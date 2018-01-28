Кыргызские финансы поют романсы, - Б.Мамбетов

00:13 30.01.2018 Чтобы наши финансы не пели романсы



Если общество долгое время перебывает в режиме ложного понимания происходящих в стране вещей, то их представителям кажется, что уровень их жизни, манера поведения, вкусы и воззрения являются единственно возможным и правильным. За 26 лет государственной самостоятельности у нас тоже так произошло.



По уровню и качеству жизни мы сильно отстали от многих стран, которые тоже после распада Советского Союза получали свою государственную самостоятельность. У нас больше всех пострадали пенсионеры, работники бюджетной сфере и сельское население. Несмотря на это, наши правители все время говорили о том, что мы твердо стоим на принципах демократии, что делает нас сильными и процветающими. По их утверждению бюджет республики за 2-3 года увеличивается в несколько раз, что позволяет зарплату врачам поднимать до 2,5 раза, а среднюю пенсию до 4600 сомов.



Мы еще говорили, что страна достигла энергетической независимости, что позволяет нам кое – какие страны отключить от света, а мировой бизнес нам поверил, и многие другие не реальные вещи. Президентам казалось, что наша страна в своем развитии обошел все соседние страны. Это происходило в результате не адекватного понимания ими реальной обстановки в стране, что приводило к серьезному сдвигу общественного сознания людей. По иронии судьбы жизнь более 3 млн. наших граждан сейчас накрепко связана с бюджетом страны – главным финансовым документом страны. Но мы никогда по большому счету пополнением бюджета не занимались.



Вместо того, чтобы после независимости сразу начинать разбираться, что к чему, и подумать, как лучше обустроить свое государство, мы в течение трех лет просто ликовали по поводу суверенитета и упустили много времени. После введения в 1993 году своей национальной валюты, мы только в 1995 году решили самостоятельно сформировать свой республиканский бюджет. И тогда все стало ясно. По доходам бюджет того года оказался в 12 раз меньше чем мы субсидировались из бывшего Союзного государства. Если бы мы после своей независимости сразу научились что–то делать, то бюджет страны на 1995 год не был бы равен к 128,18 млн. долларам, а через пять лет, то есть к 2000 году, - к 162,9 миллионам. Это потрясающий факт и не вымысел. К концу 1994 года многие наши предприятия, которые были связанны с бывшими предприятиями стран постсоветского пространства, еще работали.



Проанализировав бюджетные страницы тех лет, можно убедиться, что отношение фискальных органов к казне строилось по принципу "куда кривая выведет". Казна состояла из стихийно собираемых 2 налоговиками и таможенниками денег. При этом налоговики собирали налоги не с тех, кто по закону обязан платить положенную сумму, а с тех, кто не мог отвернуться от налоговиков. У нас до сих пор налоги платят так, чтобы их не платить. Мы должны были налогоплательщиков сразу научить к тому, чтобы они, заплатив положенные налоги, спокойно распоряжались оставшимися доходами. Но, такой цели ни один фискальный орган не преследовал.



В 2017 году доходная часть республиканского бюджета была определена в объеме 141 млрд. сомов – это 2 млрд. долларов США. Я не раз писал, что, если бы все 660 месторождения полезных ископаемых, используемые сейчас, в том числе 10 золотые, платили бы все положенные налоги, то бюджет страны сейчас увеличился бы еще на 40 млрд. сомов. А пока по прогнозам 2018 года эта отрасль, без учета "Кумтора", в бюджет будет платить всего 868 млн. сомов. Это же смешно!



Все наши чиновники лоббируют интересы фирм и компаний, в том числе иностранных, имеющих отношения к разработке наших недр. Тогдашний министр финансов в апреле 2009 года, освободив канадскую компанию "Кумтор Голд Компани" от всех общегосударственных налогов, перечисляемый в бюджет страны выгоду свел к 13 процентам выручки от продажи добытого там золота. Если бы не 13 процентов, канадская компания, просто заплатив все общегосударственные налоги, что в обязательном порядке делают все хозяйствующие субъекты, бюджет она спокойно перечисляла бы до 300 млн. долларов в год. Она сейчас платит только 110 млн. долларов. Прямые потери бюджета за 9 лет - после соглашения от 24 апреля 2009 года - равняются к 1, 6 млрд. долларам.



Когда американская авиабаза находилась в аэропорту "Манас", наши чиновники ее полностью освободили от импортной пошлины, НДС и акцизного налога на завозимое авиационное топливо. Тогда все поставщики нефтепродуктов, используя это освобождение, научились завозить данную продукцию без уплаты указанных таможенных платежей, чтобы ее втридорога поставлять в Афганистан. По этой причине бюджет страны ежегодно не получал более 400 млн. долларов США.



В свое время многие фирмы, зарегистрировавшись в СЭС Бишкек, не платили импортную пошлину на завозимые материалы и сырье, несмотря на то, что они никогда экспортную продукцию там не производили. Фискальные органы во главе Министерством финансов еще придумали возврат и возмещение НДС крупным мошенническим компаниям и фирмам, которые якобы для производства материалы приобретали из других стран с применением НДС. Возмещение и возврат НДС производился из бюджета страны, и отдельные годы сумма возврата из бюджета 3 доходило до 3, 6 млн. сомов. У нас в ущерб государственного бюджета можно договориться со всеми фискальными органами, и даже с правительством. На такое дело быстро поддаются и депутаты Жогорку Кенеша.



Еще одна примечательность бюджетной политики. Это то, что, начиная с 1995 года, мы взяли за правило, чтобы на каждый следующий год доходную и расходную часть бюджета увеличивать только на 5-6 процентов от достигнутого в прошлом году уровня, чтобы общественность не говорила о не росте бюджета. Расходы республиканского бюджета в 2017 году составили 140,6 млрд. сомов, и это на 6,5 процентов больше чем в 2016 году.



С учетом инфляции, такая казна считается практически не растущей. Со дня независимости наш бюджет не решает не одну социально–экономическую задачу в стране.



Давайте, теперь подводить итоги "наших достижений" в бюджетной политике страны за 26 лет государственной самостоятельности. За 26 лет Кыргызстанский бюджет оказался самым нищенским среди стран постсоветского пространства. Такие страны, как Армения, Грузия, Молдова с населением два раза меньше, чем наше, располагают бюджетом в сумме от 6 до 12 млрд. долларов. Не говоря о бюджете Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.



Наш бюджет оказался в 5 раз меньше чем бюджет города Алматы. Мы, начиная с 1997 года, живем в долг, набирая кредиты, грантовую и финансовую помощь международных организаций и стран – доноров.



За последний 12 лет дефицит госбюджета вырос более чем в 15 раз - с 1,28 млрд. сомов, до 20,2 млрд. сомов, которых мы покрываем внешним и внутренним заимствованием и финансовой помощью стран. Сейчас только 65 процентов расходов республиканского бюджета мы покрываем кровно заработанными внутри страны доходами. Начиная с 2016 года на обслуживание внешнего долга мы из бюджета отвлекаем до 21, млрд. сомов, что составляет около 300 млн. долларов.



К тому же, весь объем внешнего кредита, получаемого нами за год, сейчас уходит на обслуживание внешнего долга. Поэтому бюджет страны как следует не растет. Наше правительство совместно со всеми фискальными органами как–то должны объяснить народу, как все это случилось, имея в виду, что мы только вчера были наиболее успешной республикой среди всех постсоветских республик.



Мы все искренне хотим помочь своей стране в исправлении критической ситуации с нашими финансами, в которую она попала, благодаря нашим правителям.



Базарбай Мамбетов

28.1.18 Источник - paruskg.info

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