Курдский фактор в вопросах собственной безопасности Ирана, - С.Шакарянц

14:14 30.01.2018 Все мероприятия Тегерана в регионе, в том числе и по курдскому вопросу, непосредственно связаны с обеспечением внутренней безопасности Ирана



Хотя тема о недавних волнениях в Иране сходит на нет, тем не менее вопрос о том, почему же иранские курды все-таки не воспользовались удобным моментом для озвучивания каких-то своих национальных требований, требует своего ответа. Тем более что углубляется трагедия курдов в сирийском Африне, который, казалось бы, после 20 июля 2012 г. стал надежным и безопасным оплотом курдов всего региона.



Но новая война турок и курдов, которую Анкара предпочитает именовать антитеррористической операцией "Оливковая ветвь", заставляет весь мир задуматься над тем, каким может быть продолжение того упорного сопротивления, которое сейчас оказывается туркам в Северной Сирии. А при этом фактор Ирана и иранских курдов может внезапно стать довлеющим. Тем более что сирийские курды 22 января объявили, что после первых дней упорных боев турки и протурецкие группы террористов "отступили с территории Африна", - заявил РИА Новости представитель Сирийского Курдистана в Москве Роди Осман.



Итак, что повлияло на иранских курдов и вынудило их сохранять относительное спокойствие. В конце концов, и им было понятно, что за частью протестовавших, как сообщали власти и спецслужбы Ирана, стоят США и Израиль. То есть те же самые силы, которые в октябре 2015 г. инициировали включение части сирийских курдов в так называемый "Союз демократических сил" Сирии (SDF), а сейчас хладнокровно дали отмашку Турции на фактическую расправу с курдами SDF.



В указанном вопросе будет трудно разобраться, если не обратиться к борьбе Ирана вне его границ с терроризмом в Сирии и Ираке. В особенности - в Ираке, где осенью прошлого года в Курдской автономии (KRG) был организован и проведен так называемый "референдум о независимости". А затем под давлением Тегерана иракские курды пошли на попятную, и сами же "заморозили" итоги своего референдума. Осенью 2017-го никто особо не вступился за курдский референдум и курдов KRG.



Но есть и внутрииранские реалии, которые заставляют курдов Ирана быть умней своих собратьев в Сирии и Ираке. Этническим курдом является, или, по крайней мере, его так называют, аятолла шейх Ахмад Джаннати. Это, без преувеличений, выдающийся религиозный и государственный деятель современного Ирана, один из могучих столпов иранской государственности. Он является председателем Совета Стражей конституции, ответственного за инспекцию соответствия иранского законодательства догмам ислама и за утверждение кандидатов на различных выборах. Аятолла Джаннати входит в Совет с момента его основания в 1980 году и возглавляет его с 1988 года. Кроме председательства в Совете Стражей, Джаннати входит в состав Совета по целесообразности, Совета экспертов и Высший совет национальной безопасности Ирана. Аятолла Джаннати имел и имеет большое влияние на политику Ирана. Он часто рассматривается как духовный наставник и покровитель экс-президента Махмуда Ахмадинеджада и еще многих других личностей, связанных с вооруженными силами и Корпусом стражей исламской революции (КСИР).



Например, бывшего министра обороны (1997-2005 гг.), а ныне - председателя Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Если учтем, что Шамхани был и командующим силами КСИР в провинции Хузестан (1981-82 гг.), 1-м заместителем командующего КСИР (1982-89 гг.) и, наконец, командующим Сухопутными силами КСИР (1984-89 гг.), то станет понятным, что аятолла Джаннати - это еще и человек, непосредственно влияющий на сам КСИР, а также крайне близкий к аятолле Хаменеи, поскольку весь КСИР находится в непосредственном подчинении последнего. И уж тогда не вызовет удивления то, что аятоллу Джаннати называют и духовным покровителем экс-командующего КСИР (1981-1997 гг.), а ныне члена Совета по целесообразности Мохсена Сабзевар Миргаэд Резайи, ультражесткого консерватора, о котором иногда утверждается, что именно он руководил зарубежными операциями КСИР.



