Отрубают интернет за посещение "плохих" сайтов. Прокси-война по-ашхабадски

10:41 30.01.2018 Пользователи Ашхабадской городской телефонной сети жалуются, что им "вырубают" интернет за попытку зайти на прокси-серверы для доступа к заблокированным сайтам. Об этом передает радио "Азатлык".



После обращения в техподдержку, возмущенным клиентам отвечают: "Вы что пользуетесь прокси? Если будете продолжать, то интернет полностью отключим".



Независимые источники информации, а также Facebook, Twitter, VKontakte в стране давно заблокированы. Источник - vesti.uz

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