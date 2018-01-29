Исмаил-хан: Для спасения Афганистана необходимо сформировать временное правительство

10:31 30.01.2018 Справка от Афганистан.Ру: Мохаммад Исмаил-хан считается наиболее влиятельным политиком на западе Афганистана – он известен не только в качестве одного из лидеров партии "Джамиат-и-Ислами", но также репутацией непримиримого противника "Талибана" и других террористических группировок. Этот политический деятель и военачальник долгое время занимал пост губернатора стратегически важной провинции Герат и получил неофициальный титул "архитектора Герата" за усилия, позволившие превратить этот древний город в один из наиболее развитых в Афганистане. Растущая день ото дня популярность Исмаил-хана, с одной стороны, и его нежелание подчиняться центральному правительству – с другой, привели к тому, что кабульские власти вынудили политика покинуть губернаторский пост. После отъезда из Герата Исмаил-хан был назначен министром энергетики и водоснабжения и много лет проработал на этом посту.



В настоящее время Исмаил-хан является одним из лидеров оппозиции. В последние годы он почти не дает интервью, но для портала "Афганистан.Ру" сделал исключение.



Афганистан.Ру: Господин Исмаил-хан, благодарим за предоставленную возможность взять у Вас интервью. В последние дни из западной провинции Фарах поступает много тревожных новостей. Некоторые источники сообщают, что на ее территории погибло большое количество военнослужащих, и многие уезды захвачены талибами. Что Вы можете сказать о ситуации в Фарахе?



М.И.-Х.: В прошлом году провинция Фарах была близка к падению. После вмешательства американских войск талибы отступили на несколько сот метров, но затем вновь вернулись на свои позиции. Сейчас Фарах находится в окружении. Боевые действия ведутся в непосредственной близости от административного центра провинции. Стражи порядка и гражданские лица несут потери день ото дня. Потери в живой силе среди стражей порядка высоки, а число тех, кто вступает в ряды армии и полиции, очень мало. После долгих лет войны и большого количества погибших люди не отваживаются вступать в ряды сил безопасности. Это является одним из серьезных поводов для беспокойства.



Есть и другая проблема, состоящая в том, что многие признанные фигуры и старейшины региона поддерживают связи с талибами. Вероятно, власти не согласятся с этим утверждением, но местные старейшины тем или иным образом поддерживают "Талибан". В Фарахе наблюдается общее беспокойство. Если такое положение вещей сохранится, я на самом деле опасаюсь того, что усиление боевых действий в других провинциях приведет к еще большей эскалации насилия в Фарахе.



Афганистан.Ру: Помимо Фараха, сообщения о сложной ситуации с безопасностью поступают из некоторых уездов Герата и Бадгиса, также расположенных в западной части страны. Кроме того, некоторые источники упоминают о строительстве баз "Исламского государства" [запрещено в России] и росте влияния данной группировки в провинции Гор. Есть ли у Вас информация о текущей обстановке в этих провинциях?



М.И.-Х.: В уезде Шинданд провинции Герат ежедневно идут бои. В уезде Кушки-Кохна правительственные силы всю последнюю неделю воюют с вооруженными мятежниками. В других уездах талибы также присутствуют, но пока бездействуют, при этом имеется серьезная угроза.



В провинции Бадгис талибы расположились вблизи административного центра Калайи-Нау. Раньше они стояли дальше от города, а теперь ведут боевые действия, находясь в трех-четырех километрах от Калайи-Нау.



В Горе напряженная ситуация сохраняется уже полтора года. После проведения операций, в которых погибло 27 человек, стало ясно, что данная провинция попала под влияние "Исламского государства". О присутствии игиловцев в некоторых уездах также сообщает население. Однако членами ИГ в Горе являются местные жители – среди них нет иностранцев.



Афганистан.Ру: После объявления новой стратегии США по Афганистану и Южной Азии многие начали полагать, что ситуация с безопасностью в ИРА улучшится. Но война в различных регионах страны с каждым днем приобретает все большие масштабы. Сообщения, поступающие с запада, востока и севера Афганистана, свидетельствуют о том, что "Исламское государство" и "Талибан" усиленно готовятся к весенней кампании. Почему, вопреки ожиданиям, война не стихает?



М.И.-Х.: Невозможно запугать талибов и вселить в народ Афганистана веру в свою программу посредством одних только новых слов и массированной пропаганды. Афганский народ обладает 37-летним опытом войны и достаточно наслушался пропагандистских лозунгов. Подобная пропаганда уже не новость для афганского населения.



После объявления стратегии две-три недели проводились бомбардировки, что немного изменило ситуацию. Была даже применена самая мощная бомба после атомной. Но такими действиями невозможно обеспечить безопасность. Большинство таких мер являются пропагандистскими акциями, и бомбардировки не могут создать безопасность. Три с половиной десятилетия назад многочисленное советское присутствие ничего не смогло сделать в Афганистане. Полтора десятилетия спустя многочисленное присутствие Запада и Америки не только не остановило, но и усилило войну. Все это пропаганда, в которую люди больше не верят.



В настоящее время Афганистан столкнулся с вызовами, которых не существовало ни во время войны с СССР, ни перед революцией. Негативные изменения, произошедшие в последние годы, заставили всех искать пути выхода из создавшегося положения. Сейчас слово "Афганистан" стоит в заголовках новостей по всему миру.