Когда почти сразу же после Исламской революции в Иране в ряде курдонаселенных местностей вспыхнули вооруженные восстания, то именно аятолла Джаннати принимал активнейшее участие в мирных переговорах. Именно после его миротворчества в Сенендедже прекратились противостояния, а затем и в других местностях люди сложили оружие и приняли Исламскую революцию. Аятолла Джаннати также известен особыми заявлениями о курдском факторе в регионе. Например, в 1991-92 гг. он несколько раз говорил о том, что Иран может оказать поддержку "братьям-курдам" в Турции.



Естественно, что в те годы подобная риторика была вызвана тем, что США через турецкую спецслужбу MIT активно готовили Турцию к войне с Ираном. После разоблачения этого "спецпроекта" иранскими контрразведчиками в 1992 г. сразу два экс-сотрудника турецкой MIT признались в этом, и удивительно или нет, через несколько месяцев в апреле 1993 г. внезапно скончался президент Турции Тургут Озал - кстати, публично признававшийся, что он - курд по национальности. И инфаркт настиг Озала практически сразу же после его визита в Азербайджан, кстати.



Хотя это напрямую не относится к нашей теме, но в 1996 г. лидер Курдской рабочей партии (PKK) Абдулла Оджалан говорил, что Озала отравили турецкие спецслужбы. Произошло это по причине того, что в апреле 1993 г. Озал договорился с курдами об урегулировании вооруженного конфликта и собирался публично объявить об этом именно 17 апреля, т. е. в день, когда он умер. Вдова президента потребовала пересмотра дела, однако ее обращение осталось без последствий. 2 октября 2012 года в Стамбуле приступили к эксгумации останков Озала с целью поиска в них яда. Уже 2 ноября было объявлено, что в ходе лабораторных исследований останков тканей Тургута Озала турецкие медики обнаружили следы редкого ядовитого вещества - стрихнина-кератина, и пришли к выводу, что Озал был им отравлен. Информация о стрихнине не была подтверждена официально. В декабре 2012 г. стало известно, что в останках политика было обнаружено сразу 4 вида вредных веществ - америций, полоний, кадмий и инсектицид ДДТ.



Теперь несколько слов о второй по значимости личности Ирана, о котором также утверждается, что он - этнический курд. Это главком спецназа "Кодс" КСИР Ирана генерал-майор Кассем Солеймани. О нем и его роли в победе над террористами из группировки "Исламское государство" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии писалось во всем мире. Поэтому повторять, что ранее писалось, не станем. Но напомним о том, что именно он "виноват" в том, что президент Курдской автономии в Ираке Масуд Барзани после провала "референдума о независимости" подал в отставку.



Из слов представителя регионального правительства KRG в Тегеране Назима Даббага, распространенных 22 октября 2017 г., становится понятно, что вместе с иракской армией и шиитскими ополченцами в конце сентября-начале октября в Северный Ирак вошли также части спецназа "Кодс", и именно под руководством самого Солеймани. По словам Даббага, курдские лидеры готовы решать проблемы, возникшие после референдума о независимости, путем переговоров, приветствуя усилия Солеймани в этом направлении: "Господин Солеймани - это тот, кто честно относился к иракским курдам, и он опубликовал предупреждения о проведении референдума в Иракском Курдистане до его проведения, - сказал Даббаг. - Иран стремится решить проблемы между Курдистанским регионом и центральным правительством в Ираке на основе иракской конституции, и мы оцениваем меры Ирана в этом отношении, как позитивные".



Под стать этому заявлению были и слова высокопоставленного курдского иракского законодателя Масуда Хайдера, похвалившего Солеймани за его посредническую роль, "которая привела к урегулированию проблем после референдума о независимости в Иракском Курдистане". "Недавно, проведя референдум, было подписано соглашение из 9 статей между командующим Иракскими народными силами (то есть ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" - прим.) Хади аль-Амери и командующим Патриотического союза Курдистана (YNK) Бафелем Ат-Талабани (сыном Джалала Ат-Талабани - прим.) под руководством премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади и при посредничестве командира сил "Кодс" Кассема Солеймани, на основании которого результаты референдума были отменены до неуказанного времени", - сообщил Масуд Хайдер.



