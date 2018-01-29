Армия Асада взяла главную крепость ДАИШ в Идлибе - Абу Духур

10:26 30.01.2018 Сирийская армия и ВКС России освободили стратегически важный город Абу Духур в провинции Идлиб.



Бои за эту крепость "Аль-Каиды"* продолжались последнюю неделю. При поддержке массированных авиаударов российской авиации армейцы сломили сопротивление террористов, которые бежали, бросив свои позиции.



Сейчас город находится под полным контролем САА.



Первая фотография из Абу Духура была опубликована бойцами Вооруженных сил САР.



В кадре репортер и боец Tiger Force перед большим зеленым знаком с надписью "Абу Духур".



В ходе операции по освобождению этого города в понедельник "Тигры" и их союзники взяли под контроль еще три района, в том числе два поселка возле важного военного аэродрома.



Сирийская армия имеет цель зачистить от банд "Хайат Тахрир аш-Шам" как можно большую площадь на флангах авиабазы, чтобы создать вокруг нее большую зону безопасности. Источник - rusvesna.su

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