Семь чудес из жизни Казгосзакупок, - ratel.kz

15:00 30.01.2018 Семь чудес из жизни госзакупок



ВАДИМ БОРЕЙКО

ГЛЕБ ГАРИПОВ



В четверг, 25 января, Минфин презентовал в мажилисе пакет поправок в Закон РК "О государственных закупках" от 4 декабря 2015 года, в который уже неоднократно вносились изменения.



В конце прошлого года Ratel.kz опубликовал семь частей расследования на тему "Кто и сколько заработал на создании пешеходных зон в Алматы". Наши изыскания базировались главным образом на изучении документации конкурсов на проектирование и строительство объектов реновации "золотого квадрата" в южной столице. И мы заметили несколько странных закономерностей, которые кочевали из тендера в тендер.



Возможно, наши соображения помогут депутатам и Министерству финансов залатать лазейки и дыры, которыми закон о госсзакупках зияет, как прохудившийся мешок. Если они, конечно, в этом заинтересованы.



Победитель известен заранее



1. В пяти конкурсах на строительство улиц на участие претендовали лишь две компании: одна – условный фаворит, вторая – априори "непроходная". На этапе предварительного допуска конкурсная комиссия, изучив пакеты с документацией и увидев в них несоответствие квалификационным требованиям, отклоняла обе заявки. Компаниям давалось три дня, чтобы "подтянуть хвосты".



Спустя неделю заявка обреченного "лузера" отклонялась вторично, "авторитетная" же фирма к конкурсу допускалась. Однако во всех пяти случаях госзакупка была признана несостоявшейся: к конкурсу допущен лишь один потенциальный поставщик, а состязаться "сам на сам" закон не велит. Спустя какое-то время проводилась закупка "способом из одного источника по несостоявшимся закупкам". И тем самым счастливчиком оказывалась единственная компания, допущенная к конкурсу, который признан несостоявшимся. С ней алматинское управление строительства и подписывало договор.



Эта схема позволяла госоргану (точнее, КГУ - коммунальному госучреждению, каковым является управление строительства, а оно подчиняется заместителю акима) легальным способом фактически "назначать" компанию, которая будет выполнять государственный подряд.



Простительный грешок во имя высокой цели



2. Мы также доказали, что на четырех объектах из шести (кроме улицы Гоголя и набережной Весновки), которые были исследованы, работы начались до завершения конкурсных процедур по госзакупкам и заключения договоров. Это было уже прямым нарушением закона и попранием здравого смысла. Но, судя по тому, что ни из акимата, ни из других уполномоченных органов на публикации не последовало вообще никакой реакции, такая "партизанщина" в сфере закупок (по крайней мере, в ее алматинском сегменте) - в порядке вещей и за плевок на закон не считается. Так, мелкий простительный грешок во имя высокой цели и по причине аврала. Который в прошлом году был вызван острой необходимостью сдать пешеходную зону к Дню города, 17 сентября, и предъявить ее президенту.



Цена вопроса – секрет Полишинеля



3. Проводя госзакупку, заказчик знает сумму, которой он располагает, но по правилам не должен объявлять ее участникам конкурса заранее. Роман ШНАЙДЕРМАН, владелец ТОО "Envicon-A", выигравшего конкурс на разработку проекта пешеходной зоны, объяснял, что каждый участник, прикинув объем работ и подсчитав рентабельность, ставит свою цену за лот, а побеждает тот, кто предложил самую низкую.



Однако на тендерах по объектам "пешеходки" цены потенциальных поставщиков не просто подозрительно ошивались вокруг цены заказчика в радиусе погрешности, но сплошь и рядом совпадали с ней с точностью до 10 тенге – и это при миллиардных лотах!



Другой завсегдатай тендеров на условиях анонимности рассказывал нам, что "цена вопроса" для участников конкурса практически всегда – секрет Полишинеля еще до его начала. Он утверждал также, что претенденты- поставщики получают информацию напрямую от членов конкурсных комиссий, причем небескорыстно. Последнее утверждение как голословное мы в расчет не берем. Но многочисленные примеры "ясновидения" участников тендеров говорят о том, что инсайд в сфере госзакупок работает исправно.



Все решают "хотелки" акимата



4. Действующая система госзакупок устроена так, что для нее все равно что закупать – постельные принадлежности, телевизоры и холодильники для Атлетической деревни Универсиады, вагон зерна или крупный градостроительный проект. Креативная компонента, которая неизбежно присутствует в архитектурных, ландшафтных и тому подобных объектах, не учитывается совершенно. Главное – чтобы у кандидата в поставщики была в порядке конкурсная документация, а сам он соответствовал квалификационным требованиям.



