На Каспии налетел на камни, разломился и утонул флагман иранского флота эсминец Damavand (видео)

00:56 30.01.2018 В Сети появились кадры гибели флагмана ВМФ Ирана. Волны Каспийского моря практически полностью поглотили эсминец Damavand, налетевший на волнорез порта Бендер-Энзели во время шторма 2,5 недели назад.



Damavand был флагманом иранского Северного флота, базирующегося на Каспии, и вторым в серии кораблей класса Mowj - самых крупных, построенных иранскими корабелами.



Корабль вошел в состав северной флотилии ВМФ ИРИ менее трех лет назад – весной 2015 года. Damavand был вооружен четырьмя пусковыми установками крылатых ракет Ghader (иранская копия британских С-802 с увеличенной дальностью), двумя пусковыми установками зенитных ракет Mehrab, шестью 324-мм торпедными аппаратами, 76-мм артустановкой Fajr 27 и 40-мм пушкой Fath. Он также имел вертолетную площадку на корме.



Во время аварии 10 января корпус фрегата, "севшего" на волнолом, разломился, три члена экипажа погибли, один пропал без вести.



За последующие дни иранские моряки смогли снять с гибнущего корабля вооружение и радиоэлектронное оборудование.





Источник - Русская весна

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