Необъявленная биологическая война США против России. Часть 1, - А.Никишин

Грузия и Украина превратились в испытательный полигон для нового поколения биологического оружия против России



Александр Никишин



Весь мир на протяжении последних лет и месяцев с озабоченностью наблюдает развитие многочисленных военных конфликтов в различных частях нашей планеты. Бесконечные войны на Ближнем Востоке и в Афганистане, ядерные угрозы вокруг Ирана и Северной Кореи, беспрецедентное приближение военных структур НАТО к границам России, пылающий север Африки периодически разбавляются химическими, кибернетическими и климатическими угрозами, сопровождающимися яростной информационной войной. Однако самой тайной, внушающей простым людям животный страх и ужас, является крайне редко упоминаемая СМИ и официальным политикумом биологическая война. Так как именно биологическое оружие тихо и незаметно внедряется в человеческий организм, производя с ним такие изменения самой человеческой сущности, что это превращает человека в монстра, обрекая его на мучительную смерть.



В дополнение к принятому в 1925 году Женевскому протоколу, запрещающему применение бактериологических средств, в 1972 году была принята Конвенция ООН о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО). Согласно ст.1 Конвенции:



"Каждое государство - участник настоящей Конвенции обязуется никогда, ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не производить, не накапливать, не приобретать каким-либо иным образом и не сохранять:



1) микробиологические или другие биологические агенты или токсины, каково бы то ни было их происхождение или метод производства, таких видов и в таких количествах, которые не предназначены для профилактических, защитных или других мирных целей;



2) оружие, оборудование или средства доставки, предназначенные для использования таких агентов или токсинов во враждебных целях или в вооруженных конфликтах".



Большинство из подписавших Конвенцию 163 государств относительно честно соблюдают ее. Однако есть страна, которая смогла по формальным признакам обойти положения Конвенции и открыто проводить исследования, производить и испытывать биологическое оружие. Эта страна – Соединенные Штаты Америки. Формально на территории США биологическое оружие не производится, но исследования, испытания на сотнях тысяч людей и накопление его происходит на территории третьих стран негосударственными компаниями.



Био-лаборатории Пентагона существуют в 25 странах по всему миру. Они финансируются Агентством по сокращению военной угрозы (DTRA) в рамках военных программ на сумму $2,1 млрд. Они являются совместными с Программами биологического взаимодействия (CBEP), а лаборатории расположены в странах бывшего Советского Союза, таких как Грузия, Украина, Азербайджан, Узбекистан и Казахстан, а также на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и Африке.



По расположению этих био-лабораторий можно с уверенностью указать 4 страны и территории, против которых сейчас направлены американские биологические угрозы, это – Россия, Иран, Китай и страны Центральной и Западной Африки. Нас, прежде всего, интересуют лаборатории, направленные против России – в Грузии и на Украине.



***



В Грузии Пентагоном на базе противочумной станции времен СССР создан так называемый Лугар Центр (Lugar Center). Он расположен всего в 17 км от военной авиабазы ??США Вазиани рядом с Тбилиси.



Персоналом Центра, проводящим военные программы, являются биологи из Медицинского исследовательского подразделения армии США - Грузия (USAMRU-G), а также частные подрядчики. Лаборатории Центра находятся на 3 уровне биологической безопасности и доступны только для граждан США, имеющих сертификат безопасности этого уровня и разрешение. Им предоставлен дипломатический иммунитет в соответствии с Соглашением между США и Грузией об оборонном сотрудничестве 2002 года.



Соглашение между США и Грузией предоставляет дипломатический статус военному и гражданскому персоналу США (включая водителей дипломатических автомобилей), которые работают в рамках программ Пентагона в Грузии.



В реестре федеральных контрактов США описываются военные мероприятия в Центре Лугар. Среди них исследования биоактивных веществ и биологических возбудителей (сибирская язва, туляремия) и вирусных заболеваний (конго-крымская геморрагическая лихорадка), а также сбор биологических образцов для будущих экспериментов. Все эти работы проводятся исследователями из США под дипломатическим прикрытием.



