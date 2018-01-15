Россиянка Даша Хохлова стала в Малайзии "Мисс бикини Мира" (см. фото)

15:47 29.01.2018 "Мисс бикини мира" стала жительница Перми



Жительница Перми Дарья Хохлова завоевала титул "Мисс бикини мира". Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.



Помимо этого, 19-летняя девушка оказалась среди первых пятнадцати самых красивых девушек в мире на международном конкурсе "Мисс Туризм мира" в Малайзии.



Это был первый международный конкурс для Хохловой, однако в России она уже завоевала несколько титулов: "Юная Краса России", "Miss Diamond Star" и "Мисс Жемчужина России". На сайте мероприятия указано, что девушка получает высшее образование, увлекается пением и танцами и мечтает о хорошей работе и любящей семье.



Финал конкурса состоялся 27 января, победительницей стала участница из Колумбии Андреа Гутьеррес (Andrea Gutierrez).



В конце ноября 2017 года состоялся финал одного из главных конкурсов красоты - "Мисс Вселенная". Победительницей стала 22-летняя Деми-Ли Нель-Питерс из Южно-Африканской Республики. После победы она заявила, что планирует бороться за право женщин на равную зарплату с мужчинами по всему миру, а также открыть в родной стране курсы самообороны для женщин. Источник - Lenta.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517230020

Новости Казахстана

