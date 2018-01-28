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Остывающий город. Чем обернулись для Бишкека авария ТЭЦ и бессилие властей
00:58 30.01.2018

На прошлой неделе в Киргизию пришли резкие холода. В Бишкеке в ночь с четверга на пятницу, 26 января, температура опустилась до минус 20 градусов. Днем 26 января стало еще холоднее: минус 22. Неожиданно вечером в квартирах многоэтажных домов Бишкека резко снизилась температура: батареи почти перестали греть, а из кранов лилась еле теплая вода.

Как замерзал Бишкек

К таким последствиям привела авария на ТЭЦ Бишкека, которая произошла в 18.00. Но о ЧП сообщили только спустя 7 часов. В 01.15 ночи 27 января пресс-секретарь компании "Электрические станции" Тагжана Айдаралиева заявила, что на теплоэлектроцентрали временно отказало оборудование подачи подпиточной воды для старых котлоагрегатов. Из-за этого нагрузка на станции была снижена с 340 МВт до 154 МВт, а температура сетевой воды опустилась с +84 градусов до +62. Айдаралиева сообщила, что нормальный режим теплоснабжения будет восстановлен в ближайшие часы. Спустя 11 часов мэр Бишкека Албек Ибраимов пообещал, что аварию устранят через 6-7 часов. Примерно в это же время проблемой озаботился премьер-министр Сапар Исаков. Он провел совещание, на котором распорядился создать оперативный штаб по восстановлению теплоснабжения в столице. Начальником штаба стал вице-премьер Аскарбек Шадиев.

В середине субботы, 27 января, заявление сделал директор ТЭЦ Нурлан Омуркул уулу. Он квалифицировал произошедшее как "технологическое нарушение в химцехе" и пояснил, что благодаря новой станции удалось избежать системной аварии, поломки произошли только на старых котлоагрегатах. Он также заявил, что поломку устранят к 22 часам субботы.

В мэрии Бишкека обратились к жителям города с просьбой не сливать воду из тепловых сетей в надежде на то, что вода станет горячей. Горожан также попросили не включать лишние электроприборы и утеплить подъезды. Мэр Ибраимов призвал людей отнестись к ситуации с пониманием.

По поручению премьер-министра в Бишкеке были открыты пункты обогрева, где всем нуждающимся выдают горячее питание и пледы. Как рассказала вице-мэр столицы Айгуль Рыскулова, в городе установлены 40 палаток с тепловыми пушками и горячим чаем, куда заходят погреться прохожие. Другие пункты обогрева расположены в школах и социальных общежитиях – там можно провести ночь. В Октябрьском районе города власти зарезервировали два отеля, в один из которых разместили пять семей - 15 человек.

Между тем из Национального госпиталя поступили сообщения о том, что там мерзнут пациенты отделения хирургии. Приехав на место, министр здравоохранения Талантбек Батыралиев, посетовал, что нет возможности обеспечить каждую палату обогревателями, и посоветовал выдать пациентам дополнительные одеяла.

Вечером 27 января главный инженер ТЭЦ Нургазы Курманбеков заявил, что станция начинает наращивать температуру воды, поступающей в отопительную систему города с плюс 50 до плюс 58 градусов. О том, что система восстановлена, сообщила и советник премьер-министра Гульнура Торалиева. "Тепло поэтапно в течение суток-полутора поступит во все дома", - уточнила она.

Тем не менее ситуация продолжала оставаться напряженной и на следующий день. В 16:00 28 января компания "Бишкектеплосеть" опубликовала оперативную информацию о средней температуре в разных районах города. Согласно этим данным, самая высокая температура была зафиксирована в домах района Кок-Жар: плюс 18 градусов. Ниже всего температура была в районе Айни-Мира: плюс 12 градусов. В компании также заявили, что из-за аварии жителям произведут перерасчет платежей за январь.

Утром 29 января ситуация резко ухудшилась: стало известно о второй аварии на ТЭЦ. Во время подключения дополнительного котла разорвало трубу. Из-за возникшего свища у сотрудников ТЭЦ возникли трудности с подключением дополнительных мощностей.

Поиск виновных

В середине дня появилась первая реакция президента Сооронбая Жээнбекова. Он заявил, что держит ситуацию на контроле с момента возникновения аварии на ТЭЦ, и поблагодарил горожан за терпение, проявленное во время холодов. "Не только в Бишкеке, но и по всей стране кыргызстанцы должны быть обеспечены теплом и светом. Все коммунальные службы должны работать четко и слаженно, как часовой механизм. Нам надо достойно пройти эту проверку аномальными холодами", - заявил Жээнбеков. Он также потребовал провести тщательное расследование причин аварии и привлечь к ответственности виновных в срыве работы ТЭЦ.