Агентство по сокращению военной угрозы (DTRA) передало большую часть работы по этим военным программам частным компаниям, которые не подотчетны Конгрессу и которые могут действовать более свободно, пренебрегая принципом верховенства закона. Гражданский персонал США, выполняющий работу в Центре Лугар, получил дипломатический иммунитет, хотя его сотрудники не являются дипломатами. Следовательно, частные компании могут выполнять дипломатические поручения правительства США, не находясь под прямым контролем государства их пребывания, Грузии. Эта практика часто используется ЦРУ для прикрытия своих агентов и позволяет формально обойти положения Конвенции 1972 года.



В Центре Лугар в Тбилиси работают 3 частные американские компании - CH2M Hill, Battelle и Metabiota. Компания CH2M Hill в рамках контрактов с DTRA для био-лабораторий Пентагона в Грузии, Уганде, Танзании, Ираке, Афганистане, Юго-Восточной Азии была профинансирована на сумму $341,5 млн. Из этой суммы почти половина ($161,1 млн) была выделена для исследований в Центре Лугар в Тбилиси.



Согласно контракту CH2M Hill обеспечила биологическими агентами и использовала бывших ученых в области биологической войны в Lugar Center, которые работают в другой американской компании, участвующей в военной программе в Грузии, субподрядчике - Battelle Memorial Institute. Battelle для работы в Lugar Center в качестве субподрядчика получила финансирование в размере $59 млн. Battelle имеет большой опыт исследований биоактивных агентов и уже работала над американской программой биологического оружия в рамках 11 предыдущих контрактов с армией США в течение 1952-1966 годов.



Источник: Деятельность US Army в США, Программы биологической войны, том. II, 1977, с. 82



Эта частная компания выполняла работу в био-лабораториях DTRA Пентагона в Афганистане, Армении, Грузии, Уганде, Танзании, Ираке, Афганистане и Вьетнаме. Battelle проводит исследования, разработку, испытания и оценку использования, как высокотоксичных химических веществ, так и высокопатогенных биологических агентов для широкого круга правительственных агентств США. Компания заключила федеральные контракты на общую сумму $2 млрд. и занимает 23-е место в списке 100 лучших государственных подрядчиков США.



Самым незаконным проектом компании, как пишет The New York Times, является, совместный с ЦРУ, Project Clear Vision (1997-2000). Этот проект - совместное исследование ЦРУ и Battelle, в ходе которого была воссоздана, реконструирована и испытана бомба с сибирской язвой. Заявленная цель проекта заключалась в оценке характеристик распространения биологических агентов из авиационных бомб. Этот проект являлся незаконным и тайным, так как был исключен из обязательств США по Конвенции о запрещении биологического оружия, представленных в ООН.



В течение последнего десятилетия Battelle управляет сверхсекретной лабораторией National Biodefense Analysis and Countermeasures Center (NBACC) в Форт-Детрике, штат Мэриленд, в рамках контракта с Департаментом внутренней безопасности США (DHS). По федеральному контракту лаборатория была профинансирована DHS в размере $344,4 млн. (2006-2016 годы) и дополнительно на $17,3 млн. (2015-2020 годы).



Некоторые из секретных экспериментов, выполненные Battelle в NBACC:



- Оценка технологии распространения порошков



- Оценка опасности, которую представляют аэрозольные токсины



- Оценка вирулентности B. Pseudomallei (Meliodosis) в функции аэрозольной частицы в нечеловеческих приматах. Meliodosis может использоваться как биологическое оружие, поэтому он классифицируется как Агент по биотерроризму категории B. B. Pseudomallei в прошлом уже изучался в США, как потенциальное биологическое оружие.



Помимо военных экспериментов в Центре Лугар в Грузии, Battelle Memorial Institute уже подготовил специалистов по биотерроризму в Лаборатории секретной безопасности 4-го уровня БЕАСФЕТ в Fort Detrick в США. В презентации NBACC содержатся 16 приоритетных исследований этой лаборатории. Среди этих исследований:



- потенциальные характеристики классических, возникающих и генетически модифицированных патогенов для исследования их BTA (угрозы биологического агента)



- оценка природы нетрадиционной, новой и неэндемичной индукции заболевания от потенциального ВТА.



- расширение возможности тестирования аэрозольных проб для нечеловеческих приматов.



