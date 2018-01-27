|Прощай, Багира! В США замучили последнюю пуму
12:45 29.01.2018
Восточную пуму признали вымершей
Из американского федерального списка диких животных, находящихся под угрозой исчезновения, исключили восточную пуму, она признана вымершей.
Решение принято в соответствии с законами США и на основании "доступной научной и коммерческой информации". Оно опубликовано в Федеральном регистре ежедневного журнала правительства США, передает РИА "Новости".
За восточными пумами следили с 1938 года. Сегодня нет доказательств того, что они все еще существуют.
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