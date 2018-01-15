Мигрантам из Узбекистана прокладывают ЖД-колею в Россию (карта)

14:38 30.01.2018 Мигрантам из Узбекистана прокладывают колею в Россию

Автобусные аварии побудили власти республики сделать ставку на железнодорожное сообщение



Недавнее возгорание автобуса с узбекскими мигрантами, в результате которого погибли 52 человека, заставило власти республики задуматься об обеспечении новых - бюджетных, но безопасных - способов проезда своих граждан в Россию. Правительство предложило пустить дополнительные поезда, после чего узбекские железнодорожники заявили об увеличении числа составов в Москву, Уфу и Волгоград. Кроме того, как стало известно "Ъ", в скором времени помочь узбекским пассажирам может соседний Таджикистан. В настоящее время таджикские поезда, заполненные лишь на 30–40%, идут в Россию через всю территорию Узбекистана без остановок - из-за визового режима между странами. Однако Душанбе ведет переговоры о том, чтобы разрешить посадку и высадку в Узбекистане пассажиров.



Власти Узбекистана принимают меры, которые, по их мнению, помогут избежать трагедий, подобных той, что случилась 18 января на трассе неподалеку от казахского Актобе, когда в результате пожара в автобусе, следовавшем из Шымкента в Казань, погибли 52 человека. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев фактически связал эту трагедию с социально-экономической ситуацией в республике. "Случившаяся трагедия говорит в том числе о том, что у нас еще много долгов перед народом,- сказал президент Мирзиеев.- Люди вынуждены искать работу в других странах из-за того, что мы не создали для них условий. Не зря говорят, что они мытарствуют и мучаются в чужих странах".



Чтобы исправить такое положение вещей, правительство республики на прошлой неделе поручило запустить больше бюджетных, но безопасных рейсов из Узбекистана в Россию: как авиа-, так и железнодорожных, с увеличенной долей плацкартных вагонов. Для этого узбекским железнодорожникам предложили "рассмотреть вопрос сотрудничества с РЖД", сообщило "РИА Новости", ссылаясь на распоряжение узбекского правительства. При этом для контроля над безопасностью международных автобусных перевозок, по данным агентства, будет создана специальная комиссия.



Решение "Узбекских железных дорог" о том, что периодичность пассажирских поездов из Ташкента и Андижана в Москву, Уфу и Волгоград будет увеличена с 1 февраля, было обнародовано на следующий день после постановления правительства. Три поезда станут ходить не один, а два раза в неделю, а еще один - не два, а три раза. "Сотрудничество с РЖД", как пояснил "Ъ" источник в компании, в данном случае может заключаться лишь в технических вопросах - дополнительные поезда российского формирования в Узбекистан запускать не планируется. В настоящее время между Узбекистаном и Россией курсируют семь узбекских и лишь два российских поезда - один круглогодичный и один сезонный. При этом направления российских поездов не самые популярные для мигрантов - Челябинск и Оренбург.



При этом собеседник "Ъ" в РЖД уточнил, что решение об увеличении периодичности узбекских поездов было принято еще в октябре прошлого года - на заседании Совета по железнодорожному транспорту государств СНГ и Балтии. "На этом съезде ежегодно утверждается график движения поездов - это плановая работа. И уже тогда Узбекистан планировал с февраля увеличить перевозки",- сказал источник "Ъ".



Примечательно, что по территории Узбекистана (причем не через Ташкент, а пересекая всю страну с востока на запад) несколько раз в неделю ходят в Россию таджикские поезда. Однако остановок для высадки и посадки пассажиров у них не предусмотрено до самой границы Казахстана. Такое ограничение предусмотрено из-за визового режима, действующего между соседними государствами. Благодаря отсутствию остановок таджикские мигранты избавлены от необходимости получать транзитные визы Узбекистана и Туркмении - по ее территории таджикские поезда тоже проходят около 200 км (однако россиянину, чтобы проехать на поезде от Москвы до Душанбе, все же придется оформить туркменскую транзитную визу).



Как сообщил "Ъ" пресс-секретарь "Таджикских железных дорог" (ТЖД) Анвар Латифзода, Душанбе заинтересован в том, чтобы разрешить жителям Узбекистана пользоваться таджикскими поездами, и переговоры на этот счет уже ведутся. "Мы бы очень хотели увеличить наполняемость составов,- пояснил представитель таджикского перевозчика.- Сейчас она составляет лишь 30–40% в сторону России и 60% в обратном направлении".



Такое смягчение правил выглядит весьма вероятным на фоне значительного сближения между Душанбе и Ташкентом, отмечаемого в течение последнего года. Весной ожидается визит Шавката Мирзиеева в Таджикистан. По данным таджикских СМИ (см. "Ъ" от 11 января), в ходе поездки будет одобрена договоренность о запуске автобусов и поездов между двумя странами, а также об отмене виз для тех граждан, чье нахождение в соседней стране не превысит одного месяца.



Однако, как сообщил источник "Ъ" в РЖД, график движения таджикских поездов в текущем году не изменится (он, напомним, был согласован на предыдущем заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ и Балтии). Таким образом, железнодорожное сообщение между Таджикистаном и Узбекистаном будет обеспечено уже существующими таджикскими поездами, которым разрешат посадку и высадку пассажиров в Узбекистане.



Так или иначе, как предположил в беседе с "Ъ" директор Гуманитарного правового центра в Бухаре Шухрат Ганиев, запуск новых поездов не заставит мигрантов полностью отказаться от автобусов, проезд на которых может быть весьма опасным. "За 20 лет сложилась система провоза мигрантов по маршруту кишлак-граница-работодатель с коррупцией на всех уровнях,- сказал господин Ганиев.- Сломать ее будет не так-то просто. Кроме того, автобусные маршруты более гибкие и позволяют мигранту попасть туда, куда не ходят прямые поезда. Например, достаточно много людей едут в Минеральные Воды и Крым".



Кирилл Кривошеев Источник - Коммерсант

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