Иногда, как в случае с реконструкцией трамвайного депо в Алматы, проводятся публичные творческие конкурсы с интернет-голосованием на лучший дизайнерский концепт. Чаще, как это было с проектом пешеходной зоны, состязательность идей представляется излишней. И тогда "сооружение улицы" тупо приравнивают к закупке состава пшеницы, творческий аспект игнорируя напрочь. Правда, когда кулуарный проект наконец всплывает на свет божий, случаются скандалы, как с трехметровыми верблюдами на Арбате, и концепт доводят до ума всем миром.



Тем не менее, отдавать ли креативный проект на суд общественности или сразу, без затей, на тендер – зависит исключительно от "хотелок" акимата. Закон это никак не регулирует, и общественность здесь не при делах.



Где непрозрачно – там всегда мутно



5. Проводя расследование, мы столкнулись с тем, что информацию об участниках тендера и даже о победителях приходится собирать по крохам. Большинство проектировщиков и застройщиков не дает рекламу в СМИ и не имеет корпоративных сайтов. За исключением разве что СК "Базис", которая реконструировала площадь Астана. Роман Шнайдерман объяснил, что сетевой ресурс его компаниям ни к чему: "Это специфика бизнеса такая. Она через сайты не работает". Ну, ему-то интернет- платформы точно не нужны: он имеет устойчивый пул заказчиков, благосклонность акимата, да и деньги любят тишину. Конкурсным комиссиям, как видно, бэкграунд поставщиков тоже по барабану: главное – чтобы в документах был марафет.



Но нам, "потребителям" парков, развязок, променадов, торговых центров, может быть не все равно – какие компании проектировали и строили, чем они раньше отличились на своих поприщах, кто их возглавляет, что за репутация у этих людей?



И почему, скажем, фирма- "невидимка", о которой еще вчера не было ничего неизвестно, побеждает на тендере авторитетного застройщика с длинной историей и приличным реноме? Увы, в лучшем случае максимум, что мы можем узнать, - это информация с паспорта объекта на стройплощадке (если он есть), где указаны только названия заказчика, проектировщика и генподрядчика, сроки начала и завершения строительства, а также план сооружения. Где непрозрачно – там всегда мутно. По-другому не бывает.



Маслихат как бизнес-департамент акимата?



6. Три подряда на строительство улиц достались депутатам маслихата – одному действующему и двум бывшим. Директор ТОО "Атрикс-Строй" Амиржан НАБИЕВ мостил Арбат и затем менял брусчатку (подряд на 1,9 млрд тенге).



ТОО "Сункар" Виктора БУЛЕКБАЕВА вело строительно- монтажные работы (СМР) на улице Гоголя (1,3 млрд тенге). Улицей Панфилова (2,1 млрд тенге) занималось ТОО "ОИС-Астана". Его учредители – Бронислав ШИН, депутат маслихата пятого, предыдущего созыва, и ПАК Мен Ок. Причем текст договора между управлением строительства и этим ТОО, как и дата его заключения, в реестре договоров на портале госзакупок… отсутствуют. Вообще, в составе местного представительного органа VI созыва из 37 депутатов полтора десятка имеют прямое отношение к бизнесу: двое банкиры, остальные возглавляют крупные АО и ТОО.



Большинство алматинцев не очень хорошо представляют себе роль городского "парламента" в жизни южной столицы. Чем они там занимаются? Единогласно голосуют за решения акимата – так же, как мажилисмены хором одобряют законопроекты правительства? Ни голоса человечьего, ни рыка звериного, ни уханья марсианского филина из этого странного органа до публики не доносится. Уж не говоря про бурные обсуждения, скандалы или хотя бы словесные перлы, которыми изредка тешат нас квартиранты мажилиса.



Даже экспертиза значимых для города проектов – чем, по идее, должен заниматься сам маслихат, - отдана на откуп общественному совету. Такому же слабому и ручному образованию. Вдобавок внеконституционному и потому имеющему лишь совещательный голос.



Вот почему население почти не ходит на выборы в маслихат. В ходе последних, которые состоялись в марте 2016 года, на избирательные участки пришло (и это по официальным данным, которые всегда максимально оптимистичны) только чуть больше трети горожан, имеющих право голоса: 31,4%.



Между тем, самим депутатам их миссия вряд ли кажется бесполезной. Хотя бы потому, что они утверждают городской бюджет. И поправки к нему – в сторону увеличения. А это совсем не малые деньги.



Например, по прогнозу акимата, опубликованному 20 января 2015 года, бюджет на 2017-й должен был составить 356 млрд тенге. К декабрю 2016 года он был утвержден маслихатом в размере 457,5 млрд тенге. А к маю 2017-го "уточнен" до суммы в 542,4 млрд тенге. Осваивай не хочу! Лоббировать интересы своих компаний, согласитесь, гораздо удобнее, находясь ближе к "кассе". То есть будучи депутатом маслихата. Да и акимату сподручнее поручать подряды проверенным людям. Что, кстати, и подтверждают три приведенные примера.



