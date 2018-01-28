 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 29.01.2018
23:41  В Ташкенте арестован бывший глава МВД Узбекистана Адхам Ахмедбаев
23:11  Авария на БишкекТЭЦ. Кто виноват?
22:05  Бишкекская ТЭЦ все-таки сломалась. Премьер Исаков просит прощения у жителей за рукожопость
21:55  Между Узбекистаном и Кыргызстаном начнут курсировать пассажирские автобусы
19:58  В национальном госпитале Бишкека замерзла вода в системе отопления
15:47  Россиянка Даша Хохлова стала в Малайзии "Мисс бикини Мира" (см. фото)
15:44  Трудная нефть станет доступнее. Есть новая технология, - "Известия"
15:41  Америку погубит продажность. Первый танкер с российским "санкционным" газом приплыл в Бостон
15:39  В Бишкеке на улицах ставят палатки для обогрева замерзающих (фото)
12:45  Прощай, Багира! В США замучили последнюю пуму
09:40  Шорт попутал. В Астане разворовали бюджет национальных спортивных команд
09:33  Превратится ли Ташкент в большой кишлак? - vesti.uz
09:30  О ядерной атаке на Гавайи, "глубинном государстве" и теневом бюджете США, - В.Катасонов
09:12  Узбекский "авторитетный бизнесмен" Гафур Рахимов назначен и.о. президента AIBA
09:07  Неизвестные боевики атаковали Военную академию им. Маршала Фахима в Кабуле. Идет бой
09:05  Американскому композитору Ньюману вручили "Грэмми" за песню о Путине
08:42  Главным по промышленности в Туркмен-правительстве временно стал Хошгелди Мергенов
08:37  "Дарагие расеяне"... Фантазеры Путина/Медведева накормили страну чудесными прогнозами, - М.Делягин
08:35  "Зачем-то пытался бежать...". Киргизского чабана опять подстрелили на узбекской границе
08:34  Кто кого предал в сирийском Африне? - М.Юсин
08:29  Конституцией Сирии займутся в Сочи. На "Конгрессе нацдиалога"
08:00  Кочевые империи чингисидов. Главные отличия Синей Орды от Золотой (история)
07:55  Роботизация вместо глобализации. Что такое решоринг и чем он опасен, - А.Зотин
07:51  Снижение рождаемости тревожит власти Китая, - В.Скосырев
07:47  Кабульский теракт как ответ Пакистана на политику Трампа, - И.Субботин
07:46  Эрдоган намерен завоевать весь север Сирии, - В.Мухин
07:20  Британская полу-принцесска Кейт Миддлтон пожертвовала 18 см волос на парики для больных детей
02:01  США и Россия ведут новую гонку вооружений против Китая, - "Newsweek"
01:40  Почему казахи пошли с Россией, а не с Китаем или Джунгарией? - Л.Бобров
00:41  Местная власть Казахстана: страшно далека она от народа? - Ж.Байхожа
00:28  Тунис: незавершенный сценарий "жасминовой революции"? - А.Мезяев
00:25  Узбекистан: За инцидентом с пожаром в "актюбинском" автобусе таится история отчаяния и безысходности
00:23  Таджикистан: Будущее за исламскими банками? - EurasiaNet
00:18  Бишкекская ТЭЦ едва не взорвалась в пик холодов
00:13  Ким Чен Ын переиграл США на Корейском полуострове, - А.Плотников
00:05  Бывает... Как австралиец Джеффри сделал детям обрезание и стал таджикским фермером Джамшедом, - Т.Расул-заде
00:01  Революция как вызов истории, - Борис Кагарлицкий
Воскресенье, 28.01.2018
23:17  Умер мировой буржуй Кампрад ("Икеа")
23:12  Саули Ниинисте разгромно переизбран президентом Финляндии (если это кому-то интересно)
19:50  Суд в Актобе арестовал водителя сгоревшего "узбекского" автобуса - Кыргызбаева
18:19  Узбекистан выиграл молодежный Чемпионат Азии по футболу
14:17  На улицах Бишкека уже замерзло 15 человек
13:50  "Столкновение миров": 45 лет назад США проиграли войну во Вьетнаме
13:44  В Ашхабаде построят отель с 700-метровой рекой и правительственную трибуну (фото)
13:35  Нет - СССР! В Ташкенте снесли "Дом кино"
10:49  За Назарбаевым предлагают закрепить пожизненное руководство Советом безопасности Казахстана
10:23  В Туркменистане - трое новых вице-премьер-министров и шесть министров
10:21  Создан оперативный штаб по восстановлению теплоснабжения Бишкека
10:16  В Казахстане реальная зарплата падает третий год подряд
10:10  Олимпийские игры в стратегии гибридной войны, - Д.Седов
10:09  Германия: выход из политического кризиса или закат социал-демократии? - Н.Меден
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Узбекистан   |   КАДРЫ   | 
В Ташкенте арестован бывший глава МВД Узбекистана Адхам Ахмедбаев
23:41 29.01.2018

Адхам Ахмедбаев. Архивное фото с сайта МВД Узбекистана
В Ташкенте 26 января был арестован бывший министр внутренних дел Узбекистана Адхам Ахмедбаев, сообщает "Озодлик" со ссылкой на источник в МВД.

По словам источника, Ахмедбаева задержали по личному приказу генерального прокурора Узбекистана. В задержании участвовали сотрудники Президентской гвардии, МВД и Генеральной прокуратуры. Они вывели Ахмедбаева в наручниках из его квартиры в районе Бешагач и увезли в следственный изолятор (СИЗО) МВД – так называемый "подвал". Здесь его допрашивают сотрудники Генпрокуратуры.

Какое обвинение будет предъявлено Ахмедбаеву, пока не сообщается. По словам источников "Озодлика", следователи готовят ходатайство в суд о временном заключении бывшего главы МВД под стражу.

Адхам Ахмедбаев руководил МВД с декабря 2013 года по начало января 2017-го. Сняв с должности министра, Мирзиеев назначил его государственным советником президента по работе с правоохранительными органами. Через три месяца его лишили этого поста и отправили преподавать в Академию МВД Узбекистана. В конце декабря "Озодлику" стало известно, что 52-летний Ахмедбаев отправлен на пенсию. По другой версии, его лишили звания генерала и отправили под домашний арест.

Во время выступления с посланием к парламенту 22 декабря 2017 года Шавкат Мирзиеев обвинил Адхама Ахмедбаева в предательстве и сообщил, что лишил его звания "генерал-лейтенант". "Вы знаете, где сейчас ходит за свое предательство и измену бывший министр МВД Ахмедбаев? Моя совесть не приняла того, что он, будучи министром Узбекистана, стал предателем и присоединился к одной группе… Я сорвал погоны с двух генералов. Тоже мне, генерал-лейтенанты!", - сказал президент.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - fergananews.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517258460
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  