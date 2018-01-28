Авария на БишкекТЭЦ. Кто виноват?

23:11 29.01.2018 Авария на ТЭЦ. Кто из чиновников и депутатов лоббировал интересы ТВЕА



На ТЭЦ Бишкека продолжает сыпаться оборудование. Происходит одна авария за другой, выходят из строя котлоагрегаты. Третий день в домах горожан температура не поднимается выше 12-15 градусов.



Рядовые рабочие, инженеры, энергетики днем и ночью заваривают трубы, латают дыры, пытаясь восстановить работу теплоцентрали. В холоде и грязи. Топ-менеджмент энергетической отрасли третьи сутки не может назвать основную причину произошедшего. Или не хотят сдавать своих, кто некогда привел в Кыргызстан китайскую компанию ТВЕА, доверив ей модернизацию теплоцентрали столицы.



С первых дней мощного лобби ИА "24.kg" пристально следило за проектом. Сегодня мы решили напомнить читателям историю вопроса.



Кто придумал модернизировать ТЭЦ Бишкека



Омурбек Бабанов, будучи премьер-министром страны, не раз поднимал вопрос о необходимости перепрофилировать котлоагрегаты ТЭЦ под местный уголь.



Переговоры с Китаем о модернизации теплоцентрали велись с 2011 года.



Изначально проект не был открытым для всех желающих. Тендеры не проводились. Рассматривали предложения лишь двух компаний - ТВЕА и СМЕС.



Первая предложила $386 миллионов, вторая - $356 миллионов. ОАО "Электрические станции" могли бы сэкономить $30 миллионов, но выбор пал на ТВЕА, которая кроме модернизации столичной ТЭЦ обещала построить две школы.



Предложение СМЕС отклонили, так как, по словам тогда генерального директора "Электрических станций" Салайдина Авазова, СМЕС скопировала проект модернизации у основного конкурента - ТВЕА.



"Мы сделали запрос в компанию, потому что таблица расходов полностью совпадает с ТВЕА, даже грамматические ошибки те же. Кроме того, часть работ в проекте отсутствовала, поэтому сумма может увеличиться в несколько раз. Мы попросили пересчитать смету, но ответа нет", - говорил тогда Салайдин Авазов.



У общественности были претензии к ТВЕА: ремонт теплоцентралей не ее конек. Но подрядчик обещал установить два турбоагрегата мощностью по 150 МВт с теплофикационным отбором пара и два котла сверхвысокого давления, рассчитанных на местный уголь.



В маловодные периоды ТЭЦ планировалось использовать как базовую станцию, а ее новые мощности должны были компенсировать нехватку электроэнергии на севере Кыргызстана.



Первый котел планировали запустить в 2014 году. Однако обновленную станцию ввели в работу только этой зимой, то есть спустя четыре года после установленного срока.



ТЭЦ не выдержала морозов и не может обеспечить жителей столицы не то что электроэнергией, но и теплом.



Новая старая ТЭЦ



Будучи министром энергетики, Осмонбек Артыкбаев активно отстаивал интересы ТВЕА. Он уверял, что компания построит новую ТЭЦ.



"Фактически мы строим новую ТЭЦ мощностью 300 МВт, где будет установлено два котла. Это хорошее подспорье для энергетики Кыргызстана. Даже при том, что мы построим линию электропередачи Датка - Кемин, останется дефицит электроэнергии. Нам необходимо быстро увеличить энергомощность, так как потребление ежегодно растет", - говорил Осмонбек Артыкбаев.



В пример он приводил строительство ТЭЦ в Душанбе, которым также руководила ТВЕА. Власти страны получили массу претензий от общественности и государственных органов.



Государственная экологическая экспертиза Комитета по защите окружающей среды Таджикистана отклонила проект строительства ТЭЦ-2 из-за многочисленных нарушений норм в проекте. Но ТЭЦ все равно построили.



К слову отметим, что Счетная палата Кыргызстана также выявила нарушения при модернизации Бишкекской теплоцентрали.



Из-за отсутствия средств ОАО "Электрические станции" не разработало полноценное технико-экономическое обоснование. Конкретные финансовые предложения поступили только от ТВЕА.



На что потратили $386 миллионов



По данным Счетной палаты, стоимость оборудования оценили в $164,6 миллиона, строительные работы - в $66,7 миллиона, монтажные и пусконаладочные работы - в $64,2 миллиона.



Административные расходы составили $19,2 миллиона, транспортировка персонала и механизмов - $12,4 миллиона. На конец 2015 года подрядчику выплачено $280,38 миллиона (72,6 процента от общей суммы контракта).



TBEA безвозмездно предоставила $20,3 миллиона. В эту сумму включены разработка технико-экономического обоснования проекта "Строительство Кара-Кечинской ТЭС" на $3 миллиона, поставка двух автотрансформаторов мощностью 250 МВА с монтажом на $9 миллионов, поставка кабельной продукции на $1 миллион, а также мебели и оргтехники для административного здания ТЭЦ Бишкека на $300 тысяч.



