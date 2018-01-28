|В национальном госпитале Бишкека замерзла вода в системе отопления
19:58 29.01.2018
В национальном госпитале Бишкека вышла из строя система отопления. Сообщает минздрав КР в понедельник.
"В Национальном госпитале в ночь на 29 января случилась авария, и возникла проблема с отоплением здания госпиталя инвалидов Великой отечественной войны", - сообщил министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.
Как сообщает глава ведомства, при понижении температуры в системе отопления начал образовываться лед, поэтому воду из системы слили. Но при подаче горячей воды восстановить прежний режим теплоснабжения не удалось. Восстановительно-ремонтные работы продолжаются".
"Изношенные старые системы теплоснабжения организаций здравоохранения едва выдерживают испытания морозом, - заявил министр.
Об эвакуации пациентов из стационара не сообщается.