 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 30.01.2018
01:59  Мир после катастрофы: кто будет им управлять? - А.Фурсов&А.Фефелов
01:07  Ислам Каримов-младший попросил политического убежища в Великобритании
00:58  Остывающий город. Чем обернулись для Бишкека авария ТЭЦ и бессилие властей
00:56  На Каспии налетел на камни, разломился и утонул флагман иранского флота эсминец Damavand (видео)
00:14  Дооткатывались... Тепло в Бишкекских квартирах упало до + 10, - Е.Авдеева
00:13  Кыргызские финансы поют романсы, - Б.Мамбетов
00:00  Францию спасет только военный переворот - миром проблемы страны не решить, - Эдуард Лимонов
Понедельник, 29.01.2018
23:41  В Ташкенте арестован бывший глава МВД Узбекистана Адхам Ахмедбаев
23:11  Авария на БишкекТЭЦ. Кто виноват?
22:05  Бишкекская ТЭЦ все-таки сломалась. Премьер Исаков просит прощения у жителей за рукожопость
21:55  Между Узбекистаном и Кыргызстаном начнут курсировать пассажирские автобусы
19:58  В национальном госпитале Бишкека замерзла вода в системе отопления
15:47  Россиянка Даша Хохлова стала в Малайзии "Мисс бикини Мира" (см. фото)
15:44  Трудная нефть станет доступнее. Есть новая технология, - "Известия"
15:41  Америку погубит продажность. Первый танкер с российским "санкционным" газом приплыл в Бостон
15:39  В Бишкеке на улицах ставят палатки для обогрева замерзающих (фото)
12:45  Прощай, Багира! В США замучили последнюю пуму
09:40  Шорт попутал. В Астане разворовали бюджет национальных спортивных команд
09:33  Превратится ли Ташкент в большой кишлак? - vesti.uz
09:30  О ядерной атаке на Гавайи, "глубинном государстве" и теневом бюджете США, - В.Катасонов
09:12  Узбекский "авторитетный бизнесмен" Гафур Рахимов назначен и.о. президента AIBA
09:07  Неизвестные боевики атаковали Военную академию им. Маршала Фахима в Кабуле. Идет бой
09:05  Американскому композитору Ньюману вручили "Грэмми" за песню о Путине
08:42  Главным по промышленности в Туркмен-правительстве временно стал Хошгелди Мергенов
08:37  "Дарагие расеяне"... Фантазеры Путина/Медведева накормили страну чудесными прогнозами, - М.Делягин
08:35  "Зачем-то пытался бежать...". Киргизского чабана опять подстрелили на узбекской границе
08:34  Кто кого предал в сирийском Африне? - М.Юсин
08:29  Конституцией Сирии займутся в Сочи. На "Конгрессе нацдиалога"
08:00  Кочевые империи чингисидов. Главные отличия Синей Орды от Золотой (история)
07:55  Роботизация вместо глобализации. Что такое решоринг и чем он опасен, - А.Зотин
07:51  Снижение рождаемости тревожит власти Китая, - В.Скосырев
07:47  Кабульский теракт как ответ Пакистана на политику Трампа, - И.Субботин
07:46  Эрдоган намерен завоевать весь север Сирии, - В.Мухин
07:20  Британская полу-принцесска Кейт Миддлтон пожертвовала 18 см волос на парики для больных детей
02:01  США и Россия ведут новую гонку вооружений против Китая, - "Newsweek"
01:40  Почему казахи пошли с Россией, а не с Китаем или Джунгарией? - Л.Бобров
00:41  Местная власть Казахстана: страшно далека она от народа? - Ж.Байхожа
00:28  Тунис: незавершенный сценарий "жасминовой революции"? - А.Мезяев
00:25  Узбекистан: За инцидентом с пожаром в "актюбинском" автобусе таится история отчаяния и безысходности
00:23  Таджикистан: Будущее за исламскими банками? - EurasiaNet
00:18  Бишкекская ТЭЦ едва не взорвалась в пик холодов
00:13  Ким Чен Ын переиграл США на Корейском полуострове, - А.Плотников
00:05  Бывает... Как австралиец Джеффри сделал детям обрезание и стал таджикским фермером Джамшедом, - Т.Расул-заде
00:01  Революция как вызов истории, - Борис Кагарлицкий
Воскресенье, 28.01.2018
23:17  Умер мировой буржуй Кампрад ("Икеа")
23:12  Саули Ниинисте разгромно переизбран президентом Финляндии (если это кому-то интересно)
19:50  Суд в Актобе арестовал водителя сгоревшего "узбекского" автобуса - Кыргызбаева
18:19  Узбекистан выиграл молодежный Чемпионат Азии по футболу
14:17  На улицах Бишкека уже замерзло 15 человек
13:50  "Столкновение миров": 45 лет назад США проиграли войну во Вьетнаме
13:44  В Ашхабаде построят отель с 700-метровой рекой и правительственную трибуну (фото)
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Кыргызстан   | 
Дооткатывались... Тепло в Бишкекских квартирах упало до + 10, - Е.Авдеева
00:14 30.01.2018