После сдачи в эксплуатацию ТЭЦ Бишкека 20 человек из китайской компании в течение полутора лет будут обслуживать теплоцентраль. На оплату их услуг заложили $3 миллиона.



От имени президента компании ТВЕА в Кыргызстане обещают построить две школы стоимостью $2 миллиона.



Депутатское лобби или...



При обсуждении проекта модернизации ТЭЦ депутатский корпус разделился на два лагеря. Лидер парламентской фракции "Ар-Намыс" Феликс Кулов признавал, что нарушены законы при решении отдать модернизацию ТЭЦ Бишкека китайской компании ТВЕА. Против был и председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Кожобек Рыспаев.



Защитников артыкбаевского детища было больше. Вот список тех, кто за счет ТВЕА слетал в Гонконг:



Чыныбай Турсунбеков (лидер фракции СДПК) - глава делегации;



Мурадыл Мадеминов (СДПК);



Токтогул Туманов (СДПК);



Малик Осмонов (Республика);



Абдулатип Режевалиев (Республика);



Исхак Пирматов (Республика);



Карганбек Самаков (Ата Мекен);



Райкан Тологонов (Ата Мекен);



Азамат Арапбаев (Ата-Журт);



Абдумиталип Кочкорбаев (Ата-Журт);



Бактыгул Маматов (Ар-Намыс);



Равшан Жээнбеков, свободный депутат;



министр энергетики Осмонбек Артыкбаев.



К слову, все посетившие Гонконг депутаты проголосовали за ратификацию соглашения. За исключением Исхака Пирматова, отсутствовавшего на заседании.



Соглашение под давлением правительства



Кожобек Рыспаев упорно стоял на том, что нельзя отдавать ТВЕА модернизацию теплоцентрали. Однако коллеги его не поддержали, а сам парламентарий признался, что не смог пойти против системы и давления правительства.



Кабинет министров попросил профильный комитет ускорить ратификацию соглашения, так как Эксимбанк КНР выделял первый транш.



Мы предупредили министра энергетики и промышленности Осмонбека Артыкбаева, что он понесет ответственность за продвижение китайской компании.

Кожобек Рыспаев



Однако никакие предупреждения не подействовали, и депутаты поддержали лоббистов, а позже поняли, что совершили ошибку и не исключено, что ратификация прошла с нарушениями.



На заседании комитета депутат Райкан Тологонов тогда отметил, что Министерство юстиции должно оценить законность ратификации соглашения Жогорку Кенешем.



"Если нарушены законы, то мы его (соглашение) денонсируем. Министерство юстиции не представило заключение по выбору подрядчика. При выявлении нарушений к делу будет привлечена Генеральная прокуратура", - сказал он.



Председатель профильного комитета Кожобек Рыспаев четыре года назад сетовал ИА "24.kg", что и депутаты ошибаются.



"Дело не в СМЕС и не в ТВЕА. Все мы ошибаемся. В конце года нас торопили провести ратификацию: иначе банк не выделит деньги. Правительство утверждало, что только ТВЕА определили в качестве подрядчика. Если Минюст выявит нарушения, будет денонсация. Правительство же утверждает свое", - заявлял Кожобек Рыспаев.



"Мы просто немного опоздали. Депутаты поехали в Турцию и открыли нам глаза. Раньше мы не могли этого сделать. Правительство торопило. Оно и дальше будет продавливать ТВЕА, несмотря на то, что ТЭО нет, а существует только техническое предложение", - говорил он.



Этот разговор состоялся 23 января 2014 года. Спустя 4 года мы имеем разваливающуюся теплоцентраль и замерзающий Бишкек.



ОТ РЕДАКЦИИ



Благодаря коллег из 24 kg за проделанную работу, мы отмечаем, однако, что список причастных к китайскому лобби далеко не полный. Из этого материала получается, что делала это группа депутатов и министр энергетики. Однако последний вряд ли был в одиночестве. КТО именно в правительстве того времени продавливал китацев? Премьером был Джоомарт Оторбаев.



Вряд ли осталась в стороне мэрия. Мэрами были, сменив друг друга в этот период - Иса Омуркулов и Кубанычбек Кулматов.



Однако, не только они виноваты в нынешнем скандале. Еще больше виноваты те, кто принимал работы у китайцев. И это уже нынешние руководители - первый, кто обязан был лично убедиться в работоспобности ТЭЦ, - мэр Ибраимов. Премьер-министр Исаков - второй.



Виновата и Счетная палата. Выявила нарушения, но утаила.



Все эти люди должны ответить как минимум за халатность и оставить свои посты. Источник - 24kg

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517256660

Новости Казахстана

