 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бишкекская ТЭЦ все-таки сломалась. Премьер Исаков просит прощения у жителей за рукожопость
22:05 29.01.2018

Премьер-министр Кыргызстана извинился перед жителями за аварии на ТЭЦ

Глава правительства пообещал привлечь к ответственности виновных в авариях.

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков попросил прощения у жителей Бишкека за ситуацию с ТЭЦ, в результате которой снизилась подача тепла, пишет Sputnik Кыргызстан.

В настоящее время большинство абонентов ОАО "Бишкектеплосеть" испытывают сложности с отоплением в квартирах и домах, где также произошло отключение света из-за возросших нагрузок на систему.

"Понимаю всю тяжесть ситуации и то, что приходится испытывать горожанам в эти непростые дни. Как глава правительства прошу прощения за сложившуюся ситуацию. Не буду искать оправданий, но уверяю, что причины произошедшего тщательно изучаются. Обещаю, что все виновные, независимо от занимаемых должностей, понесут наказание", - заявил премьер, обращение которого разослала пресс-служба правительства.

При этом, по словам Исакова, будут наказаны не простые работники, а руководители, ответственные за энергетический сектор, за процесс подготовки к осенне-зимнему периоду в стране.

К расследованию причин сбоя оборудования на старых котлоагрегатах ТЭЦ привлечены правоохранительные органы. Все государственные органы действуют в усиленном режиме для скорейшего восстановления городской системы тепло- и водоснабжения.

Ранее горожане публиковали жалобы в соцсетях и мессенджерах, в квартирах некоторых домов комнатная температура снижалась до 13 градусов тепла.
Рамиль Ситдиков

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комменты:
23:02 29.01.2018 | 91.119.116.40 [x]

Сидит сейчас наверное Исаков в кабинете и позвал всех своих советников. И спрашивает у них: Ребят, что будем делать? Как разрулить ситуацию с ТЭЦ, чтобы народ сказал Крутооо. А не говорил про меня Лажа.
1 Советник: Думаю нужно расчитать макроэкономические показатели и сравнить их с мировыми.
2 Советник: Я против. Нужно срочно повысить качество интернета и самое главное сделать приложение, где температура воздуха всегда будет на 20 градусов выше.
3 Советник: Уважаемые. Тут нужен системный подход к проблеме. Сгоняем срочно все вместе в Шанхай и посмотрим как у них там все работает. Заодно и погреемся.
4 Советник: А я не знаю, что делать. Мне всего 25 лет. И я вообще не имею понятия о чем речь.
5 Советник: Нужно посоветовать людям взяться за ручки и провести тепло через свои руки друг другу.
6 Советник: Рябят у меня сегодня день рождения. Почти юбилей. 27 лет. Давайте соберемся вместе сегодня?
7 Советник: Я у папы спрошу. Он у меня кочегар со стажем.
8 Советник: Блин теперь депутаты будут ругаться. Впервую очередь тепло нужно дать им.
9 Советник: Я не знаю. В Америке такого не было. Но в Гугле посмотрю и потом доложу.
10 Советник: Машину еле завел. Интересно а дизель завелся бы?
11 Советник: А ЗП когда дадут?
12 Советник: Нашел прикольное обновление на телефон. Только понять не могу.
13 Советник: Кому кофе сделать?
Исаков: Так ваши предложения очень мудрые. Поэтому принимаю решение волевое. Наказать всех инженеров. И завтра объявить тендер на закупку планшетов, где будет видно, что и как. А то лажа же, что инженера ходят без планшета.

22:28 29.01.2018 | 109.252.67.24 [x]

Вот разгильдяй!
Пусть теперь всем за свой счет покупает печи-буржуйки.
Дрова нужны ... эх! Родимые пятна Социализма! Никакой ответственности.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517252700
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