Дооткатывались... Тепло в Бишкекских квартирах упало до + 10, - Е.Авдеева

00:14 30.01.2018 Дооткатывались...



Мэр Ибраимов должен уйти в отставку! Не может и не должен занимать пост человек, который не сумел обеспечить горожан теплом в самые морозы. Мы все знаем, что мэр причастен к той злополучной "реконструкции", которую летом выполняли на ТЭЦ китайцы. Только вдумайтесь - $386 миллионов было потрачено на пресловутую "модернизацию", которая не выдержала первых же холодов! Сколько из этой суммы осело в карманах наших чиновников? Все мы знаем, почему чинуши сюда тащат именно китайцев. Они охотно идут на "откаты". Дооткатывались…



Премьер Исаков изобразил бурную деятельность – штаб организовал, поехал лично на ТЭЦ, строил там персонал. Заявил, что причины аварии расследуют и виновных накажут. Нас это не устраивает! Найдут какого-нибудь бедолагу, типа сменного инженера или начальника участка и на него повесят всех собак. А истинные виновники останутся безнаказанными…Истинные – это те, кто допускает из года в год коррупционные схемы – как на ТЭЦ, так и во всей энергетической отрасли.



Есть ли в стране сила, которая остановит коррупционный беспредел? Депутаты – нет. Они сами по уши замараны и завязаны в большинстве тендеров – рвут себе, себе, пользуясь положением! Президент тоже не сможет остановить чиновничий беспредел. Он сам часть этой системы, которая привела его к власти, и политической воли ее порушить у него не хватит.



Может, ГКНБ? Антикоррупционный комитет? Единственная сила.. Или и ее тоже нет, только видимость?



То, что произошло на ТЭЦ, – это не просто какая-то техническая ошибка. Это результат дикой, оголтелой коррупции и результат непрофессионализма в отрасли. Руководящий состав за последние годы сменился. Уехали специалисты и среднего звена – русские, подчеркну! Их места заняли те, кого подбирали в руководители по принципу знания кыргызского языка. Это горькая правда, ее нельзя замалчивать! Только и слышно в последнее время: госслужащие обязаны говорить по-кыргызски! Но никто не кричит, что госслужащие обязаны знать свое дело и выполнять свою работу качественно. А жизнь требует, чтобы именно профи работали на ключевых постах. Не важно, на каком языке они говорят…



Директор ТЭЦ Омуркул уулу Нурлан готов уйти в отставку. У человека есть совесть. А у мэра нет. Он готовности не выказал. Но Ибраимов должен уйти! Он не нужен Бишкеку!



Он только сидел на пресс-конференции и ныл, чтобы бишкекчане не включали обогревательные приборы. Это в такой-то мороз, когда температура в квартирах упала до 10 градусов! Да любая мать, у которой мерзнет дитя, пошлет подальше этого мэра и всю его компанию! И уж как легко уговаривать других, когда свой особняк отапливается электроэнергией и под твое собственное мягкое место не поддувает…



Вот и проект "Умный город" опять отдали китайцам и там же, рядышком, трется какой-то депутат. Ни за что не поверим, что там нет откатов! И не поверим, что мэрия стоит в сторонке от этого сомнительного проекта!



Бишкекчане требуют: китайцев больше в город не пускать! Откатов не брать! Наказать по уголовным статьям не рабочих-инженеров ТЭЦ, а чиновников, виновных в "реконструкции". Айбека Ибраимова отправить в отставку!



Хватить издеваться на людьми! Пора отвечать за свои деяния!



Елена Авдеева

28-01-2018, Источник - paruskg.info

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