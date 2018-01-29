Информатор WADA Родченков заявил, что все приказы шли от Путина

14:58 30.01.2018 Однако никаких доказательств экс-глава Московской антидопинговой лаборатории вновь не представил



Немецкий журналист Хайо Зеппельт представил на телеканале ARD очередные показания экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. На этот раз он заявил, что действовал не только по приказам тогдашнего министра спорта Виталия Мутко, но и президента России - Владимира Путина. Правда, никаких доказательств к своим словам Рочденков не прикрепил.



После того, как Григорий Родченков стал главным героем первых фильмов Хайо Зеппельта, в отношении России начались многочисленные расследования. Согласно показаниям экс-главы Московской лаборатории, более 1000 российских спортсменов были замешаны в махинациях с запрещенными препаратами, а в стране существовала государственная допинговая программа.



Именно из-за этого профессор Ричард Макларен, возглавляющий независимую комиссию Всемирного антидопингового агентства (WADA) опубликовал доклад в двух частях, а по итогам работы специальных комиссий Международный олимпийский комитет (МОК) сначала лишил многих спортсменов медалей ОИ-2014 в Сочи, а затем и отстранил сборную России от Олимпиады-2018 в Пхенчхане.



Одним из фигурантов расследований стал Виталий Мутко, который тогда занимал должность министра спорта. По словам Родченкова, он выполнял его приказы. Однако, теперь он упомянул и Владимира Путина.



"Все приказы шли от президента страны. Только он мог ставить перед ФСБ такие задачи. Путин знал о допинговой программе в России, а Мутко, который перед ним отчитывался, говорил, что президент знает обо мне", - сказал Родченков на телеканале ARD. Правда, в кадре он при этом не присутствует: слышен только его голос.



Никаких доказательств, конечно, Григорий Родченков вновь не предоставил. Владимир Путин, в свою очередь, на пресс-конференции в декабре заявил, что информатор WADA ввозил запрещенные препараты в Россию из Северной Америки, к тому же он находится под контролем властей США. Источник - МК

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