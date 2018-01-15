 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ислам Каримов-младший попросил политического убежища в ВеликобританииИслам Каримов-младший попросил политического убежища в Великобритании
01:07 30.01.2018

Внук первого президента Узбекистана, сын его старшей дочери Гульнары Ислам Каримов попросил политического убежища в Великобритании. Об этом сообщила узбекская служба "Би-би-си" со ссылкой на лондонского адвоката Каримова-младшего.

О намерении просить убежище внук президента рассказал "Би-би-си" в декабре 2017 года. По его словам, в жизни Гульнары Каримовой произошло важное событие, информацию о котором держали в строжайшем секрете, но он о нем узнал и, судя по его словам, был шокирован. На вопрос, какое событие имелось в виду, Ислам не ответил, несмотря на настойчивые просьбы журналистов. По данным "Би-би-си", адвокат советовал ему просить политического убежища в США, но он выбрал Великобританию.

Ислам Каримов – старший внук первого президента Узбекистана. Он живет в Лондоне с тех пор, как в отношении его матери началось уголовное расследование на родине. Еще в президентство отца ее лишили бизнеса в Узбекистана и посадили под домашний арест. В июле 2017 года Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что против Гульнары Каримовой возбуждено два уголовных дела, по первому она приговорена к пяти годам ограничения свободы, в рамках второго арестована. По утверждению Генпрокуратуры, общая сумма причиненного Гульнарой Каримовой ущерба по двум уголовным делам составляет 8 трлн 115 млрд 617 млн 700 тысяч сумов ($997,5 млн по сегодняшнему курсу). И это не считая обнаруженных в 12 странах легализованных активов организованной преступной группы, связанной с Каримовой, на общую сумму более $1,5 млрд.

В августе Ислам Каримов-младший заявил, что его мать оклеветали, обвинения против нее сфальсифицированы, а он готовит к публикации компромат на членов узбекского правительства. "Я не буду называть сейчас имена, но мы готовимся опубликовать большой документ с проектами каждого министра и многих людей, которые сейчас у власти [в Узбекистане] - в силовых структурах и так далее. У многих из них были состояния намного больше: там не $2 млрд, там $3-4 млрд и так далее. Но никто об этом не говорит", - сказал сын Гульнары Каримовой. Однако до сих пор обещанные сведения он не обнародовал.

Подробнее об уголовных делах против Гульнары Каримовой и расследованиях в ее отношении, проводимых в других странах, можно прочитать в специальной рубрике "Ферганы" "Гульнара Каримова" (http://www.fergananews.com/gulnara).

С интервью Ислама Каримова-младшего можно ознакомиться здесь
http://www.fergananews.com/news/26702
http://www.fergananews.com/news/25675

Источник - Фергана
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