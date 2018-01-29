Кто кого отгеноцидил? Как укр-бандеровцы рассорились с польскими нациками, - А.Уваров

14:44 30.01.2018 Четыре польских удара по Украине



АНДРЕЙ УВАРОВ



Пока Порошенко пытается сохранить свое антироссийское обаяние на дальних фронтах ЕС, США и НАТО, Варшава нанесла киевскому режиму ряд ощутимых и унизительных ударов.



Удар первый. Как сообщает издание Onet Wiadomosci, польская гуманитарная группа предупредила своих граждан о повышенном риске заболеть туберкулезом на восточной границе с Украиной. Указывается, что опасность "туберкулеза на восточной границе в шесть раз выше, чем на реке Висле". При этом главный санитарный инспектор Польши Марек Пощакевич великодушно заверяет, что проверять здоровье украинцев на границе еще рано.



Удар второй. На Всемирном экономическом форуме в Давосе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в эфире американского телеканала CNN, что Польша относится к "многим бездомным с Украины, как к беженцам", бегущим от войны в Донбассе. Моравецкий говорит, что украинцы - это "беспризорные люди, к которым мы относимся так же, как к беженцам".



Удар третий. Дождавшись момента, когда Украины выбыла из числа непостоянных членов Совбеза ООН, Польша зарегистрировала в Совете Безопасности проект резолюции о признании актов геноцида, проводившихся украинскими националистами против поляков в годы Второй мировой войны. В документе говорится о необходимости активного пресечения восхваления нацизма, об укреплении принципов исторической справедливости и возложении на украинские власти "ответственности за преступления, совершенные украинскими националистами во время Второй мировой войны". Поляки также выражают озабоченность тем, что украинское правительство поддерживает националистов, происходит легализация и восхваление неонацистских организаций на Украине, рост их влияния в стране, в том числе на внутреннюю и внешнюю политику Украины.



В документе указывается также, что, действуя на основании главы VII Устава ООН, Республика Польша требует запрета деятельности организаций украинских националистов, в частности ОУН, УНА-УНСО, С14, СНА, ВО "Тризуб" им. Степана Бандеры, УНС [эти организации запрещены в России], а также уголовного преследования их членов. Варшава призывает Киев отказаться от героизации украинских националистов, совершавших преступления против поляков в годы Второй мировой войны по этническому признаку, и предать их Международному суду. Кроме того, в проекте содержится рекомендация правительству Украины принести покаяние на официальном уровне за преступления против польского народа и осудить героизацию нацизма.



Удар четвертый. Сейм Польши накануне визита президента Польши Анджея Дуды на Украину проголосовал за предложенный партией Kukiz"15 законопроект о запрете пропаганды украинских националистов. Законопроект дает определение преступлениям украинских националистов и украинских формирований, которые сотрудничали с Третьим рейхом, и вводит возможность открытия на основании закона об Институте национальной памяти Польши уголовных производств против лиц, отрицающих совершения этих преступлений. Согласно закону, за отрицание преступлений бандеровцев в Польше теперь предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до трех лет.



Первый удар явно относится к разряду внутреннего пользования, хотя интересно, что польская санэпидстанция опасается не кори и дифтерии, эпидемия которых уже зафиксирована на Украине официально, а упирают на туберкулез. Вместе с тем Киеву намекают, что закрыть границу санитарным карантином, сохранив тем самым внутри Украины тысячи безработных и раздраженных украинцев, – элементарно. В условиях роста внутреннего недовольства санитарная кастрация безвиза станет фактором раскачки, указанием на то, что Порошенко ни к чему.



Тезис об "украинских беженцах" звучит не впервой. Это тоже сигнал Киеву: одновременно нежелание принимать беженцев Ближнего Востока, о чем давно намекает Меркель и что взорвало бы традиционалистскую Польшу. Можно не сомневаться, Варшава еще не раз будет мусолить эту тему.



"Антибандеровская" риторика для Польши пока понятна поверхностно. Важнее, насколько она регулируется извне, особенно если США не наложит вето на внесенный Польшей проект резолюции Совета Безопасности ООН.



Украина на все это отреагировала обыкновенно – визгом. Ведомство Климкина, пытаясь сохранить сдержанность, выразило обеспокоенность. В заявлении украинского МИД говорится: "Досадно, что во внутренней политике в Польше в очередной раз используется украинская тематика. При этом трагические страницы исторического прошлого, которое страны прожили вместе, продолжают политизироваться. Мы полностью не воспринимаем очередную попытку навязать одностороннюю трактовку исторических событий, в частности некорректного использования в официальном документе Республики Польша названия части территории нынешней Украины".



Директор УИНП Вятрович заявил, что необходим симметричный ответ: "Думаю, должен быть ответ Министерства иностранных дел Украины, украинских политиков и историков... Думаю, этот закон углубит непонимание поляков украинцами. Боюсь, закон также скажется на украинцах, которые сейчас работают в Польше".



Глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок назвал решение Польского сейма правовым и историческим безумием. Он написал в "Фейсбуке": "Принятый Польским сеймом закон об уголовной ответственности за "поддержку бандеровской идеологии" – это полное политическое, историческое и правовое безумие". Подопечные Тягнибока уже требуют у Парубия созвать внеочередную сессию парламента для адекватной оценки решения Сейма. Они же требуют отправить Климкина в отставку за провальную политику на польском направлении.



В киевском отделении зачахшего "Правого сектора" [организация запрещена в России] выступили с заявлением, в котором указывается: "…естественное желание сохранить собственную национальную идентичность и отстоять независимость своей страны является преступлением... Правда, наиболее интересно, в силу последних событий, почему за 27 лет независимости украинцы так и не выступили с аналогичными законами в отношении Польши, которая имела аппетиты на наши территории на протяжении не одного века, а в 1947 году даже отхватила хороший кусок украинских земель, выселив оттуда украинцев. Однако только в разгар российско-украинской войны Польша начинает кричать о вымышленных преступлениях националистов. Не является ли данный законопроект ножом в спину украинцев и негласной поддержкой наших врагов с востока?"



Однако необходимо заметить, что на фоне эмоционального визга появилось множество призывов проявить сдержанность и отнестись к принятому закону, как к политическому маневру Сейма. Главное, считают сторонники этой версии, что Польша ни на йоту не отступает от антироссийской риторики, как и от поддержки Киева в его конфликте с Россией, и в его стремлении к интеграции в ЕС.



Однако эта версия – не предложение смотреть сквозь пальцы на польские удары по Украине. Украинцам предлагают не забывать, что их в Польше уже за полтора миллиона, а значит, необходимо продолжать украинскую колонизацию Польши. Как пишет украинский эксперт Юрий Васильченко, в дальнейшем большая численность украинцев в Польше позволит создать общественные организации и войти в польскую политику "для борьбы с шовинистическими аборигенами Варшавы". По мнению этих экспертов, надо искать плюсы в польских демаршах, так как решение Сейма пропагандирует имя Бандеры, а запрет на бандеровщину лишь "увеличивает ее сторонников внутри Украины, способствует национальной самоидентификации и повышает резкость зрения в отношении врагов нации". Источник - Фонд Стратегической Культуры

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