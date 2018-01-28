Между Узбекистаном и Кыргызстаном начнут курсировать пассажирские автобусы

21:55 29.01.2018 Узбекистан и Кыргызстан обсудили развитие сотрудничества в области международных автомобильных перевозок, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ) со ссылкой на пресс-службу Узбекского агентства автомобильного и речного транспорта.



По данным ведомства, 22 января в Ташкенте прошло заседание узбекско-кыргызских компетентных органов по вопросам международных автомобильных перевозок.

В ходе двустороннего заседания с кыргызской делегацией также были обсуждены вопросы организации регулярных автобусных перевозок пассажиров между двумя странами. Достигнута договоренность о возобновлении следующих регулярных автобусных маршрутов путем проведения необходимых процедур для их запуска: "Ташкент - Бишкек" (через пункты пропуска "Гишт-Куприк"/"Жибек Жолы"); "Андижан - Ош" (через пункты пропуска "Дустлик"/"Достук") и "Фергана - Ош" (через пункты пропуска "Узбекистан"/"Кызыл-Кия").

По итогам мероприятий подписаны протоколы заседания. Источник - kyrtag.kg

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