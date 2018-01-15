Анджелина Джоли сделала предложение членам СБ ООН по Сирии

14:34 30.01.2018 Актриса Анджелина Джоли в ходе пресс-конференции в лагере беженцев Заатари в Иордании предложила членам Совбеза ООН посетить лагеря сирийских беженцев и найти способ урегулировать кризис в Сирии.



"Мы никогда не должны забывать, что война началась с того, что сирийцы потребовали больших прав. Мир в их стране должен быть основан на этом", – передает ТАСС слова Джоли.



По словам актрисы, в Сирии невозможно добиться мира, если в стране будут процветать нападения на гражданское население, пытки и химатаки.



"Я хочу призвать членов Совета Безопасности приехать в регион, посетить лагеря беженцев и места их проживания в городах и, наконец, найти способ, как применить авторитет ООН и международного сообщества для урегулирования этого конфликта", – сказала Джоли.



По ее словам, запуск политического процесса в Сирии – "это единственный способ создать условия для возвращения сирийцев в свои дома, прекращения страданий и снижения нагрузки на страны, принимающие беженцев".



Напомним, координатор мирного процесса и обеспечения безопасности в приграничных районах провинции Хомс Хадж Адель рассказал, что боевики разгромленной террористической группировки ИГ* скрываются в лагере беженцев Эр-Рукбан на сирийско-иорданской границе.



Сообщалось, что боевики блокировали дороги и запретили беженцам покидать лагерь Эр-Рукбан, расположенный в зоне присутствия США на сирийско-иорданской границе.



* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" Источник - Взгляд

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