В итоге их машина сорвалась в пропасть.

В 2000 году саблю пытались заполучить боевики. Как сообщает портал dailystorm.ru, они похитили родственника директора музея и вымогали в обмен на его освобождение крупную сумму денег либо местную реликвию. Узника удалось освободить без выполнения условий бандитов.

Источник - Известия
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