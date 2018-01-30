Бишкек замерзает. Кто виноват и что делать? - К.Иманалиев

10:28 30.01.2018 Мы, жители Бишкека, наивно прощали наших руководителей и в прошлом столетии, когда не было тепла в квартирах, однако и в этом столетии получается то же самое. Почему? Да потому что нам опять предлагают все списать на какие-то несуразицы в энергоблоках и отказе оборудования по подаче подпиточной воды на старые котлы. И это, несмотря на то, что недавно были поставлены новые котлы на ТЭЦ Бишкек, куда были потрачены сотни миллионов долларов? Спросите? Ответа, как всегда, горожане не дождутся.



А на дворе мороз-то лютый! А нам дорогие наши власти молвят, подождите еще чуток, отопление и до вас дойдет. Да мы рады бы подождать, привычное дело народу верить и ждать. Но реально можно сказать народу, сколько терпеть и конкретно до которого часа дня и суток! Мороз-то лютый никого не щадит!



Вот утром этого дня нашли на бульваре города замерзшую белку. Если белка замерзает, тогда надо верить и тому, что трупы людей на улицах города уже находят. А нам говорят, какие-то котлы неисправны, так жителям что делать в такие мороза?



Почему в теплое время не проверили все эти котлы и то же оборудование на подачу воды? Впрочем, нам же говорили, что новые агрегаты, поставленные китайцами, сделают невозможными отключение тепла в зимнее время. Или это не так, тогда где и куда ушли наши миллионы? Все наши руководители от нацэнергохолдинга нам обещали, что с вводом новых агрегатов горожанам больше зимой не надо ничего бояться. Холодной зимы не будет, а точнее тепло будет в квартирах. Вплоть до того, что новые агрегаты полностью могут автоматически снять нагрузку на старые котлы! Ан нет, зима будет и проверила на прочность всю ТЭЦ, а она возьми и дала сбой.



А куда делись тогда обещания руководства от энергетиков? Сперва даже не хотелось писать данную статью, но соседи, а особенно старые люди, звонят по телефону и спрашивают, когда будет тепло в квартирах? А что им ответить? Сказать, что скоро дадут - это ничего не сказать. Так как наши старенькие пенсионеры будут до последнего надеяться и не включать обогреватели, так как за лишнюю электроэнергию им платить тоже очень дорого. И таких жителей в городе немало. Или, как в прошлом веке, власти опять ждут, чтоб старые люди сами перемерзли? Ведь такое тоже было в начале эпохи независимости страны, когда денег на еду не осталось у стариков беспомощных.



Сказать, что руководство отрасли все это допустило, значит тоже ничего не сказать. Куда смотрели большие начальники, опять понадеялись на авось? Теперь постфактум с кого спрашивать? А жителям от того, что с кого-то спросят, будет лучше? Значит надо принимать кардинальные меры вплоть до того, что приглашать других специалистов на ТЭЦ Бишкек. А в другом случае и на следующий год получится то же самое. И как всегда будут виноваты граждане Бишкека, что их много в городе и они зимой почему-то пользуются теплом. А что не так? Уже к этим разговорам идем.



В который раз, создан штаб по ликвидации аварии на ТЭЦ Бишкек. А начал этот штаб с того, что предупредил горожан не пользоваться электричеством. В противном случае могут быть нагрузки на электросети и горожане могут остаться без электричества. То есть, народ предупредили, если будете брать тепло за счет электричества, то будете виноваты за сбой и отключение электроэнергии. Так и в прошлом году предупреждали об этом и до этого веерные отключения кажись делали. Так за эти годы неужели нельзя было все это предусмотреть и сделать двойную или даже тройную степень защиты от перегрузок?



А зачем об этом утруждаться, народ все перетерпит и весной обо всем забудет. А до следующей зимы или… или зима не будет. Или все будет как всегда. Легче же дать разрешения на подключения новых многоэтажек к электросетям города. А предусмотрены городские сети на эту нагрузку, никто не хочет задумываться. А зима который раз все ставит на свои места и предупреждает, что нельзя перегружать городские электросети. А нам, как говорится, все равно. В конечном итоге горожане предупреждены и отвечать чуть-что будут сами. Зачем им в тепле быть, когда электросети могут перегрузится и не выдержать нагрузок.



То же самое с теплом от ТЭЦ Бишкек. Тепловые сети известны и по диаметрам и даже "конусным" нагрузкам на каждый километр города. Сколько тепла туда идет и как они проходят, тоже известно. Тогда в чем проблема? Не делайте нагрузки на эти тепловые сети больше нормы и ничего не будет. Котлы будут работать в штатном режиме и тепло тоже в квартирах будет в штатной норме. Но нет, надо бишкектеплосетям дать разрешения на перегруз и подключение к своим сетям новых многоэтажек. А их, этих многоэтажек, за последние годы как "грибов" и всем им надо дать тепло. А котлов на них у ТЭЦ Бишкек не хватает? И кто после этого виноват? А граждане Бишкека и виноваты, так как их тоже в последнее время слишком много стало в городе.



Ну разберитесь с тепловыми магистралями и нашими тепловыми котлами. Чтоб они не портились и зимой не приносили неудобства горожанам. А если прямо, не дайте мерзнуть жителям нашей родной столицы. Кстати столица, она у нас одна и то в ней порядка с теплом нет. А главное, информации у горожан нет по тепловой энергии. Начали мерзнуть позавчера, а сообщают, что котлы не работают только через сутки. Ну хоть в этой части можно навести порядок или нет? Горожане могли сразу как-то утеплиться, пока было тепло в квартирах, а не сообщать, когда в квартирах уж прохладно стало. Котлы встали в 18 часов в пятницу, а горожанам официально сказали только на следующий день в обед. Почти сутки горожан держали в неведении. И как это все понимать?



Теперь нам обещали все исправить до 22-00 часов того дня. Так сказал сам мэр города. Как говорится, высший начальник города сказал. Хотя в первую очередь должен был сказать директор ТЭЦ. Тогда было бы слово от специалиста, а мэр же не энергетик, он в котлах не разбирается. Но кто бы не сказал, лишь бы дали тепло. Дадут тепло, и об этих морозных и холодных днях горожане забудут. Однако, надежды вновь не оправдались! Зима взяла верх над властями и отдавать тепло не хочет. Ждите, говорит, скоро ведь весна наступит. Но не надо забывать однако, что потом и зима опять придет.



Так можно ли тогда надеяться на то, что зимой все будет хорошо с теплом или нет? Кто нам это сделает? Президент или премьер, а может мэр? А горожанам все равно, так как мы их выбирали, веря, и они нам дать тепло обязаны! Так соберутся они все месте и помогут горожанам или нет? Вопрос в этом! И стоит ли на свищ с экрана кивать или ждать наказания кого то, все одно горожанам от этого пользы нет. Так как лютый мороз царит на улицах родного Бишкека! А хочется, чтобы не лютый мороз, а наши "цари" решали на благо горожан и стольного города.



Курманбек Иманалиев

30 янв. 18 Источник - paruskg.info

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