Короче говоря, Алматинский гормаслихат, с учетом его "делового" наполнения, все больше напоминает бизнес- департамент при акимате. Основное назначение которого – совместное (с городскими властями) освоение бюджетных средств через "бюро ритуальных услуг" - тендеры по госзакупкам.



Не думаем, что такое родство душ чиновников и выборных представителей бизнеса – ноу-хау исключительно южной столицы. Ибо – money is power, power is money.



Тендерная инновация



7. Пешеходная зона в Алматы худо-бедно построена, но осталось, как видите, много вопросов. 9 ноября прошлого года аким Бауыржан БАЙБЕК объявил о возобновлении проекта строительства горнолыжного курорта "Кокжайлау" вблизи города, в предгорьях Заилийского Алатау, - вопросов накапливается не меньше.



Градоначальник объявил, что мегапроект слишком дорогой и будет оптимизирован - за счет сокращения площади застройки в 9 раз и протяженности трасс вдвое.



Уже первый конкурс – на разработку технико- экономического обоснования (ТЭО) проекта стоимостью 175 млн тенге (без НДС) – явил нам инновацию. Заказчиком закупки и организатором тендера выступило КГУ "Управление туризма и внешних связей г. Алматы" (руководитель Ерлан ЖАЙЛАУБАЙ). А выиграло его ТОО "Almaty Mountain Resorts" (руководитель Наиль НУРОВ), учрежденное тем же самым управлением. То есть де-факто – акиматом. А что – очень удобно. Чтобы деньги далеко не разбегались. Если в ТОО необходимых спецов не найдется, заказ можно отдать в субподряд.



И все бы хорошо, да только мы усмотрели в такой "оптимизации" нарушение п. 3 ст. 6 закона о госзакупках: "Заказчик, в интересах которого осуществляются государственные закупки, не имеет права участвовать в таких закупках в качестве потенциального поставщика".



Ratel.kz направил официальные запросы председателю Агентства РК по делам государственной службы Алику ШПЕКБАЕВУ, генеральному прокурору Кайрату КОЖАМЖАРОВУ и прокурору города Алматы Габиту МИРАЗОВУ: допущены ли здесь нарушения законодательства? если да – то в чем и кем? какие меры ответственности предусмотрены для лиц, допустивших нарушения?



Все три ведомства, возглавляемые уважаемыми людьми, дружно перепасовали наше письмо – кто в комитет по внутреннему аудиту Минфина, кто в его алматинский департамент. А нам сообщили: оттуда ответ и получите. Вот, ждем-пождем. Уже третья неделя на исходе. В ближайшие дни не дождемся – будем делать выводы.



Объем закупок сопоставим с бюджетом страны



Мы привели в этом материале лишь семь странностей, которые засекли, исследуя тендеры. Более опытные люди скажут, что сфера государственных закупок – бескрайнее поле чудес. Многие из которых творятся и в обход закона, и в полном соответствии с ним, потому что он "дырявый". У депутатов, да и самого Минфина сейчас хорошая возможность сделать его "непротекаемым". Если ими, конечно, движут думки о государственном благе. Чтобы представить себе масштабы этой сферы, назовем несколько цифр.



По сведениям Минфина, общий объем госзакупок составляет 3,2-3,5 трлн тенге в год. А объем закупок в квазигосударственном секторе (которые, кстати, не регулируются общими правилами, предусмотренными законом): у "дочек" фонда "Самрук-Казына" - 4-5 трлн тенге, у других нацкомпаний – около 2 трлн тенге, итого – 6-7 трлн тенге. Всего "на круг" в Казахстане ежегодно закупается работ, товаров и услуг (ТРУ) на сумму от 9,2 до 10,7 триллиона квази- и просто государственных тенге.



Для сравнения: в 2017 году доходная часть республиканского бюджета (налоговые и неналоговые поступления, выручка от продажи основного капитала и трансферты из Нацфонда) утверждена в размере 9,54 трлн тенге, расходная - 10,74 трлн тенге.



Прямо мистическое совпадение. Говорящее, в том числе, и о том, кто на нашем "рынке свободного предпринимательства" основной игрок, главный работодатель и первый заказчик ТРУ, а также музыки. Если честно, трудно даже вообразить, что какое-нибудь ведомство всерьез покусится навести порядок в этой полутемной комнате, где циркулирует более $30 млрд.



"Да, деньги тут где-то есть, - скажут храбрецам, если таковые сыщутся. – Но черной кошки нет, уж поверьте на слово. Так что и не ищите".



Продолжение следует. Источник - Ratel.kz

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