Итак, сами иракские курды, правда, соперники Барзани и его Демократической партии Курдистана (KDP), озвучили причину, по которой не наступили политические последствия референдума от 25 сентября. При посредничестве иранского спецназа "Кодс" и лично Солеймани оппоненты Барзани не то убедили его, не то доказали клану Барзани, что произошла "ошибка". Другие курдские законодатели, как сообщало агентство Reuters, также заявляли, что генерал-майор Солеймани встретился с лидерами из YNK, одной из двух основных курдских политических партий в Ираке и союзниками Тегерана, в городе Сулеймания, перед тем как иракский премьер-министр аль-Абади приказал своим войскам продвигаться к Киркуку. Reuters сообщил, что Солеймани сказал курдским лидерам, что силы пешмерги не смогут победить войска аль-Абади, которых поддерживают Запад и региональные державы, в том числе Иран и Турция. "Визит Солеймани … должен был дать последний шанс, чтобы лица, принимающие решения, не совершили фатальную ошибку", - пишет Reuters со ссылкой на одного из депутатов от партии YNK. Ала Ат-Талабани, ведущий чиновник YNK, рассказала на арабоязычном телеканале "Аль-Хадат": "Солеймани посоветовал нам … что Киркук должен вернуться к закону и конституции, так что давайте придем к пониманию". И как итог, о чем сообщали почти все даже курдские СМИ - оказывается, Барзани перед отставкой отправил извинительное письмо, в сущности, аятолле Али Хаменеи, поскольку адресовано оно было генерал-майору Солеймани. Но верховный главком в Иране - именно Верховный лидер Исламской революции, кому и подчиняется Солеймани.



Что касается старшего военного советника аятоллы Али Хаменеи Сейеда Яхия Рахима Сефеви, то не только его, но и весь род Сефеви многие называют этническими курдами. Это одно из ближайших доверенных лиц Верховного лидера, напрямую подчиняется только аятолле Али Хаменеи. Согласно резолюции 1737, принятой Советом безопасности ООН в 2006 году, генерал-майор Сефеви подпадает под санкции как "лицо, принимающее участие как в ядерной программе, так и в программе по баллистическим ракетам". Это именно генерал-майор Сефеви начиная с 2010 г. неоднократно отмечался жесткой критикой в адрес Турции и Азербайджана, в особенности после убийств иранских пограничников (2014-й, 2017-й) и, что даже в некотором роде удивительно, после апрельских событий 2016 г. на линии соприкосновения противоборствующих армий в Нагорном Карабахе. И это именно генерал-майор Сефеви осенью 2017-го заявил по курдскому референдуму в Ираке, что "референдум в Иракском Курдистане является, с одной стороны, следствием ненасытной алчности и амбиций главы автономии Масуда Барзани, а с другой - поддержки иностранцами всех попыток сионистов, американцев и ряда арабских государств обострить трения в регионе Иракского Курдистана".



Можно быть уверенными, что курдам Ирана намного лучше, чем кому-либо, известно о таких личностях в правящей элите страны. Естественно, что курды Ирана (конечно, те, кого в реальности можно считать курдами - т. е. говорящих на диалекте курманджи) не могут не считаться с тем, что их представители и есть первая линия доверенной когорты аятоллы Али Хаменеи. Так зачем же лишаться подобного положения, если пусть и не вся власть, но ее значительные рычаги и так в руках курдов? Тем не менее в Иране далеко не все отдано во власть пресловутой "прозрачности информации", и поэтому вряд ли кто будет доподлинно знать, сколько еще влиятельных курдов занимает места в руководстве страны.



