Прощай, Багира! В США замучили последнюю пуму

12:45 29.01.2018 Восточную пуму признали вымершей



Из американского федерального списка диких животных, находящихся под угрозой исчезновения, исключили восточную пуму, она признана вымершей.



Решение принято в соответствии с законами США и на основании "доступной научной и коммерческой информации". Оно опубликовано в Федеральном регистре ежедневного журнала правительства США, передает РИА "Новости".



За восточными пумами следили с 1938 года. Сегодня нет доказательств того, что они все еще существуют.



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