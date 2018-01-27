Америку погубит продажность. Первый танкер с российским "санкционным" газом приплыл в Бостон

15:41 29.01.2018 Танкер с российским "санкционным" газом пришвартовался в порту США



Танкер Gaselys со сжиженным природным газом из России, принадлежащий французской компании Engie, пришвартовался к СПГ-терминалу Эверетт, сообщил представитель отделения береговой охраны в Бостоне Эндрю Барреси.



Он подтвердил, что буксирами в порт привели танкер Gaselys, который "пару дней" стоял на рейде в акватории Бостона. После того, как танкер бросил якорь, "сотрудники береговой охраны поднялись на борт для проведения стандартной инспекции по безопасности". По словам Барреси, инспекция "не выявила ничего (подозрительного)", передает ТАСС.



В пятницу судно, шедшее в США, неожиданно развернулось. В Engie объяснили, что маневры связаны с отсрочкой прибытия в американский порт. Газ, который транспортируется танкером, был взят с российского проекта "Ямал-СПГ", находящегося под санкциями США.



Ряд специализированных интернет-сайтов сообщали, что судно прибыло в Бостон 23 января. Они не учитывали разворот танкера в Атлантическом океане. Источник - Взгляд

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