***



Американская компания Metabiota по федеральным контрактам в рамках программ Пентагона в Грузии и Украине получила $ 18,4 млн. Услуги, оказываемые Metabiota по защите окружающей среды, включают глобальные полевые биологические исследования угроз, возбудителей, вирусов, а также реагирования на вспышки и клинические испытания. Metabiota выполняла работы для Пентагона до и во время вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке и получила $ 3.1 млн. (2012-2015) за проекты в сфере изучения лихорадки Эбола в Сьерра-Леоне.



В докладе Консорциума вирусной геморрагической лихорадки от 17 июля 2014 года прозвучали обвинения Metabiota Inc. в том, что компания не выполнила существующее соглашение. В частности Metabiota не сообщила результаты испытаний и обманула сьерра-леонских ученых, работающих совместно с ней над проектом. В докладе также была высказана мысль о том, что Metabiota культивировала клетки крови в лаборатории, что крайне опасно, а также неправильно диагностировала здоровых пациентов.



На фотографии 2011 года из Центра Лугар в Тбилиси: Эндрю С. Вебер (справа) - помощник министра обороны США (2009-2014 гг.), заместитель координатора Министерства обороны США по делу Эбола (2014-2015), в настоящее время является сотрудником Metabiota.



***



Крайне интересны и способы распространения вирусов и инфекций, разработанных в Центре Лугар в Тбилиси. Эти способы являются частью энтомологической войны - типа биологической войны, в которой для передачи болезней используются насекомые.



В 2014 году Центр Лугар был оснащен установкой для выращивания насекомых, и был запущен проект "Raising Awareness about Barcoding of Sand Flies in Georgia and Caucasus" (Повышение осведомленности о баркодировании песчаных мух в Грузии и на Кавказе). Однако в реальности проект охватил более крупный географический район за пределами Грузии и Кавказа. В 2014-2015 гг. различные виды флеботоминовой (Phlebotomine) песчаной мухи были собраны в рамках другого проекта: "Surveillance Work on Acute Febrile Illness" (Наблюдение за острой лихорадкой). В его рамках были испытаны женские особи москитов с целью определения скорости их возможного инфицирования объектов. В рамках третьего проекта изучались характеристики слюнных желез москитов.



В результате этих исследований в Тбилиси с 2000 года появилось множество кусающих мух. Эти насекомые оккупировали закрытые помещения и ванные комнаты в городе, где находились круглый год, что раньше не было типичным в поведении этих видов в Грузии, так как обычно сезон флеботоминовой мухи в Грузии исключительно короткий - с июня по сентябрь. Кроме этого, мухи обрели сильное сопротивление холоду и теперь могут выжить даже при очень низких температурах в горах.



С начала реализации этого проекта Центра Лугар в 2014 году в соседнем российском Дагестане массово появились мухи, подобные тем, что были в Грузии. По словам местных жителей, они кусают и вызывают сыпь. Места их обитания и размножения - дома, канализация и закрытые помещения.



Мухи Phlebotomine (Флеботомины) переносят в своей слюне опасных паразитов, которые передаются через укус людям. Болезнь, которую переносят эти мухи, представляет большой интерес для Пентагона. В 2003 году во время вторжения США в Ирак американские солдаты подверглись укусам песчаных мух и заразились лейшмониозом (Leishmoniasis). Эта болезнь происходит из Ирака и Афганистана, и если ее не лечить, то острая форма лейшмониоза может привести к смерти.



В докладе US Army от 1967 года "Arthropods of medical importance in Asia and the European USSR" (Членистоногие, имеющие медицинское значение в Азии и Европе) перечислены все местные насекомые, ареалы их обитания и болезни, которые они несут. В документе также перечислены кусающие мухи, которые живут в стоках и канализации. Однако местом их естественного обитания являются Филиппины, а не Грузия или Россия.



В 1970 и 1972 годах в рамках операции Whitecoat испытания лихорадки песчанных мух (Sand Fly Fever) проводились и на людях. Согласно упомянутому выше рассекреченному докладу "Деятельность US Army в США, Программы биологической войны, том. II, 1977, с. 203" , в ходе испытаний добровольцы подвергались укусам зараженных мух. Операция Whitecoat являлась программой медицинских исследований по биозащите, проведенной армией США в Форт-Детрик, штат Мэриленд, между 1954 и 1973 годами.