Практически одновременно с его заявлением поступили новости о том, что проверкой ЧП на ТЭЦ занялись сразу три ведомства: генпрокуратура, финансовая полиция и ГКНБ, причем последнее проводит проверку "в рамках контртеррористических мероприятий".

Бишкекская ТЭЦ совсем недавно, в августе 2017 года, открылась после ремонта, которым занималась китайская компания TBEA. Модернизация осуществлялась в кредит размером в $386 млн., который Киргизия получила в Экспортно-импортном банке КНР на 20 лет. При этом, как заявил 29 января директор ТЭЦ Нурлан Омуркул уулу, причина аварии - выход из строя насоса в химическом цеху, реконструкция которого не была завершена в рамках модернизации.

Причину аварии, озвученную руководством ТЭЦ, подтверждает запись разговора жителя Бишкека и сотрудника ТЭЦ, опубликованная в местных СМИ. По словам сотрудника, насос, подававший воду в котлы, сорвало, и "поэтому все замерзло", и рабочим приходится греть котлы огнем, чтобы производить пар. Сотрудник ТЭЦ также отмечает, что китайские котлы требуют больше воды, чем старые советские, и советует собеседнику запасаться дровами и свечами, так как не уверен, что тепло скоро вернется в квартиры бишкекчан.

У бывшего директора бишкекской ТЭЦ Льва Васильева другая версия происшествия. По его мнению, насосы ТЭЦ работали исправно, и главная причина аварии – аномальный мороз. Из-за того, что корпус ТЭК очень большой, рабочие не успевают отогревать одни замерзшие приборы, как замерзают и выходят из строя другие.

На пресс-конференции в понедельник, 29 января председатель правления Национального энергохолдинга Айбек Калиев подтвердил данные о том, что неполадки возникли в одном из насосов, однако сообщить подробности он отказался. "Официальные причины озвучит комиссия по ликвидации", - сказал он. На этой же пресс-конференции выяснилось, что в субботу, 27 января, можно было включить новый энергоблок, однако никто этого не сделал. Ответственность за запуск блока друг на друга перекладывали руководители компаний "Электрические станции" и "Национальные электрические сети Кыргызстана". В итоге "Электрические станции" пообещали, что возможно они включат второй энергоблок.

Спасение в обогревателях

На фоне нехватки тепла жители Бишкека пытаются обогреться электричеством. По данным "Северэлектро", ведущей энергоснабжающей компании Киргизии, за 27-28 января потребление электроэнергии в Бишкеке возросло на 8-10%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 30-40%. Как сообщила Национальная энергетическая сеть Кыргызстана, вечером 28 января по всей стране был установлен рекорд потребления энергии в 3193 мегаватта, причем основной прирост мощности пришелся на бишкекский энергоузел. В результате перегрузки сетей спальные районы столицы остались без света. На устранение поломок были направлены 17 бригад.

За последние три дня потребление природного газа на севере Кыргызстана, в том числе и Бишкеке, выросло на 40%, сообщает ИА 24.kg со ссылкой на ОАО "Газпром Кыргызстан". До 26 января среднесуточное потребление природного газа составляло 1,2 млн. кубов, а с 26 по 29 января оно увеличилось до 1,7 млн.

Жители Бишкека в трудной ситуации стали организовываться для помощи друг другу. В соцсетях люди пишут о готовности разместить у себя дома тех, кто мерзнет, а также собирают обогреватели для семей с детьми и пенсионерами.

В момент написания заметки, по нашей информации, в квартирах Бишкека вода в кранах стала чуть горячее, а батареи по-прежнему еле теплые.

Вечером 29 января к жителям города обратился премьер-министр, попросив у них прощения за сложившуюся ситуацию. "Понимаю всю тяжесть ситуации и то, что приходится испытывать горожанам в эти непростые дни. Как глава правительства прошу прощения за сложившуюся ситуацию. Не буду искать оправданий, но уверяю, что причины тщательно изучаются", - говорится в обращении. Сапар Исаков также заверил, что все государственные органы работают в усиленном режиме для скорейшего восстановления теплоснабжения.

Источник - Фергана
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