|Отрубают интернет за посещение "плохих" сайтов. Прокси-война по-ашхабадски
10:41 30.01.2018
Пользователи Ашхабадской городской телефонной сети жалуются, что им "вырубают" интернет за попытку зайти на прокси-серверы для доступа к заблокированным сайтам. Об этом передает радио "Азатлык".
После обращения в техподдержку, возмущенным клиентам отвечают: "Вы что пользуетесь прокси? Если будете продолжать, то интернет полностью отключим".
Независимые источники информации, а также Facebook, Twitter, VKontakte в стране давно заблокированы.