Несмотря на официальное прекращение американской программы по биологическому оружию, в 1982 году USAMRIID провел эксперименты по выявлению возможностей переноса песчанными мухами и москитами вирусов Рифт-Валли, Денге, Чикунгунья и Восточного энцефалита, которые в дальнейшем могут использоваться в качестве биологического оружия.



***



Пентагон имеет очень большую историю использования насекомых в качестве переносчиков болезней. Согласно частично рассекреченному докладу армии США от 1981 года, американские ученые провели ряд экспериментов над насекомыми. Эти операции были частью энтомологической войны США в рамках программы создания биологического оружия.



В докладе сообщалось о двух сценариях: 16 одновременных нападений на город комарами A. Aegypti, зараженными желтой лихорадкой, а также аэрозольной атакой Туларемии, и давалась оценка их эффективности в денежных средствах и людских потерях. Результаты оказались весьма циничными. Специалисты Пентагона сумели "убить" 625 тысяч человек по себестоимости $0,29 за единицу.



Ниже я хочу привести некоторые операции в рамках ведения биологических войн:



- операция Big Itch: полевые испытания проводились для определения схем покрытия и живучести тропических крысиных блох Xenopsylla cheopis для использования в качестве переносчика болезней в биологической войне.



- операция Big Buzz: Было выращено 1 миллион комаров A. Aegypti. Одна треть из них была помещена в боеприпасы, сброшена с самолетов и рассеяна на земле. Москиты выжили в воздухе и активно искали человеческую кровь.



- операция May Day: комары Aedes Aegypti были рассеяны наземными методами в штате Джорджия, США.



Части доклада армии США от 1981 года, такие как "Массовое производство Aedes Aegypti", не были рассекречены, что потенциально означает, что проект все еще продолжается. Aedes Aegypti, также известный как "москит желтой лихорадки", широко используется в военных операциях США. Предполагается, что те же виды комаров являются переносчиками лихорадки денге, чикунгунья и вируса Зики, который вызывает генетические пороки развития у новорожденных детей, что совсем недавно произошло в государствах Латинской Америки и США.



- операция Bellweather. Согласно рассекреченному докладу "Outdoor Mosquito Biting Activity Studies, Project Bellweather I, 1960, Technical Report, US Army, Dugway Proving Ground", подразделение по биологическому оружию командования химических исследований и развития армии США изучало результаты укусов комаров на открытом воздухе в ряде полевых испытаний на Dugway Proving Ground, штат Юта, в 1960 году. Голодающие женские особи Aedes aegypti были испытаны на войсках на открытом воздухе.



- операции по военным экспериментам с тропическими комарами и клещами в Грузии. Такие виды комаров и блох (которые изучались в прошлом в рамках Программы энтомологической войны США) были ввезены в Грузию и протестированы в Центре Лугар. В рамках проекта DTRA "Virus and Other Arboviruses in Georgia" (Вирус и другие арбовирусы в Грузии) в 2014 году впервые был обнаружен невидимый тропический комар Aedes albopictus, а после долгого перерыва в 60 лет в Западной Грузии было подтверждено существование комара Aedes Aegypti. Aedes Albopictus распространяет множество вирусных патогенов - вирусы желтой лихорадки, денге, чикунгунья и зики. Эти тропические комары никогда не встречались в Грузии, однако были также обнаружены в Краснодарском крае и в Турции. Согласно данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, их распространение не характерно для этой части мира.



Aedes Aegypti Mosquitoes впервые были обнаружены в Грузии, Южной России и Северной Турции в 2014 году после начала программы Пентагона в Центре Лугар.



В рамках другого проекта DTRA "Epidemiology and Ecology of Tularemia in Georgia" (2013-2016) было собрано 6 148 наземных клещей. С крупного рогатого скота и других животных было собрано 5 871 клещей и 1,310 блох. В 2016 году были собраны и изучены в Центре Лугар еще 21 590 клещей.



Продолжение следует…



Александр Никишин Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517311800