Дооткатывались...

Мэр Ибраимов должен уйти в отставку! Не может и не должен занимать пост человек, который не сумел обеспечить горожан теплом в самые морозы. Мы все знаем, что мэр причастен к той злополучной "реконструкции", которую летом выполняли на ТЭЦ китайцы. Только вдумайтесь - $386 миллионов было потрачено на пресловутую "модернизацию", которая не выдержала первых же холодов! Сколько из этой суммы осело в карманах наших чиновников? Все мы знаем, почему чинуши сюда тащат именно китайцев. Они охотно идут на "откаты". Дооткатывались…

Премьер Исаков изобразил бурную деятельность – штаб организовал, поехал лично на ТЭЦ, строил там персонал. Заявил, что причины аварии расследуют и виновных накажут. Нас это не устраивает! Найдут какого-нибудь бедолагу, типа сменного инженера или начальника участка и на него повесят всех собак. А истинные виновники останутся безнаказанными…Истинные – это те, кто допускает из года в год коррупционные схемы – как на ТЭЦ, так и во всей энергетической отрасли.

Есть ли в стране сила, которая остановит коррупционный беспредел? Депутаты – нет. Они сами по уши замараны и завязаны в большинстве тендеров – рвут себе, себе, пользуясь положением! Президент тоже не сможет остановить чиновничий беспредел. Он сам часть этой системы, которая привела его к власти, и политической воли ее порушить у него не хватит.

Может, ГКНБ? Антикоррупционный комитет? Единственная сила.. Или и ее тоже нет, только видимость?

То, что произошло на ТЭЦ, – это не просто какая-то техническая ошибка. Это результат дикой, оголтелой коррупции и результат непрофессионализма в отрасли. Руководящий состав за последние годы сменился. Уехали специалисты и среднего звена – русские, подчеркну! Их места заняли те, кого подбирали в руководители по принципу знания кыргызского языка. Это горькая правда, ее нельзя замалчивать! Только и слышно в последнее время: госслужащие обязаны говорить по-кыргызски! Но никто не кричит, что госслужащие обязаны знать свое дело и выполнять свою работу качественно. А жизнь требует, чтобы именно профи работали на ключевых постах. Не важно, на каком языке они говорят…

Директор ТЭЦ Омуркул уулу Нурлан готов уйти в отставку. У человека есть совесть. А у мэра нет. Он готовности не выказал. Но Ибраимов должен уйти! Он не нужен Бишкеку!

Он только сидел на пресс-конференции и ныл, чтобы бишкекчане не включали обогревательные приборы. Это в такой-то мороз, когда температура в квартирах упала до 10 градусов! Да любая мать, у которой мерзнет дитя, пошлет подальше этого мэра и всю его компанию! И уж как легко уговаривать других, когда свой особняк отапливается электроэнергией и под твое собственное мягкое место не поддувает…

Вот и проект "Умный город" опять отдали китайцам и там же, рядышком, трется какой-то депутат. Ни за что не поверим, что там нет откатов! И не поверим, что мэрия стоит в сторонке от этого сомнительного проекта!

Бишкекчане требуют: китайцев больше в город не пускать! Откатов не брать! Наказать по уголовным статьям не рабочих-инженеров ТЭЦ, а чиновников, виновных в "реконструкции". Айбека Ибраимова отправить в отставку!

Хватить издеваться на людьми! Пора отвечать за свои деяния!

Елена Авдеева
28-01-2018,

Источник - paruskg.info
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517260440
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  