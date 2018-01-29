"Цифровизация" Казахстана и другие сказки дедушки Елбасы. А в реале...

14:53 30.01.2018 Сказки министра Елжана Биртанова



АНАР БЕКБАСОВА



Цифровизация идет в больницы без воды



В понедельник, 29 января, на выставке к правительственному часу по вопросам цифровизации в сфере здравоохранения вице-спикер мажилиса Владимир БОЖКО инструктировал вице-министра здравоохранения Алексея ЦОЯ.



- Ты должен понимать, что политическая поддержка и информационная очень важна, - наказывал он молодому чиновнику, оценив стенды выставки.



Сам министр здравоохранения Елжан БИРТАНОВ водил по медицинской экспозиции с мелькающими мониторами первого вице-спикера мажилиса Гульмиру ИСИМБАЕВУ и депутата Зауреш АМАНЖОЛОВУ. Когда они подошли к стенду о телемедицине, министр признался, что этот метод коммуникации уже давно вчерашний день - все развитые страны давно предпочитают интернет.



Выступая на правительственном часе, Елжан Биртанов не стал сыпать оптимистичными тезисами, как это любят делать его коллеги в правительстве. Доклад министра был кратким и состоял в основном из глаголов будущего времени.



Содокладчик, депутат Бейбит МАМРАЕВ заметил то, о чем Биртанов предпочел не говорить. По его данным, только у 55% объектов здравоохранения есть доступ к интернету.



- Не все электронные порталы Минздрава связаны друг с другом. (...) В порталах имеется только функция поиска пациента по ИИН, внесение данных пациентов в регистры осуществляется ручным методом. Отсутствие связи между порталами приводит к тому, что если диспансерный пациент прикрепился к поликлинике в портале Регистрации прикрепленного населения, но в поликлинику за медицинскими услугами не обращался, то он может выпасть из-под наблюдения специалистов, так как организация не имеет данных по его обращаемости и заболеваемости, - заметил в содокладе депутат Бейбит МАМРАЕВ.



Депутаты припомнили министру здравоохранения, что на протяжении десяти лет правительство обещает ввести электронные паспорта здоровья. От этих планов новый глава ведомства не отказывается, но на вопрос Ирины УНЖАКОВОЙ о том, насколько реалистичны намерения ввести новшество в этом году Елжан Биртанов ответил не совсем уверенно.



- По мере приобщения граждан к этим паспортам будет идти их активация. Но медработники уже получат возможность работать сразу. Поэтому это процесс такой, достаточно, я бы сказал, реалистичный. Единственное ограничение - это доступ к интернету и доступ, в принципе, к технологиям, - сказал министр.



Депутаты сокрушались о вечной проблеме нехватки кадров, а чиновники Министерства образования и науки обещали, что рассматривают вопрос открытия медицинских специальностей на базе крупных университетов.



Глава Минздрава, пользуясь случаем, попросил у парламентариев поддержку, когда он придет с законопроектом о декриминализации статьи о врачебной ошибке.



- Необходимо разделить "халатность" от "непредумышленного ущерба", который в принципе, в работе каждого медработника присутствует и будет присутствовать. Если мы будем идти только в плоскости уголовного наказания, то отток кадров и демотивация будут усиливаться, - предсказал Биртанов.



В конце правительственного часа депутат Нуртай САБИЛЬЯНОВ сообщил всем, что рассказы Елжана Биртанова о цифровизации медицины кажутся ему сказочными.



- У меня сложилось ощущение, что речь идет о сказках. Чтобы внедрить цифровизацию, нужно снабдить наши больницы высокоскоростным интернетом. (...) Как проводить цифровизацию в регионах, где имеют доступ к интернету только от 14 до 40 процентов населения? Уважаемый министр, чем витать в облаках, нужно смотреть на реалии жизни. Врачи не едут в села, для них не создают условия . (…) В сельских медучреждениях оборудование, которое приобреталось еще при Союзе. Нужно решить вопросы оснащения лекарствами, - сказал Сабильянов.



Перечисление кошмаров в региональной медицине продолжил и его коллега Кенес АБСАТИРОВ. По его мнению, если и можно цифровизировать медицину, то только в столице, в крайнем случае - в областных центрах, но только не в селах.



- Трудно говорить о внедрении дистанционного консультирования, электронного документооборота или даже телемедицины, если в лечебных учреждениях нет даже элементарных условий для личной гигиены. Нет горячей воды. Мебель в палатах осталась еще с советских времен. Горячая вода есть только в процедурных, операционной и в душевых за счет установки электротитана. Раковины в палатах оборудованы кранами из сантехнических труб и задвижек.



О самостоятельном оформлении на лечение через портал пациенты не имеют ни малейшего представления. Из-за элементарного незнания люди не хотят связываться с этой процедурой. Им проще заняться самолечением, что приводит к осложнению заболеваний, - рассказал Абсатиров.



В конце концов депутаты пришли к выводу, что в нерешаемых десятилетями проблемах в сфере медицины виноват не только Минздрав, но и акимы, которые не стремятся вкладывать средства в поддержку врачей, ремонт амбулаторий и больниц, закуп оборудования.



- У семи нянек дитя без глазу, - заметил депутат Омархан ОКСИКБАЕВ.



За акимов областей в зале никто не отвечал, да и депутаты не задавали их замам вопросы. На том и разошлись. Источник - Ratel.kz

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