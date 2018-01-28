В национальном госпитале Бишкека замерзла вода в системе отопления

19:58 29.01.2018 В национальном госпитале Бишкека вышла из строя система отопления. Сообщает минздрав КР в понедельник.



"В Национальном госпитале в ночь на 29 января случилась авария, и возникла проблема с отоплением здания госпиталя инвалидов Великой отечественной войны", - сообщил министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.



Как сообщает глава ведомства, при понижении температуры в системе отопления начал образовываться лед, поэтому воду из системы слили. Но при подаче горячей воды восстановить прежний режим теплоснабжения не удалось. Восстановительно-ремонтные работы продолжаются".



"Изношенные старые системы теплоснабжения организаций здравоохранения едва выдерживают испытания морозом, - заявил министр.



Об эвакуации пациентов из стационара не сообщается. Источник - kyrtag.kg

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