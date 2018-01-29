Узбекистан вновь дает воду таджикам. Открытлись задвижки Северо-Ферганского канала

10:39 30.01.2018 "Вода теперь к нам идет из северного Ферганского канала. Мы совместными усилиями с соседней республикой очистили 6 км данного канала - узбекская сторона предоставила горючее, а мы машину", - рассказал на пресс-конференции председатель Аштского района Таджикистана Зариф Мирдадо.



По его словам, вода впервые за последние 20 лет поступает на земли Ашта с конца 2017 года. Также при Каримове в Таджикистан перекрывали газ, свет, автобусное, авиационное и железнодорожное сообщением. Источник - vesti.uz

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