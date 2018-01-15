В Бишкеке на улицах ставят палатки для обогрева замерзающих (фото)

15:39 29.01.2018 В Бишкеке во временные пункты обогрева обратилось 753 человека, сообщает "Мэрия Бишкек".



По данным на 01:00 часов 29 января 2018 года в организованные временные пункты приема нуждающихся (палатки) обратилось 753 человека.



Временные пункты обеспечены всем необходимым - обогревом и горячим чаем.



В Октябрьском районе установлено 5 палаток, в которые обратилось 140 человек. В приюте микрорайона №12, по улице Токомбаева, на территории комбината по благоустройству находится 49 человек, для них организован ночлег и разовое горячее питание. В гостинице "Золотой Дракон" было размещено пять семей из 15 человек. Кроме того, 20 жителей дома №25, расположенного в микрорайоне №3 в связи произошедшим пожаром. Также всех нуждающихся горожан для обогрева принимают в ресторане "Барашек" по Южной Магистрали и кафе "Таксим" в микрорайоне "Тунгуч".



В Ленинском районе также установлено 5 палаток, куда обратилось 59 человек. В пункт обогрева УВК № 95 с 27 по 28 января обратилось 4 человека. В Центре "Милосердия" по адресу: ул. Трудовая №10, размещено 30 человек, из них 13 дети.



В Первомайском районе установлено 5 палаток, куда обратилось более 450 человек. В муниципальном учреждении "Коломто" размещено 133 человека. В социальное общежитие, по адресу: Балтагулова №1 принято 2 человека для ночлега с горячим питанием. В школу-лицей № 75 по улице Баялинова №124 обращений не поступало.



В Свердловском районе установлено 4 палатки, куда обратилось 104 человека. В приюте по адресу: ул. Фере №34а обеспечены ночлегом и разовым горячим питанием 32 человека. В Геронтологический центр "Ардагер", по улице Куренкеева №89а, (пересечение ул. Фирсова) доставлен 1 человек без определенного места жительства. В остальные пункты приема обращений не поступало.



Всего же в стационарные учреждения (школы, ГЦ "Ардагер", социальное общежитие, частные гостиницы) обратилось 42 человека. Также воспитанники школы-интерната №71 в количестве 198 учащихся были временно размещены в интернате №1 с организацией питания и ночлега. Источник - ЦентрАзия

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