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National Interest: Действительно ли Трамп победил ИГИЛ?
14:57 30.01.2018

National Interest: Действительно ли Трамп победил ИГИЛ*?

ИГИЛ – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Когда в апреле 2016 года кандидат на пост президента США Дональд Трамп пообещал "победить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) очень-очень быстро", мало кто действительно отнесся к его словам серьезно. И даже после его неожиданной победы над бывшей первой леди США Хиллари Клинтон многие с сомнением относились к заявлениям бывшего телеведущего.

Тем не менее по прошествии целого года президентства Трампа ситуация на земле - в Сирии и Ираке - изменилась кардинально: боевики лишились Мосула в июле 2017 года, через три месяца потеряли Ракку - фактическую столицу своего "халифата", по большей части ретировавшись в провинцию Дейр-эз-Зор, которая была также освобождена в ноябре 2017 года. На этом фоне вполне уместен вопрос, победил ли действительно Трамп "Исламское государство" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет Робин Симкокс в статье для американского издания The National Interest.

США осуществляли операцию против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и до избрания Дональда Трампа, взаимодействуя с местными партнерами для освобождения захваченных территорий в Ираке и Сирии, а также поддерживая их наступление с помощью авиаударов по боевикам. Процесс шел крайне медленно, поэтому после своей инаугурации Трамп подписал исполнительный указ с требованием к Пентагону провести в течение тридцати дней анализ того, каким образом можно нанести террористам поражение. После же подготовки плана, получившего характеристику "секретного", стали известны и отдельные его аспекты.

Так, по словам главы оборонного ведомства Джеймса Мэттиса, Трамп делегировал полномочия, благодаря чему стало возможно принимать активные и своевременные меры "против слабых сторон противника". Это означало упрощение и децентрализацию процесса запроса авиаподдержки, с помощью чего можно было наносить авиаудары более оперативным способом. Мэттис также указал на переход стратегии Вашингтона от "выдавливания ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из безопасных зон в борьбе на истощении к окружению врага в его бастионах" для его последующего уничтожения.

Таким образом, подчеркивал он, можно было сократить поток боевиков, покидающих регион. США также изменили характер участия военнослужащих США в боевых операциях против террористов. В частности, во время битвы за Мосул сотни бойцов специальных подразделений США смогли более близко работать со своими иракскими партнерами.

Все же если отложить тактические изменения, выясняется, что администрация Трампа не стала отходить далеко от курса предыдущих глав Белого дома: как и его предшественники Трамп стремился не дать террористам доступа к безопасным регионам, из которых они могут спланировать теракт, администрация также продолжила курс на сотрудничество с международными партнерами, стремясь разворачивать на земле как можно меньшее число своих военнослужащих и прибегая, вместо них, к нанесению авиаударов, военной подготовке союзников, а также предоставлению им логистической и разведывательной поддержки.

Все эти подходы были сформулированы при бывшем президенте США Бараке Обаме. Вместе с курсом Обамы были восприняты и недостатки, например, необходимость сотрудничать с Демократическими силами Сирии. Их костяк составляют вооруженные формирования курдов - злейшего врага союзника США по НАТО Турции.

Тем не менее глава государственного департамента США Рекс Тиллерсон в своей речи в Стэнфордском университете заявил недавно, что уроки усвоены. Этим он и оправдал сохранение военных США в Сирии и после падения "халифата".

"Мы не можем позволить истории повториться в Сирии", - подчеркнул дипломат, отмечая, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в данный момент находится на грани уничтожения, поэтому американские войска должны оставаться в стране до того, как это уничтожение не будет полным.

При этом позиция Тиллерсона носит двусмысленный характер: с одной стороны, он признал, что боевики, лишившись своих территорий, перешли к террористической деятельности, с другой стороны, США уже почти два десятилетия находятся в Афганистане, так и не сумев добиться там полного уничтожения "Аль-Каиды" (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Более того, группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже создала целый ряд филиалов по всему миру, сохраняя способность вдохновлять на теракты против Запада. Поэтому хотя администрация выбрала правильный курс в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), понятие победы над этой группировкой требует тщательного пересмотра.

Таким образом, хотя президент Дональд Трамп заслуживает похвалы за то, что ускорил падение "Исламского государства" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), говорить о конце войны нельзя: характер угрозы изменился и продолжит меняться. В новом году боевики начнут подрывную деятельность на территории своего бывшего "халифата".

У них также достаточно влияния для осуществления терактов за пределами Сирии и Ирака, а благодаря современным технологиям у них есть прекрасная возможность пополнять свою численность.

Поэтому администрация Трампа может быть довольна достигнутым прогрессом. Ей тем не менее придется взять на себя ответственность за выполнение огромной работы, которую придется проделать за последующие три или семь лет. О близкой победе говорить не приходится, но администрация Трампа может заложить фундамент для стратегии, с помощью которой однажды ее можно будет достигнуть.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
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