Еще более серьезно, чем текущими боевыми действиями, на сегодняшний день я озабочен тем, что мы рискуем 3 миллионами 600 тысячами человек. На самом деле количество наших наркоманов превышает численность населения некоторых соседних стран. Значительно увеличилась безработица. В моем городе [Герате> ежедневно сводят счеты с жизнью от 3 до 5 человек. Подобного положения не было за всю историю Афганистана. Безработица достигла такого уровня, что народ Афганистана находится в полном отчаянии. Отсутствие рабочих мест ведет к увеличению числа наркоманов и талибов. Все это инструменты для создания нестабильности и пополнения рядов "Талибана". Нет никакой надежды на то, что эти группировки откажутся воевать. Мы надеемся только на волю Всевышнего, поскольку с этой властью надежды на достижение безопасности не существует.



Афганистан.Ру: Несколько дней назад на собрании в Герате Вы призвали к созданию "переходного правительства", заявив, что нынешняя власть больше не в состоянии решать проблемы общества. Вместе с тем, в последние дни много говорят о формировании расширенного правительства, в котором будут представлены все политики и все социальные слои. Речь идет в том числе и о создании временного правительства. По Вашему мнению, произойдут ли какие-либо изменения до грядущих выборов, и будут ли проведены сами выборы?



М.И.-Х.: В этом мире существует несколько категорий людей, и каждая из них мыслит по-своему. Одни, если в их стране происходит малейшее происшествие или теракт в транспорте, сразу отправляют в отставку министров внутренних дел и обороны, и при этом председатель правительства реформирует свой кабинет. Другие, такие как Башар Асад в Сирии, призывают в свою страну соседей и весь мир, только чтобы самому остаться у власти. Такая же ситуация и в нашей стране.



Если бы президент и глава исполнительной власти были хоть немного более честны, они бы понимали, что не справляются со своей работой и должны уйти. Решением может стать либо переходное правительство, либо проведение прозрачных выборов, что весьма сложно сделать. Полагаю, что до изменения нынешнего непотребного состояния у власти должна находиться позитивная военная диктатура, которая сможет внести какие-то изменения в ситуацию. При сохранении сегодняшнего положения в Афганистане никогда не будет улучшений и спокойствия.



Афганистан.Ру: Однако, господин Исмаил-хан, военная диктатура противоречит духу Конституции и демократии, которого американцы и западные государства добивались в Афганистане на протяжении последних 16 лет. Не станет ли установление подобного порядка причиной нового скандала?



М.И.-Х.: А сколько еще просуществует навязанная демократическая система, которая довела нас от состояния "полужизни" к постепенному вымиранию? К приходу американцев в стране было 10 тысяч наркоманов, а сегодня их около 4 миллионов. Чего хорошего принесла нам эта американская демократия? После прихода американцев талибы разбежались, но сегодня, по словам самих американцев, в руках "Талибана" находится 58% территории Афганистана, и война подступила к воротам городов. Некоторые города и большинство уездов находятся в окружении. Какие изменения принесла эта навязанная американцами демократия, и когда настанут изменения?



Я считаю, что нам нужны перемены. Или временная переходная власть во главе с более решительным лидером, которому будет доверять народ. Сейчас люди не верят ни правительству, ни лидеру. Пока у нас не будет государственной системы, которая сможет завоевать сердца людей, война будет только разгораться, все больше "мозгов" будут покидать страну и все меньше капиталов будут в ней оставаться. Нам нужны положительные изменения, которые направят людей к лучшему будущему.



Афганистан.Ру: Однако в последние дни появилась надежда на переговоры и достижение соглашения с вооруженной оппозицией, прежде всего с талибами. Делегация Совбеза ООН объявила, что "Талибан" продемонстрировал гибкость в отношении мирного процесса. По Вашему мнению, будут ли переговоры результативными на этот раз?



М.И.-Х.: В нынешней ситуации мир никогда не будет достигнут. Страны региона поддерживают "Талибан", Пакистан практически ведет войну в интересах талибов. Некоторые государства направляют в Афганистан отряды ИГ. Это понимает весь мир. Дороже всего война обходится для враждующих стран. В Афганистане ведут войну десятки группировок. Кто оплачивает их расходы, которые не под силу оплатить одному государству? В то же время, все государства обеспокоены войной в Афганистане. Китай, Центральная Азия и Россия – все обеспокоены. В мирном процессе все говорят о своих тревогах. Но пока у нас не будет народного лидера, и пока 70 процентов мирного процесса не окажется в наших руках, мы ни до чего не дойдем в этих переговорах. У нас уже был опыт подобных переговоров, начиная с правительства бывшего президента Наджибуллы и заканчивая нынешними инициативами, и все они были безрезультатными. Наоборот, война только усиливалась, и возрастали масштабы насилия.



Афганистан.Ру: С каким заключительным посланием Вы бы хотели обратиться к лидеру правительства, народу Афганистана и мировому сообществу?



М.И.-Х.: Эти слова я говорил уже много раз. Нынешняя власть привела страну к большому этническому расколу. Вы ежедневно можете наблюдать, как в нашем доме происходит разделение по этническому и языковому принципам. Это оскорбительно для народа Афганистана. Для того, чтобы произошли изменения и было создано новое государство, народ должен работать сообща. Иного пути не существует.



Афганистан.Ру: Спасибо, господин Исмаил-Хан.



Беседу вел Муджтаба Амири

29.01.2018 Источник - afghanistan.ru

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