В Ташкенте арестован бывший глава МВД Узбекистана Адхам Ахмедбаев

23:41 29.01.2018 Адхам Ахмедбаев. Архивное фото с сайта МВД Узбекистана

В Ташкенте 26 января был арестован бывший министр внутренних дел Узбекистана Адхам Ахмедбаев, сообщает "Озодлик" со ссылкой на источник в МВД.



По словам источника, Ахмедбаева задержали по личному приказу генерального прокурора Узбекистана. В задержании участвовали сотрудники Президентской гвардии, МВД и Генеральной прокуратуры. Они вывели Ахмедбаева в наручниках из его квартиры в районе Бешагач и увезли в следственный изолятор (СИЗО) МВД – так называемый "подвал". Здесь его допрашивают сотрудники Генпрокуратуры.



Какое обвинение будет предъявлено Ахмедбаеву, пока не сообщается. По словам источников "Озодлика", следователи готовят ходатайство в суд о временном заключении бывшего главы МВД под стражу.



Адхам Ахмедбаев руководил МВД с декабря 2013 года по начало января 2017-го. Сняв с должности министра, Мирзиеев назначил его государственным советником президента по работе с правоохранительными органами. Через три месяца его лишили этого поста и отправили преподавать в Академию МВД Узбекистана. В конце декабря "Озодлику" стало известно, что 52-летний Ахмедбаев отправлен на пенсию. По другой версии, его лишили звания генерала и отправили под домашний арест.



Во время выступления с посланием к парламенту 22 декабря 2017 года Шавкат Мирзиеев обвинил Адхама Ахмедбаева в предательстве и сообщил, что лишил его звания "генерал-лейтенант". "Вы знаете, где сейчас ходит за свое предательство и измену бывший министр МВД Ахмедбаев? Моя совесть не приняла того, что он, будучи министром Узбекистана, стал предателем и присоединился к одной группе… Я сорвал погоны с двух генералов. Тоже мне, генерал-лейтенанты!", - сказал президент. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - fergananews.com

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