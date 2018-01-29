 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 30.01.2018
15:26  Узбекский автомобиль Ravon R2 возглавил рейтинг самых дешевых иномарок в России
15:25  Туркменские дипломаты в Анкаре предотвратили акцию протеста у своего посольства
15:19  США допрыгались: санитарный кордон наоборот, - Р.Ищенко
15:12  The Hill: Чем грозит миру крах гегемонии США?
15:06  Меч пророка. Как удалось вернуть бесценную реликвию, украденную в горном селении Дагестана
15:00  Семь чудес из жизни Казгосзакупок, - ratel.kz
14:58  Информатор WADA Родченков заявил, что все приказы шли от Путина
14:57  National Interest: Действительно ли Трамп победил ИГИЛ?
14:53  "Цифровизация" Казахстана и другие сказки дедушки Елбасы. А в реале...
14:44  Кто кого отгеноцидил? Как укр-бандеровцы рассорились с польскими нациками, - А.Уваров
14:38  Мигрантам из Узбекистана прокладывают ЖД-колею в Россию (карта)
14:34  Анджелина Джоли сделала предложение членам СБ ООН по Сирии
14:30  Необъявленная биологическая война США против России. Часть 1, - А.Никишин
14:29  Иссык-Куль - замерз! (видео)
14:14  Курдский фактор в вопросах собственной безопасности Ирана, - С.Шакарянц
10:41  Отрубают интернет за посещение "плохих" сайтов. Прокси-война по-ашхабадски
10:39  Узбекистан вновь дает воду таджикам. Открытлись задвижки Северо-Ферганского канала
10:31  Исмаил-хан: Для спасения Афганистана необходимо сформировать временное правительство
10:28  Бишкек замерзает. Кто виноват и что делать? - К.Иманалиев
10:26  Армия Асада взяла главную крепость ДАИШ в Идлибе - Абу Духур
10:20  НЕФТЬ: почему растут цены, и сколько еще будут расти
09:32  Чарджуйский колотун. Жители Туркмении из-за морозов начали готовить пищу на кострах
09:14  Прижали к стенке. Зачем Пакистану понадобилось русское оружие
09:13  Тише, кураторы. Почему западная коалиция проиграла сирийскую партию, - К.Сивков
09:10  КырПремьер Исаков-Сосулькин обещает, что к 16.00 в квартирах Бишкека станет тепло
09:08  В Бишкеке горит Ошский рынок
08:56  Зачем Москва отменяет монгольское иго? - С.Климовский
08:52  В Алматы бывший участковый Онгарбаев возглавлял казахо-узбекское ОПГ
08:21  Казахстанское АО "Национальные информационные технологии" возглавил г-н Турысов
08:09  Сразу нескольких туркменских спортсменов отправили в тюрьму за допинг
08:07  Ранее судимого за вымогательство узб-олигарха А.Усманова включили в новый "кремлевский" санкционный список Трампа
07:51  Рахмончик учредил таджик-школьникам стипендии... имени самого себя
07:40  Китай вытесняет США из Азии, - В.Скосырев
07:39  Афганистан стал вотчиной террористов-смертников, - Н.Плотников
07:37  Курды не намерены сдаваться Эрдогану, - А.Шарковский
06:25  Старушка Меркель слепила из того, что было... Что-то типа правящей коалиции Германии, - Н.Меден
04:15  Айару Есентаева рассказала, каково быть дочерью популярного человека (кто это? дочь Бузовой??)
01:59  Мир после катастрофы: кто будет им управлять? - А.Фурсов&А.Фефелов
01:07  Ислам Каримов-младший попросил политического убежища в Великобритании
00:58  Остывающий город. Чем обернулись для Бишкека авария ТЭЦ и бессилие властей
00:56  На Каспии налетел на камни, разломился и утонул флагман иранского флота эсминец Damavand (видео)
00:14  Дооткатывались... Тепло в Бишкекских квартирах упало до + 10, - Е.Авдеева
00:13  Кыргызские финансы поют романсы, - Б.Мамбетов
00:06  В Туркмении создано новое Министерство - спорта и молодежной политики
00:01  В Бишкеке в пункты (палатки) обогрева уже обратилось 2 096 человек
00:00  Францию спасет только военный переворот - миром проблемы страны не решить, - Эдуард Лимонов
Понедельник, 29.01.2018
23:41  В Ташкенте арестован бывший глава МВД Узбекистана Адхам Ахмедбаев
23:11  Авария на БишкекТЭЦ. Кто виноват?
22:05  Бишкекская ТЭЦ все-таки сломалась. Премьер Исаков просит прощения у жителей за рукожопость
21:55  Между Узбекистаном и Кыргызстаном начнут курсировать пассажирские автобусы
19:58  В национальном госпитале Бишкека замерзла вода в системе отопления
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Информатор WADA Родченков заявил, что все приказы шли от Путина
14:58 30.01.2018

Однако никаких доказательств экс-глава Московской антидопинговой лаборатории вновь не представил

Немецкий журналист Хайо Зеппельт представил на телеканале ARD очередные показания экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. На этот раз он заявил, что действовал не только по приказам тогдашнего министра спорта Виталия Мутко, но и президента России - Владимира Путина. Правда, никаких доказательств к своим словам Рочденков не прикрепил.

После того, как Григорий Родченков стал главным героем первых фильмов Хайо Зеппельта, в отношении России начались многочисленные расследования. Согласно показаниям экс-главы Московской лаборатории, более 1000 российских спортсменов были замешаны в махинациях с запрещенными препаратами, а в стране существовала государственная допинговая программа.

Именно из-за этого профессор Ричард Макларен, возглавляющий независимую комиссию Всемирного антидопингового агентства (WADA) опубликовал доклад в двух частях, а по итогам работы специальных комиссий Международный олимпийский комитет (МОК) сначала лишил многих спортсменов медалей ОИ-2014 в Сочи, а затем и отстранил сборную России от Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

Одним из фигурантов расследований стал Виталий Мутко, который тогда занимал должность министра спорта. По словам Родченкова, он выполнял его приказы. Однако, теперь он упомянул и Владимира Путина.

"Все приказы шли от президента страны. Только он мог ставить перед ФСБ такие задачи. Путин знал о допинговой программе в России, а Мутко, который перед ним отчитывался, говорил, что президент знает обо мне", - сказал Родченков на телеканале ARD. Правда, в кадре он при этом не присутствует: слышен только его голос.

Никаких доказательств, конечно, Григорий Родченков вновь не предоставил. Владимир Путин, в свою очередь, на пресс-конференции в декабре заявил, что информатор WADA ввозил запрещенные препараты в Россию из Северной Америки, к тому же он находится под контролем властей США.

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517313480
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  