Что касается Шамхани - духовного ученика аятоллы Джаннати. Дело в том, что уже после подавления волнений по-новому понимаешь, почему где-то за 10 дней до начала протестных выступлений секретарь ВСЕБ Ирана посещал именно остан Кордестан и проводил там встречи с местной общественностью, военными и так далее. Хотим напомнить кое-что из того, что заявлял в Кордестане 18 декабря контр-адмирал Шамхани. "Если обеспечение безопасности ограничено границами, наша страна больше не будет тем, кто принимает решения. Если бы мы не поддержали Сирию и Ирак в борьбе с терроризмом, ДАИШ ("Исламское государство" - организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие террористические группировки стали бы теми, кто принимает решения за них. Поддержка, оказанная Ираном Ираку и Сирии, была направлена на поддержание внутренней безопасности Ирана", - сказал секретарь ВСНБ.



Через неделю после этих слов в Иране начинается то, что в США и Израиле преждевременно сочли "революцией". Другой вопрос - а что заставило одного из столпов сегодняшней власти Ирана говорить о том, что активность Ирана в Сирии и Ираке была вызвана заботой и о "поддержании внутренней безопасности Ирана". Тут можно дать свободу фантазии и выдвигать различные версии. Однако одна из причин очевидна - именно в Курдестане напомнить курдам о том, чем закончилось "непослушание" части иракских курдов и лично Масуда Барзани, помимо остальных целей разъяснительного процесса, и превентивно снизить возможный накал политических страстей.



Остальное же - вторично. Мы видим, что курды Ирана прекрасно осведомлены о роли аятоллы Джаннати и генерал-майора Солеймани, генерал-майора Сефеви и контр-адмирала Шамхани, об их значении для курдов не только Ирана, но и всего региона. И уместно предположить, что антиправительственно настроенные курды Ирана загодя продумали и просчитали, что их "молчание" будет лучшей формой поведения. Ведь к ним всегда будут готовы выехать авторитетнейшие деятели Ирана - "этнические курды", чье влияние в самом Иране и за его пределами, в том числе и на курдов всего региона, абсолютно непререкаемо.



Помнится, 7 ноября 2016 г. СМИ Иракского Курдистана взахлеб писали о победоносном наступлении "пешмерга автономного Иракского Курдистана", которые "выбили боевиков "Исламского государства" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из стратегически важного города Башика неподалеку от Мосула". Однако в сообщениях уже от 8-9 ноября того же года сообщалось, что это, оказывается, пешмерга Курдской рабочей партии (PKK) Турции освобождали Башику, да еще - под черными знаменами шиитского ополчения Ирака "Аль-Хашд аш-Шааби". Об этом сообщали не только иранские СМИ, но и некоторые западные наблюдатели, находившиеся в то время в этой части Северного Ирака. И ведь что было непонятным - много лет оккупированная Башика была, скорее, базой вооруженных сил Турции, местом дислокации штаба и инфраструктур турецкого экспедиционного корпуса в северном Ираке, чем территорией влияния ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но о бегстве из Башики турецких военных в тот год мало кто сообщал. Более того, иранские СМИ сообщали, что, несмотря на возражения Турции и США, отряды PKK участвовали и в боях за Мосул. И в Иране, например, как-то с особым ударением выделяли тогда - "которая враждебна к Турции". Анкару больше всего испугало то, что курды из PKK руководились командирами шиитской милиции "Аль-Хашд аш-Шааби". Зато исследователи и эксперты получили ценную информацию о том, что, не исключено, посредством ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Иран установил контакты и с оджалановской PKK, а то и контроль хотя бы над частью турецких курдов.



Выразим уверенность, что курды Ирана, в отличие от окружающего мира, знают и об этом. Тем более что их заранее предупредили - все мероприятия Ирана в регионе, в том числе и по курдскому вопросу, непосредственно связаны с обеспечением внутренней безопасности ИРИ. А в этой сфере - не до цен на яйца, даже для иранских курдов.



Сергей Шакарянц Источник - REGNUM

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